Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Ballmer : İlk 12 saatte 500.000 Windows 8 indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,6b
1
28
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

13 Eylül tarihinde Kaliforniya'da başlayan Microsoft BUILD etkinliğinde uzun süredir herkesin merakla beklediği yeni Windows 8 işletim sistemi ve örnek tablet bilgisayarlar ziyaretçilere tanıtıldı. Tahminlerin aksine bir beta sürümü vermeyen Microsoft sadece geliştirici önizleme sürümünü indirmeye sunmakla yetindi. Buna rağmen yine de meraklıları tarafından indirme bağlanıtısı akına uğradı.

Windows Phone'dan tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzü, Live Tile tasarımı, Internet Explorer 10, kullanıcı uygulama mağazası, dokunmatik odaklı arabirim gibi önemli yenilikler getiren Windows 8 işletim sisteminin geliştirici önizleme sürümü de olsa denemek isteyenler kısa sürede rekor bir indirme sayısına ulaştı.

Microsoft CEO'su Steve Ballmer etkinliğin üçüncü gününde ilk 12 saat içerisinde 500 000 Windows 8 geliştirici sürümünün indirildiğini duyurdu. Periyot göz önüne alındığında bu bir rekor sayılabilir. 

Yazılımlar piyasaya sürülmeden önce veya sürüldükten sonraki ilk günlerinde yakaladığı indirme sayıları genelde kullanıcılar tarafından ne derece kabul gördüğünü gösteriyor. Mozilla'nın Firefox 4 tarayıcısı, Apple'ın Mac OS X Lion işletim sistemi hep milyon barajını geçerek yapımcılarına büyük başarı kazandırmış yazılımlar arasında gösteriliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HMY 8 yıl en beğenilen
bu yazıda ilk 24 saatte veya 12 saatte indirilme sayıları ele alınmış fakat şunada dikkat etmek gerek windows 8 dev sürümü 2.8 & 3.6 gb , mozilla firefox yaklaşık 14 mb. Demek istediğim firefox'u 1mbps bağlantı hızı olanda indirdi ama win8 için aynı bağlantı hızında cesaret gerek.
bu yazıda ilk 24 saatte veya 12 saatte indirilme sayıları ele alınmış fakat şunada dikkat etmek gerek windows 8 dev sürümü 2.8 & 3.6 gb , mozilla firefox yaklaş...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rainbow6 8 yıl
diyelim hardiski bolduk bos kisma kurmak istiyoruz dvd yi gosterince hangi bolume kuracagimizi soruyor mu yoksa direk kurulumami geciyo .. mesela ben virtual box ile denedim kurulum basarili olmadi ama ilk basta hicbisi sormadan direk kuruluma geciyomus gibi geldi simdi normal hardiskimde krmaya tirsiyorum acikcasi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 8 yıl
windows 7 yi geliştirmişler sadece aslında çeşitli güncellemelerle bu şekilde yine olurdu sp 2 vs vs vs....... ama doğruya nereden para kazanacak o zaman :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaytunali 8 yıl
Muse00
yahu ben kurarken kuracagım yeri sormuyor yanı dırek sanırım C ye kuruyor farklı yerlere kurduramadım normal wındows 7 çalışırken başlattım kurmayı ?

işte öyle yaparsan olmaz tabi bende windows 7 ve windows 8 çalışıyo aynı hard disk üzerinde "D" kısmı 445 gb idi 25 gb küçülttüm sonra oraya win8 i kurdum google chrome felan tarayıcıda yükledim bs playerıda kodecte antivirüs bildiğin normal sistemimmiş gibi kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carnadormania 8 yıl
Arka planın mavi ekran olması çok ilginç bir detay olmuş :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caves 8 yıl
Capt. Awesome
Vallahi ben çok beğendim; kapat tuşuna basmam ile kapanması bir oluyor, açma tuşu ile sanki SSD kullanıyorum gibi hatta SSDden daha hızlı açılıyor windows 7ye göre. Eksi yönleri; uygulamaları kapatmak için illa görev yöneticisini açıyoruz ve ana kullanıcıda şifreyi kaldıramıyoruz eğer türünü değiştirmezsek. Ve ben bir türlü Kaspersky Internet Securityi yükleyemedim, acaba windows güvenlik duvarı mı engel oluyor ? Birde onu kapatıp deneyeceğim.

Tam ekran uygulamaları kapatmanın akılcı bir yolunu mutlaka eklerler.. Belki de biz bulamadık... Gerçekten görev yöneticisi ile kapatmak çok saçma oluyor.
Bir diğer sıkıntı, yeni başlat menüsü arayüzünde hangi uygulamanın açık olduğunu belli eden bir sistem geliştirmeliler.
Mesela açık olan uygulamalar bir kare içine alınabilir, ya da farklı bir renk olabilir vs.
Bir süre sonra neyin açık olduğunu unutuyorsunuz..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asi_ 8 yıl caves
caves

Capt. Awesome

Vallahi ben çok beğendim; kapat tuşuna basmam ile kapanması bir oluyor, açma tuşu ile sanki SSD kullanıyorum gibi hatta SSDden daha hızlı açılıyor windows 7ye göre. Eksi yönleri; uygulamaları kapatmak için illa görev yöneticisini açıyoruz ve ana kullanıcıda şifreyi kaldıramıyoruz eğer türünü değiştirmezsek. Ve ben bir türlü Kaspersky Internet Securityi yükleyemedim, acaba windows güvenlik duvarı mı engel oluyor ? Birde onu kapatıp deneyeceğim.


