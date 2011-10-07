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Steve Jobs biyografi kitabının çıkışı 24 Ekim'e çekildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,7b
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21
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs teknoloji dünyasını baştan aşağı değiştirerek en zirvede hayata veda etti. Dost veya rakip herkesin övgüler yağdırdığı Steve Jobs ile ilgili bugüne kadar pek çok biyografi ve stratejilerini anlatan kitaplar yayınlandı. 

Ancak Steve Jobs tarafından onaylanan tek biyografi Walter Isaacson'un kaleme aldığı 'Steve Jobs' adlı eser oldu. Eser yazarın Steve Jobs ile yaptığı röportajlardan oluşuyor. İlk adı "iSteve" olan kitap daha sonra Steve Jobs olarak değiştirildi.

21 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanan biyografi için ön siparişler Amazon ve Barnes & Noble tarafından alınmaya başlanmıştı. Ancak Steve Jobs'un ani ölümü ile bir günde ön siparişler 400 kat arttı. Amazon en çok satan listelerinde birinci, Barnes & Noble listelerinde üçüncü sıraya yükselen eser için yayıncı kuruluş da karar değiştirdi. 

Associated Press'in haberine göre Simon & Schuster yayınevi kitabı 24 Ekim'de yayınlama kararı aldı. Biyografi şu anda 17.89$'dan ön sipariş alıyor. Dağıtım ise ABD'de başlayacak. Eseri e-kitap olarak almak isteyenler de Barnes & Noble sitesinden 16.39$`a ön sipariş verebilir. Eser ayrıca iBooks ve iTunes üzerinden de okunabilecek. 

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Xagdas 8 yıl en beğenilen
Gerçek bir başarı öyküsü, vizyon sahibi kişi!
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CodeMachine 8 yıl
Bu kitabın yayıncısı ölüm haberine çok sevinmiştir. çoğu kişi eksileyecek ama bu iş dünyası yüzüne güler arkandan başına gelenlere sevinir, bu ölüm olsa bile.
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Mister Blöf 8 yıl
Arkadaslar 5-6 gun once kadikoyde ...ve jobs apple i yaratti diye bir kitap satiliyordu... Peki o kitap nedir? Alayim dedim sonra da acelesi yok dedim. Ertesi gun de vefat etti kendisi.
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alpa07 8 yıl
Çeviri çıkacakmı ki?
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Eminens 8 yıl
longlovee
Ölüsünden bile para kazanacaklar...

Ne kadar da gıt bir düşünce...
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Virinom 8 yıl
bocekgrafik
Bu arada Stevein o elinde tuttuğu maci görünce bir anda 1994 yılına gittim. O macten kullanmıştım çünkü: Macintosh Plus. O günlerden bu yanaki Steveli ve Stevesiz Appleı düşündüm. Bir Apple fanıydım ve hayatımdaki yeri benim için anlatılamayacak kadar büyüktü. Benim Web Browserın Appleın sayfasına ayarlı olduğu için, daha ilk açılışta onun resmini gördüğümde bunu neden koydular deyip bir an duraksadım ve içimde bir sızı hissettim. Bunun gerçek olmasını istemiyordum ancak oradaki 2011 yazısını görünce anladım ki ölmüştü ve Apple, ona olan vefasını gösteriyordu. Ancak yine de buna inanmak istemedim. Bir anda, macintoshla birlikteliğim olan yaklaşık 17 yıl gözümün önünde geçti, hızlıca. Acıydı ama gerçek olan tek şey Stevein ölmüş olmasıydı. Bunun gerçekliğini teyit etmek için hemen haber sitelerine ve foruma baktım ve ancak haberleri görünce buna inanabildim. Stevein ölümündeki beni en çok üzen nokta, onun emekliğinin sadece ve sadece 2 ay sonrasında ölmüş olmasıydı. Hastalığını biliyordum ancak benim yıllar önce seyredipte forumda dün yayınlanan diploma töreninde çekilmiş videosunda söylediği artık iyiyim sözleri gelmişti aklıma. Üzülmekle birlikte Stevee içten içe çok kızdım. Neden mi? Bir insan mucit olabilir, dahi de olabilirdi ancak her ne sebep olursa olsun, kendi sağlığını (hele hele hayati bir risk taşıyorsa) bu denli geriye atmamalıydı ve Stevein yaptığı da tam olarak buydu. İşini çok sevdiğini biliyordum ancak şirketteki görevini vücudu neredeyse işlevini yitirecek konuma geldikten sonra bırakmasına inanamadım. Keşke çok daha önce bıraksaydı ve hastalığıyla daha fazla ilgilenebilseydi. Demiyorum ki ilgilenmedi, ancak kendisi bir gün öleceğini ve bunda da hastalığının büyük etkisi olduğunu söylüyordu. Neden daha önce bırakıp emekliliğinin tadını çıkarmamıştı? İşte bundan dolayı ölümüne üzülsem de, sana çok kızgınım Steve...

.
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Chuckly 8 yıl
Mutlaka alacagim
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bocekgrafik 8 yıl
longlovee
Ölüsünden bile para kazanacaklar...

