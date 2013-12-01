"Steve Jobs beyaz renk seçeneğine ilk başta sıcak bakmıyordu"





Beyaz renk seçeneğinin Apple ürünlerinde özel bir yeri olduğu ve özellikle bayan tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği bilinir. Hatta ülkemizde bir dönem beyaz renkli iPhone modellerinin daha pahalı satıldığına şahit olmuştuk.





Apple için bir gelenek halini alan beyaz renk seçeneğinin aslında büyük uğraşlar sonucunda Steve Jobs'a kabul ettirildiği ortaya çıktı. Leander Kaheny tarafından kaleme alınan Apple'ın iki numaralı ismi Johnathan Ive biyografisinde bu mücadele ile ilgili bazı anekdotlar bulunuyor.





Apple ilk beyaz renk seçeneğine 2001 yılında yer vermeye başlamıştı. Ancak Steve Jobs'un mükemmelliyetçiliği nedeniyle beyaz renge karşı olması, tasarımcıların büyük bir mücadele vermesine neden oldu.





Öğrencilik yıllarında beyaz plastik ile başarılı ürünler ortaya koyan Johny Ive, beyaz rengin Apple geleneğine dahil olmasında başrolü oynadı. iMac modeli farklı renklerde piyasaya çıkınca Johny Ive beyaz renk için de kolları sıvadı. Firmanın iBook modeli beyaz plastikten kasası ile raflarda boy göstermeye başladı.





Ive beyaz rengin iPod modelinde de kullanılması için ısrarcıydı. Jobs'un inadını kırmak için beyaz çok yakın renkte olan ancak tam beyaz olmayan renk seçenekleri ile Jobs'un karşısına çıktılar. Bunlar bulut beyazı, kar beyazı, buz beyazı, ay beyazı, deniz kabuğu beyazı şeklinde sıralanıyordu.





Jobs sonunda ay beyazının bir klavye aksesuarında kullanılmasını kabul etti. Ay beyazı görünüşte beyaz olmakla birlikte aslında grinin tonuydu. Böylece ay beyazı renk seçeneği önce klavye ürünlerinde sonra da iPod kulaklık kablolarında kullanılmaya başladı. Sonrasında ise şirketin tüm ürünlerinde beyaz renk vazgeçilmez bir seçenek halini aldı.

http://www.businessinsider.com/why-the-cords-on-your-iphones-ear-buds-are-grey-and-not-white-2013-11