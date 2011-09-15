Steve Ballmer : İlk 12 saatte 500.000 Windows 8 indirildi

Haber Editörü
13 Eylül tarihinde Kaliforniya'da başlayan Microsoft BUILD etkinliğinde uzun süredir herkesin merakla beklediği yeni Windows 8 işletim sistemi ve örnek tablet bilgisayarlar ziyaretçilere tanıtıldı. Tahminlerin aksine bir beta sürümü vermeyen Microsoft sadece geliştirici önizleme sürümünü indirmeye sunmakla yetindi. Buna rağmen yine de meraklıları tarafından indirme bağlanıtısı akına uğradı.
Windows Phone'dan tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzü, Live Tile tasarımı, Internet Explorer 10, kullanıcı uygulama mağazası, dokunmatik odaklı arabirim gibi önemli yenilikler getiren Windows 8 işletim sisteminin geliştirici önizleme sürümü de olsa denemek isteyenler kısa sürede rekor bir indirme sayısına ulaştı.
Microsoft CEO'su Steve Ballmer etkinliğin üçüncü gününde ilk 12 saat içerisinde 500 000 Windows 8 geliştirici sürümünün indirildiğini duyurdu. Periyot göz önüne alındığında bu bir rekor sayılabilir.
Yazılımlar piyasaya sürülmeden önce veya sürüldükten sonraki ilk günlerinde yakaladığı indirme sayıları genelde kullanıcılar tarafından ne derece kabul gördüğünü gösteriyor. Mozilla'nın Firefox 4 tarayıcısı, Apple'ın Mac OS X Lion işletim sistemi hep milyon barajını geçerek yapımcılarına büyük başarı kazandırmış yazılımlar arasında gösteriliyor.
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işte öyle yaparsan olmaz tabi bende windows 7 ve windows 8 çalışıyo aynı hard disk üzerinde "D" kısmı 445 gb idi 25 gb küçülttüm sonra oraya win8 i kurdum google chrome felan tarayıcıda yükledim bs playerıda kodecte antivirüs bildiğin normal sistemimmiş gibi kullanıyorum
Tam ekran uygulamaları kapatmanın akılcı bir yolunu mutlaka eklerler.. Belki de biz bulamadık... Gerçekten görev yöneticisi ile kapatmak çok saçma oluyor.
Bir diğer sıkıntı, yeni başlat menüsü arayüzünde hangi uygulamanın açık olduğunu belli eden bir sistem geliştirmeliler.
Mesela açık olan uygulamalar bir kare içine alınabilir, ya da farklı bir renk olabilir vs.
Bir süre sonra neyin açık olduğunu unutuyorsunuz..
Açık kalan uygulamalar Windows 8 ile yeni geliştirilen Suspended modda kalıyorlar ve işlemci kullanmıyorlar. Arka planda bir uygulama açık kaldı gibi düşünmemelisiniz.
Bu geliştirme ile, uygulamalar arasında çok hızlı geçiş imkanı doğuyor.
Deneme sürümünde amaç zaten bu, şimdi gereken problem ve sürücüler Microsofta rapor edilecek ve bu eksiklerin tamamlanmasıyla asıl versiyon piyasaya çıkacak. Adamlar 1 günde 500 bin beta tester e iş yaptırıyor.
Windows8'e lafım yok da, bizim yeni bilgisayar mağazalarına ihtiyacımız var.
Virtual box'taki şu ayarları kullanırsan başarılı bir şekilde yükleyebilirsin.
General: OS Type: Other/Unknown
System: Base Memory=1536MB
Chipset=PIIX3
[X] Enable IO APIC
[ ] Enable EFI
[X] Enable absolute pointing device
Processor: 1
[ ] Enable PAE/NX
Acceleration
[X] Enable VT-X/AMD-V
[X] Enable Nested Paging
Display: Options don't matter - leave them as is
Storage: Remove SATA Controller
IDE Controller: Type PIIX2
IDE Primary Master: HDD 20GB
IDE Secondary Master: Windows 8 DVD
Audio: Intel HD Audio
Network: Leave as is
Serial Ports: Leave as is (none required)
USB: Leave as is
KAYNAK: forums.virtualbox.org/...
1.Diskinizi live linuxlardan biri veya partition magic türevi bir program kullanarak 10-15 gb küçültün.
2.boş alana windows 8 kurun.
3.Herşey düzgün giderse artık açılışta win7 mi win8 mi diye sorması lazım
bu adımdan sonrası,işiniz bittiğinde yani 8 i kaldırmak istediğinizde yapacaklarınız;
4.windows 7 kısımından makinanızı açıp Win8 kurduğunuz bölümü silin.
5.ilk kısımdaki kullandığınız araçla win 7 bölümünüzü eski boyutuna büyütün
6.win 7 kurulum DVDnizden mbr recovery yapın.
edit; imla ve düzeltmeler.
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İşletim Sistemleri, windows 8