Bu arkadaşı neden eksiliyorsunuz ki, sizi anlamak güç. Yanlış birşey mi söylemiş.
Hem bu kitabın satışından kazanılacak para kimin cebine girecek acaba diye hiç düşündünüz mü? Hele hele kitabın çıkış tarihinin öne alınmasının tek sebebi ise, olayın sıcaklığı geçmeden kitabın piyasaya sürülmek istenmesidir. Olay bu kadar basit.
Bu bağlamda, longlovee'nin dediği gibi, evet "Ölüsünden bile para kazanacaklar". Bu bence de üzücü bir durum ancak acı gerçek bu, kabul edin veya etmeyin.
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Guest-F8946C419 8 yıl
bocekgrafik

longlovee

Ölüsünden bile para kazanacaklar...


Bu arkadaşı neden eksiliyorsunuz ki, sizi anlamak güç. Yanlış birşey mi söylemiş.

Hem bu kitabın satışından kazanılacak para kimin cebine girecek acaba diye hiç düşündünüz mü? Hele hele kitabın çıkış tarihinin öne alınmasının tek sebebi ise, olayın sıcaklığı geçmeden kitabın piyasaya sürülmek istenmesidir. Olay bu kadar basit.

Bu bağlamda, longlovee'nin dediği gibi, evet "Ölüsünden bile para kazanacaklar". Bu bence de üzücü bir durum ancak acı gerçek bu, kabul edin veya etmeyin.

O zaman niye Liderler hakkında kitap çıkartılınca ses yok ?

Tamam aynı nitelikte asla olamaz ama Atatürk gibi ulu önderin ismini kullanıp para kazananlara niye ses yok yıllardır?

İnsanlara öğreti olarak örnek olarak gösterilmesi gereken insanlar olur ve onlar maddi olarak olamasa da manevi olarak yaşatılır ve Jobs ailesinin rızası olmadan bu işlere kimse kalkışamazdı.
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bocekgrafik 8 yıl
Bu arada Steve'in o elinde tuttuğu mac'i görünce bir anda 1994 yılına gittim. O macten kullanmıştım çünkü: Macintosh Plus. O günlerden bu yanaki Steve'li ve Steve'siz Apple'ı düşündüm. Bir Apple fanıydım ve hayatımdaki yeri benim için anlatılamayacak kadar büyüktü. Benim Web Browser'ın Apple'ın sayfasına ayarlı olduğu için, daha ilk açılışta onun resmini gördüğümde bunu neden koydular deyip bir an duraksadım ve içimde bir sızı hissettim. Bunun gerçek olmasını istemiyordum ancak oradaki 2011 yazısını görünce anladım ki ölmüştü ve Apple, ona olan vefasını gösteriyordu. Ancak yine de buna inanmak istemedim. Bir anda, macintoshla birlikteliğim olan yaklaşık 17 yıl gözümün önünde geçti, hızlıca. Acıydı ama gerçek olan tek şey Steve'in ölmüş olmasıydı.

Bunun gerçekliğini teyit etmek için hemen haber sitelerine ve foruma baktım ve ancak haberleri görünce buna inanabildim. Steve'in ölümündeki beni en çok üzen nokta, onun emekliğinin sadece ve sadece 2 ay sonrasında ölmüş olmasıydı. Hastalığını biliyordum ancak benim yıllar önce seyredipte forumda dün yayınlanan diploma töreninde çekilmiş videosunda söylediği "artık iyiyim" sözleri gelmişti aklıma. Üzülmekle birlikte Steve'e içten içe çok kızdım. Neden mi? Bir insan mucit olabilir, dahi de olabilirdi ancak her ne sebep olursa olsun, kendi sağlığını (hele hele hayati bir risk taşıyorsa) bu denli geriye atmamalıydı ve Steve'in yaptığı da tam olarak buydu. İşini çok sevdiğini biliyordum ancak şirketteki görevini vücudu neredeyse işlevini yitirecek konuma geldikten sonra bırakmasına inanamadım. Keşke çok daha önce bıraksaydı ve hastalığıyla daha fazla ilgilenebilseydi. Demiyorum ki ilgilenmedi, ancak kendisi bir gün öleceğini ve bunda da hastalığının büyük etkisi olduğunu söylüyordu. Neden daha önce bırakıp emekliliğinin tadını çıkarmamıştı? İşte bundan dolayı ölümüne üzülsem de, sana çok kızgınım Steve...
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UnInvited_Guest 8 yıl
Doğruluk payı nedir bilmiyorum ama Steve'in uvey annesi Malatyalıymış.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Edinilmesi gereken kitaplardan biri.
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cago135 8 yıl UnInvited_Guest
assasin44

Doğruluk payı nedir bilmiyorum ama Steve'in uvey annesi Malatyalıymış.

ee? ne çıkarım yapıcaksınız şimdi,isterseniz steveden para kazanma sırasına sizde girin,üvey annesi Türkmüş diyerek haber yapın buralarda.Adam öldü diye zaten herkes bir para kazanma telaşında bir siz eksiksiniz
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CodeMachine 8 yıl
Bu kitabın yayıncısı ölüm haberine çok sevinmiştir. çoğu kişi eksileyecek ama bu iş dünyası yüzüne güler arkandan başına gelenlere sevinir, bu ölüm olsa bile.
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longlovee 8 yıl
Ölüsünden bile para kazanacaklar...
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frkn7 8 yıl longlovee
longlovee
Ölüsünden bile para kazanacaklar...

kitap zaten çıkıcaktı adamın ölüsünden para kazandıkları yok yaşaydı da acayip satış yapıcaktı zaten.
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Yafoo 8 yıl
Erkene alinmasi iyi olmus merak ettigim bir kitap.
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