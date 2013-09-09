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SteelSeries, H-Serisi iki yeni oyuncu kulaklığını tanıttı

5 yıl
1,5b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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SteelSeries, H-Serisi iki yeni oyuncu kulaklığını tanıttı
Oyuncular için özel donanımlar hazırlayan firmalardan SteelSeries, 5Hv3 ve 3Hv2 isimli H-Serisi iki yeni oyuncu kulaklığını tanıttı.
Firmanın H-Serisi oyuncu kulaklığı ailesine içerisine eklenen 5Hv3 ve 3Hv2, oyuncuların ihtiyaçları göz önüne alınarak kafa üstü formunda üst seviye malzeme kalitesi ile hazırlanmış durumda. Firmanın geliştirdiği yeni jenerasyon ses sürücüleriyle de ses kalitesi açısından başarılı sonuçlar ortaya koyan kulaklıklardan 5Hv3 teknik olarak 10-27000 Hz frekans tepki aralığına, 50 Ohm empedans değerine ve -102 dB ses hassasiyet seviyesine, 3HV2 ise teknik olarak 16-28000 Hz frekans tepki aralığına, 40 Ohm empedans değerine ve -110 dB ses hassasiyet seviyesine sahip. Ayrıca oyun için sesli görüşmeler için sırasıyla 50-18000 Hz / 75-16000 Hz frekans tepki aralığına, 2.2K Ohm / 2 Ohm empedans değerine ve -40 dB / -38 dB hassaslığa sahip çıkartılabilir mikrofonlar ile gelen kulaklıklar, kabloları üzerinde de ses açma / kapatma butonun taşıyorlar.
SteelSeries tarafından duyurulan H-Serisi yeni oyuncu kulaklıklarından 5Hv3 80$ ve 3Hv2 ise 40$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyorlar.

http://www.maximumpc.com/steelseries_unveils_new_top_tier_gaming_headsets_2013 Yorum Yaz
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acbold 5 yıl
İyi ürün güzel fiyat. Türkiye'de sağlam bi dağıtıcı bulması gerek kendine steelseries. Bir çok yerde fiyatlar tutmuyor,bir standart yok. Sağlam bir teknoloji mağazası olabilir,dağıtıcısıda olabilir. Ama kesin olarak en kısa sürede bulması gerek.
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GokhanMaths 5 yıl
Fiyatlar iyi 5hv3 özellikleri güzelmiş
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