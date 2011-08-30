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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stem'den evinizi iOS cihazınızdan devamlı gözetleyebileceğiniz iZON Remote Room Monitor kablosuz kamera

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,3b
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda güvenlik ve çevre araştırması amaçlarını güden güvenlik kameraları farklı konseptlerle evlerimize kadar girmiş durumda. Hırsız gözetlemesinden bebek bakıcılığına kadar pek çok alanda ihtiyaç duyulan bir sistem haline gelen kablosuz kameraları artık akıllı telefonlardan da takip etmek mümkün oluyor.

Stem firmasının uygulama bazlı kablosuz kamerası Remote Room Monitor ev veya ofisinizi sesli ve görüntülü olarak 24 saat takip altında bulundurmanızı sağlıyor. Kamera kablosuz alıcısı ile ortamdaki modeme bağlanıyor ve ağa dahil oluyor. App Store'dan indirilebilen Stem:Connect App uygulaması ile iPod Touch, iPad ve iPhone cihazlarından kısa bir konfigürasyon sonrası kamera görüntüleri alınmaya başlanıyor.

Kamera eğer bir ses veya hareket algılarsa bunu bildirim olarak cihazınıza gönderebiliyor. Video akışları şifreli olarak cihazınıza gönderiliyor. Ayrıca YouTube hesabınıza da kısa klipleri tek tıklamayla gönderebiliyorsunuz. Ancak cihazınızda Edge, 3G veya kablosuz bağlantınızı aktifleştirmiş olmanız şart.

En akıcı görüntüler için 802.11/n standardı ve 2Mbps upload hızı tavsiye ediliyor.

Bilgisayar bağlanan iZON kamerası sınırsız kayıt yapabilirken uzaktan erişimle 5 dakikalık kayıtlar yapabiliyor. Küçük tasarımıyla herhangi bir yere sığabiliyor.

iZON Remote Room Monitor güvenlik kamerası 129.99$ karşılığında Apple mağazalarından ve Best Buy'dan temin edilebiliyor. 

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DH Misafiri 4 yıl
abd den aliniyor ama turkey yazmiyor alabilmek icin adres yazacaktim yok ki orijinal dan. turkiyede nerde bulucam?
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DH Misafiri 7 yıl
acaba gümrüğe takılma sorunu olur mu ? az önce satın alıyordum aklıma gelince son sayfada vazgeçtim. Acaba ABD'den alan var mı cihazı.. gümrük işlemleri nasıl oluyor ?
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Lyrazed 7 yıl
Valla Parrot Ar.Drone u geçirememişlerdi kamerası var diye.
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IceRulez 8 yıl
görüntü kalitesi videodaki kadar olmasada fiyatına göre makul
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teknologs 8 yıl IceRulez
IceRulez
görüntü kalitesi videodaki kadar olmasada fiyatına göre makul

video kalitesini nasil test ettiniz acaba..bende alicam abd den de
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umutarslan.com 8 yıl
bunlarda bi açık olduğunu düşündüm bi an.bütün özel gitti.saat başı poz yolluyomuş apple'a :)
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