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"Steve Jobs beyaz renk seçeneğine ilk başta sıcak bakmıyordu"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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 Beyaz renk seçeneğinin Apple ürünlerinde özel bir yeri olduğu ve özellikle bayan tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği bilinir. Hatta ülkemizde bir dönem beyaz renkli iPhone modellerinin daha pahalı satıldığına şahit olmuştuk.

Apple için bir gelenek halini alan beyaz renk seçeneğinin aslında büyük uğraşlar sonucunda Steve Jobs'a kabul ettirildiği ortaya çıktı. Leander Kaheny tarafından kaleme alınan Apple'ın iki numaralı ismi Johnathan Ive biyografisinde bu mücadele ile ilgili bazı anekdotlar bulunuyor.

Apple ilk beyaz renk seçeneğine 2001 yılında yer vermeye başlamıştı. Ancak Steve Jobs'un mükemmelliyetçiliği nedeniyle beyaz renge karşı olması, tasarımcıların büyük bir mücadele vermesine neden oldu. 

Öğrencilik yıllarında beyaz plastik ile başarılı ürünler ortaya koyan Johny Ive, beyaz rengin Apple geleneğine dahil olmasında başrolü oynadı. iMac modeli farklı renklerde piyasaya çıkınca Johny Ive beyaz renk için de kolları sıvadı. Firmanın iBook modeli beyaz plastikten kasası ile raflarda boy göstermeye başladı.

Ive beyaz rengin iPod modelinde de kullanılması için ısrarcıydı. Jobs'un inadını kırmak için beyaz çok yakın renkte olan ancak tam beyaz olmayan renk seçenekleri ile Jobs'un karşısına çıktılar. Bunlar bulut beyazı, kar beyazı, buz beyazı, ay beyazı, deniz kabuğu beyazı şeklinde sıralanıyordu. 

Jobs sonunda ay beyazının bir klavye aksesuarında kullanılmasını kabul etti. Ay beyazı görünüşte beyaz olmakla birlikte aslında grinin tonuydu. Böylece ay beyazı renk seçeneği önce klavye ürünlerinde sonra da iPod kulaklık kablolarında kullanılmaya başladı. Sonrasında ise şirketin tüm ürünlerinde beyaz renk vazgeçilmez bir seçenek halini aldı.

http://www.businessinsider.com/why-the-cords-on-your-iphones-ear-buds-are-grey-and-not-white-2013-11 Yorum Yaz
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Fenomenon 6 yıl en beğenilen
tim cook da siyahı sevmiyormuş. o yüzden uzay grisi yapmışlar, söylentiler bu yönde :)
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DraGonS 6 yıl
Yahu iphone'dan önce Steve Jobs'ın S harfini bilmeyen bebeler yüzünde adamı peygamber ilan edecekler yakından ondan korkuyorum. Steve Jobs bilişim dünyasına birşeyler katmış adamdır ama Steve Job dan önce 100'lerce adam sayabilirim bilişim dünyasına daha fazla katkısı olan adam olarak. Dennis Ritchie ler Ken Tompsonlar..... Adam sanki kusursuzduda yok beyazı istemiyordu vs. diye haber yapılıyor. Her yaptığı doğru olacak diye birşey yok. Her yaptığı hata'da HABER YAPILACAK diye birşey yok sayın abilerim, kardeşlerim.
Yahu iphone'dan önce Steve Jobs'ın S harfini bilmeyen bebeler yüzünde adamı peygamber ilan edecekler yakından ondan korkuyorum. Steve Jobs bilişim dünyasına bi...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Fx_57,5 6 yıl
ferrari kırmızı,
lamborgini sarı
maserati bej,
iphone beyazdır.
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DALLAMAX 5 yıl
Bu yaşlı bunak şans eseri zengin olmuş desenize , adamın hiçbir vizyonu yokmuş
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Italoman 5 yıl
Hep derim, ipod classic Steve Jobs zamanında çıkan en iyi ürün diye, çünkü ne siyah ne de beyazdır.
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shadowtr 5 yıl
Ayazağa'nın düşkünü, beyaz giyer kış günü...
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hakan.ifone 6 yıl
beyaz renk güzel kim demiş beyaz iyi degil diye siyah düşünün diger renkleri ama iyi degil beyaz asil dir güzel beyaz bide bu renk ayrı anonim katıyor özel üretim teknolojisi gibi beyaz olursa mükemmel diyorum beyazzz
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multiTYRT 6 yıl
Beyaz Apple'ın rengidir
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TheNewAtilla 6 yıl
Iphonenun en guzeli gold sonrada siyah bence
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ezimuse 6 yıl
Haber mi simdi bu ?
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wolf silver 6 yıl
''Öğrencilik yıllarında beyaz plastik ile başarılı ürünler ortaya koyan Johny Ive'' nedense aklıma samsung geldi.
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darkaura 6 yıl wolf silver
wolf silver

''Öğrencilik yıllarında beyaz plastik ile başarılı ürünler ortaya koyan Johny Ive'' nedense aklıma samsung geldi.


guzel benzetme. Ama steve jobs la johnny ive in sadece beyazin tonu icin bile saatlerce gunlerce calistiklari anlatilir. Samsungla apple in farkida biraz burda. Her ne kadar kapali tekelci ekosistemini sevmedigimden apple urunu kullanmasamda, detaylara onem veren tasarim anlayisini hep takdir etmisimdir. Samsung kuvvetli bir teknolojiye sahip olmasina ragmen anlayis olarak cok farkli. Samsung daha cok bir suru farkli cesit urun surerek birinin basarili olmasini umuyor. Herkez samsungun plastik kasasina takilmis ama esas sorun bu anlayisinin yaziliminada yansimasi. Birinin tutmasi umuduyla daha hazir olmayan bir suru yazilimi dayiyorlar, buda sistemin sismesine takilmasina neden oluyor.
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Jül Sezar 6 yıl
Jobs diyosa oyledir
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Fx_57,5 6 yıl
ferrari kırmızı,
lamborgini sarı
maserati bej,
iphone beyazdır.
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vitor reis 6 yıl
Jobsa katiliyorum bu israrinda.. beyaz iphone , ipad kullanan erkek cok afedersiniz babet de giysin
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darkaura 6 yıl
bu yuzden SIR Johny Ive diyoruz.
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