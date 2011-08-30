Stem'den evinizi iOS cihazınızdan devamlı gözetleyebileceğiniz iZON Remote Room Monitor kablosuz kamera

Kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda güvenlik ve çevre araştırması amaçlarını güden güvenlik kameraları farklı konseptlerle evlerimize kadar girmiş durumda. Hırsız gözetlemesinden bebek bakıcılığına kadar pek çok alanda ihtiyaç duyulan bir sistem haline gelen kablosuz kameraları artık akıllı telefonlardan da takip etmek mümkün oluyor.





Stem firmasının uygulama bazlı kablosuz kamerası Remote Room Monitor ev veya ofisinizi sesli ve görüntülü olarak 24 saat takip altında bulundurmanızı sağlıyor. Kamera kablosuz alıcısı ile ortamdaki modeme bağlanıyor ve ağa dahil oluyor. App Store'dan indirilebilen Stem:Connect App uygulaması ile iPod Touch, iPad ve iPhone cihazlarından kısa bir konfigürasyon sonrası kamera görüntüleri alınmaya başlanıyor.





Kamera eğer bir ses veya hareket algılarsa bunu bildirim olarak cihazınıza gönderebiliyor. Video akışları şifreli olarak cihazınıza gönderiliyor. Ayrıca YouTube hesabınıza da kısa klipleri tek tıklamayla gönderebiliyorsunuz. Ancak cihazınızda Edge, 3G veya kablosuz bağlantınızı aktifleştirmiş olmanız şart.





En akıcı görüntüler için 802.11/n standardı ve 2Mbps upload hızı tavsiye ediliyor.





Bilgisayar bağlanan iZON kamerası sınırsız kayıt yapabilirken uzaktan erişimle 5 dakikalık kayıtlar yapabiliyor. Küçük tasarımıyla herhangi bir yere sığabiliyor.





iZON Remote Room Monitor güvenlik kamerası 129.99$ karşılığında Apple mağazalarından ve Best Buy'dan temin edilebiliyor.