Steve Jobs biyografi kitabının çıkışı 24 Ekim'e çekildi

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Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs teknoloji dünyasını baştan aşağı değiştirerek en zirvede hayata veda etti. Dost veya rakip herkesin övgüler yağdırdığı Steve Jobs ile ilgili bugüne kadar pek çok biyografi ve stratejilerini anlatan kitaplar yayınlandı.
Ancak Steve Jobs tarafından onaylanan tek biyografi Walter Isaacson'un kaleme aldığı 'Steve Jobs' adlı eser oldu. Eser yazarın Steve Jobs ile yaptığı röportajlardan oluşuyor. İlk adı "iSteve" olan kitap daha sonra Steve Jobs olarak değiştirildi.
21 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanan biyografi için ön siparişler Amazon ve Barnes & Noble tarafından alınmaya başlanmıştı. Ancak Steve Jobs'un ani ölümü ile bir günde ön siparişler 400 kat arttı. Amazon en çok satan listelerinde birinci, Barnes & Noble listelerinde üçüncü sıraya yükselen eser için yayıncı kuruluş da karar değiştirdi.
Associated Press'in haberine göre Simon & Schuster yayınevi kitabı 24 Ekim'de yayınlama kararı aldı. Biyografi şu anda 17.89$'dan ön sipariş alıyor. Dağıtım ise ABD'de başlayacak. Eseri e-kitap olarak almak isteyenler de Barnes & Noble sitesinden 16.39$`a ön sipariş verebilir. Eser ayrıca iBooks ve iTunes üzerinden de okunabilecek.
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Ne kadar da gıt bir düşünce...
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Bu arkadaşı neden eksiliyorsunuz ki, sizi anlamak güç. Yanlış birşey mi söylemiş.
Hem bu kitabın satışından kazanılacak para kimin cebine girecek acaba diye hiç düşündünüz mü? Hele hele kitabın çıkış tarihinin öne alınmasının tek sebebi ise, olayın sıcaklığı geçmeden kitabın piyasaya sürülmek istenmesidir. Olay bu kadar basit.
Bu bağlamda, longlovee'nin dediği gibi, evet "Ölüsünden bile para kazanacaklar". Bu bence de üzücü bir durum ancak acı gerçek bu, kabul edin veya etmeyin.
O zaman niye Liderler hakkında kitap çıkartılınca ses yok ?
Tamam aynı nitelikte asla olamaz ama Atatürk gibi ulu önderin ismini kullanıp para kazananlara niye ses yok yıllardır?
İnsanlara öğreti olarak örnek olarak gösterilmesi gereken insanlar olur ve onlar maddi olarak olamasa da manevi olarak yaşatılır ve Jobs ailesinin rızası olmadan bu işlere kimse kalkışamazdı.
Bunun gerçekliğini teyit etmek için hemen haber sitelerine ve foruma baktım ve ancak haberleri görünce buna inanabildim. Steve'in ölümündeki beni en çok üzen nokta, onun emekliğinin sadece ve sadece 2 ay sonrasında ölmüş olmasıydı. Hastalığını biliyordum ancak benim yıllar önce seyredipte forumda dün yayınlanan diploma töreninde çekilmiş videosunda söylediği "artık iyiyim" sözleri gelmişti aklıma. Üzülmekle birlikte Steve'e içten içe çok kızdım. Neden mi? Bir insan mucit olabilir, dahi de olabilirdi ancak her ne sebep olursa olsun, kendi sağlığını (hele hele hayati bir risk taşıyorsa) bu denli geriye atmamalıydı ve Steve'in yaptığı da tam olarak buydu. İşini çok sevdiğini biliyordum ancak şirketteki görevini vücudu neredeyse işlevini yitirecek konuma geldikten sonra bırakmasına inanamadım. Keşke çok daha önce bıraksaydı ve hastalığıyla daha fazla ilgilenebilseydi. Demiyorum ki ilgilenmedi, ancak kendisi bir gün öleceğini ve bunda da hastalığının büyük etkisi olduğunu söylüyordu. Neden daha önce bırakıp emekliliğinin tadını çıkarmamıştı? İşte bundan dolayı ölümüne üzülsem de, sana çok kızgınım Steve...
ee? ne çıkarım yapıcaksınız şimdi,isterseniz steveden para kazanma sırasına sizde girin,üvey annesi Türkmüş diyerek haber yapın buralarda.Adam öldü diye zaten herkes bir para kazanma telaşında bir siz eksiksiniz
kitap zaten çıkıcaktı adamın ölüsünden para kazandıkları yok yaşaydı da acayip satış yapıcaktı zaten.
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