Steve Jobs biyografi kitabının çıkışı 24 Ekim'e çekildi

Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs teknoloji dünyasını baştan aşağı değiştirerek en zirvede hayata veda etti. Dost veya rakip herkesin övgüler yağdırdığı Steve Jobs ile ilgili bugüne kadar pek çok biyografi ve stratejilerini anlatan kitaplar yayınlandı.





Ancak Steve Jobs tarafından onaylanan tek biyografi Walter Isaacson'un kaleme aldığı 'Steve Jobs' adlı eser oldu. Eser yazarın Steve Jobs ile yaptığı röportajlardan oluşuyor. İlk adı "iSteve" olan kitap daha sonra Steve Jobs olarak değiştirildi.





21 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanan biyografi için ön siparişler Amazon ve Barnes & Noble tarafından alınmaya başlanmıştı. Ancak Steve Jobs'un ani ölümü ile bir günde ön siparişler 400 kat arttı. Amazon en çok satan listelerinde birinci, Barnes & Noble listelerinde üçüncü sıraya yükselen eser için yayıncı kuruluş da karar değiştirdi.





Associated Press'in haberine göre Simon & Schuster yayınevi kitabı 24 Ekim'de yayınlama kararı aldı. Biyografi şu anda 17.89$'dan ön sipariş alıyor. Dağıtım ise ABD'de başlayacak. Eseri e-kitap olarak almak isteyenler de Barnes & Noble sitesinden 16.39$`a ön sipariş verebilir. Eser ayrıca iBooks ve iTunes üzerinden de okunabilecek.