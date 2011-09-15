Steve Ballmer : İlk 12 saatte 500.000 Windows 8 indirildi

13 Eylül tarihinde Kaliforniya'da başlayan Microsoft BUILD etkinliğinde uzun süredir herkesin merakla beklediği yeni Windows 8 işletim sistemi ve örnek tablet bilgisayarlar ziyaretçilere tanıtıldı. Tahminlerin aksine bir beta sürümü vermeyen Microsoft sadece geliştirici önizleme sürümünü indirmeye sunmakla yetindi. Buna rağmen yine de meraklıları tarafından indirme bağlanıtısı akına uğradı.





Windows Phone'dan tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzü, Live Tile tasarımı, Internet Explorer 10, kullanıcı uygulama mağazası, dokunmatik odaklı arabirim gibi önemli yenilikler getiren Windows 8 işletim sisteminin geliştirici önizleme sürümü de olsa denemek isteyenler kısa sürede rekor bir indirme sayısına ulaştı.





Microsoft CEO'su Steve Ballmer etkinliğin üçüncü gününde ilk 12 saat içerisinde 500 000 Windows 8 geliştirici sürümünün indirildiğini duyurdu. Periyot göz önüne alındığında bu bir rekor sayılabilir.





Yazılımlar piyasaya sürülmeden önce veya sürüldükten sonraki ilk günlerinde yakaladığı indirme sayıları genelde kullanıcılar tarafından ne derece kabul gördüğünü gösteriyor. Mozilla'nın Firefox 4 tarayıcısı, Apple'ın Mac OS X Lion işletim sistemi hep milyon barajını geçerek yapımcılarına büyük başarı kazandırmış yazılımlar arasında gösteriliyor.