Tam ekran uygulamaları kapatmanın akılcı bir yolunu mutlaka eklerler.. Belki de biz bulamadık... Gerçekten görev yöneticisi ile kapatmak çok saçma oluyor.

Bir diğer sıkıntı, yeni başlat menüsü arayüzünde hangi uygulamanın açık olduğunu belli eden bir sistem geliştirmeliler.

Mesela açık olan uygulamalar bir kare içine alınabilir, ya da farklı bir renk olabilir vs.

Bir süre sonra neyin açık olduğunu unutuyorsunuz..


Açık kalan uygulamalar Windows 8 ile yeni geliştirilen Suspended modda kalıyorlar ve işlemci kullanmıyorlar. Arka planda bir uygulama açık kaldı gibi düşünmemelisiniz.

Bu geliştirme ile, uygulamalar arasında çok hızlı geçiş imkanı doğuyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
klavye ve mousenin tekerlerği çalışmadı.ayar etti beni.wirelesside tanımadı.nasıl deniycez :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tcebeci 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

klavye ve mousenin tekerlerği çalışmadı.ayar etti beni.wirelesside tanımadı.nasıl deniycez :D


Deneme sürümünde amaç zaten bu, şimdi gereken problem ve sürücüler Microsofta rapor edilecek ve bu eksiklerin tamamlanmasıyla asıl versiyon piyasaya çıkacak. Adamlar 1 günde 500 bin beta tester e iş yaptırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 8 yıl
ARM işlemcili bilgisayar arayan oldu mu? Smartbook aradım bulamadım, dokunmatik ekran monitor baktım ahlaksız fiyatlar gördüm, Planar PX2230MW 22" LCD monitör (touchscreen) bunu aradım kimsenin stoğunda yok, en uygun fiyalısı buydu zaten, 290-300$ arası.
Windows8'e lafım yok da, bizim yeni bilgisayar mağazalarına ihtiyacımız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Tabletler için güzel olabilir ama bilgisayarlar için çöp.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 8 yıl
bakalım win 456 görmek bize nasip olacakmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazykirikhan 8 yıl
ya arkadaslar biriniz yardim edin turkce klavye nasil yapacam sunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jehan 8 yıl
Muse00
RVoyager önce sanal pc de denemek gerek neden bilgisayarlarınızı formatladınız çözemedim arkadaşlar...
sanalpc de calıstıramadım vırtualboxda sen hangısınde calıstırdın ?

Virtual box'taki şu ayarları kullanırsan başarılı bir şekilde yükleyebilirsin.
General: OS Type: Other/Unknown
System: Base Memory=1536MB
Chipset=PIIX3
[X] Enable IO APIC
[ ] Enable EFI
[X] Enable absolute pointing device
Processor: 1
[ ] Enable PAE/NX
Acceleration
[X] Enable VT-X/AMD-V
[X] Enable Nested Paging
Display: Options don't matter - leave them as is
Storage: Remove SATA Controller
IDE Controller: Type PIIX2
IDE Primary Master: HDD 20GB
IDE Secondary Master: Windows 8 DVD
Audio: Intel HD Audio
Network: Leave as is
Serial Ports: Leave as is (none required)
USB: Leave as is
KAYNAK: forums.virtualbox.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 8 yıl
Eğer bu sürümde aero efektleri filan varsa bildiğim kadarıyla sanal kurulum yaptığınızda 3D hızlandırma dolayısı ile bu efektleri kullanamıyorsunuz,bu yüzden gerçek kurulum isteyen ve tek diski olanlar;
1.Diskinizi live linuxlardan biri veya partition magic türevi bir program kullanarak 10-15 gb küçültün.
2.boş alana windows 8 kurun.
3.Herşey düzgün giderse artık açılışta win7 mi win8 mi diye sorması lazım
bu adımdan sonrası,işiniz bittiğinde yani 8 i kaldırmak istediğinizde yapacaklarınız;
4.windows 7 kısımından makinanızı açıp Win8 kurduğunuz bölümü silin.
5.ilk kısımdaki kullandığınız araçla win 7 bölümünüzü eski boyutuna büyütün
6.win 7 kurulum DVDnizden mbr recovery yapın.
edit; imla ve düzeltmeler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 8 yıl
kurulumdan sonra ilk 30 dakika da silenlerin sayısını da verseydin ya :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7581 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik 8 yıl Sony Ericsson'un oyun telefonu Xperia Play'i inceledik 8 yıl Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti 8 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim