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Steve Jobs: İnsan hayatını kurtarmaktan daha değerli ne olabilir ki ?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,8b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs: İnsan hayatını kurtarmaktan daha değerli ne olabilir ki ?
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Apple'ı iPhone ile birlikte tanıyan kesim başta olmak üzere kimi çevrelerin dile getirdiği "Apple, sosyal sorumluluk projelerinde yer almıyor." eleştirisine, müzik dünyasının altın grubu U2'nun solisti ve (Product)RED derneğinin kurucusu Bono'dan cevap geldi. New York Times'da yayınlanan Andrew Ross Sorkin'in yazısına cevap olarak kaleme aldığı yazıda Bono, Apple'ın Afrika'da AIDS'e karşı verilen savaş verdiği katkının paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Bono, Apple'ın AIDS, Tüberkiloz ve Sıtma'ya karşı savaş derneği olan ve elde ettiği gelirleri bu hastalıkların tedavisi ve araştırması için "The Global Fund"'a en çok yardım yapanların başında geldiğini vurgularken; "ciddi ve muhteşem" dediği Apple'ın bu denli büyük yardımlarının diğer firmalara da örnek olduğunu belirtiyor.

(Product)RED için Apple'ın kapısını ilk kez çaldıklarında Steve Jobs'un "İnsan hayatını kurtarmaktan daha iyi ne olabilir ki ?" sözlerini dile getirdiğini ve onu tanımaktan onur duyduğunu belirten Bono, Jobs'u "şiirsel bir dost, sanatçı ve iş adamı" olarak nitelendirirken; şu cümlelerle Steve Jobs'a ortaya atılan iddialar karşısında destek verdi;

"Jobs gerçekten çok meşgul; ancak bu demek değildir ki o ve karısı, Laurene, sosyal yardım projelerine katılmıyor. Onun ne kadar özel bir insan ya da yarım yamalak şeyler yapmayacak bir insan olduğunu anlamak için arkadaşı olmanıza gerek yok."

The New York Times, haberinde ayrıca, Steve Jobs'un University of California'daki kanser araştırma merkezine, sessiz sedasız, 150 milyon dolarlık nakit para desteği yapmış olabileceğini belirtti. Bilindiği üzere Steve Jobs, bir önceki California valisi Arnold Schwarznegger'in kansere karşı eyalet çapında başlattığı canlı donör böbrek nakli kampanyasına ve yasasına destek vermişti.

2004 yılında U2 ile birlikte "U2 iPod" için birlikte çalışmalara başlayan Apple, 2006 yılında Bono'nun kurduğu (Product)RED derneğine destek vermek için, gelirlerinin %50'si direkt olarak Afrika'da AIDS'e karşı verilen savaşta kullanılmak üzere, özel iPod üretimine başlamıştı. 5 seneyi aşkın süredir bu projesini sürdüren Apple, (Product)RED için iTunes Store hediye çekleri de hazırlayarak satışa sunmuştu.

Apple'ın (Product)RED ile ilgili hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Steve Jobs: İnsan hayatını kurtarmaktan daha değerli ne olabilir ki ?
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SliTheRiNN 8 yıl en beğenilen
Yardım dediğin illaki herkesin gözü önünde yapılacak diye bir şey yok, Apple'a bu konuda dil uzatanlara kapak olsun...
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ilk_ze 8 yıl
Apple yardim yapan bir firma degildir ama o konudaki eksiklerini girdermek icin urun cikartip satilan urunde kardan yarisini vermek pek yardim degilde ticaret demek daha dogrudur, yardimi yapiyorsan bill gates gibi yaparsin.. Cikartir cebinden verirsin, yok su urunuyardim amacli cikartalim kardan yarisini verelim bu urun satmanin baska yontemidir.... Ios guzel ama guzel olmayan kisitlamalar....
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Mert Beyoğlu 8 yıl
Yazıdada dendiği gibi "Hepimiz hergün, onun yaratıcı dehasının ürettiği ürünlere dokunuyoruz ve dokunacağız" o teknolojinin dehalarındanı. Allah rahmet EYLESİN!
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drony 8 yıl
Steve'in hayat felsefesinde çok para kazanmaktan ziyade hep iz bırakmak vardı. dünya çok büyük birşey kaybetti. ama çoğu sosyal dürtü ile üzülüyor.

“Mezarlıktaki en zengin adam olmak benim için bir anlam ifade etmiyor... Çok güzel bir şey yaptıktan sonra yatağa gitmek... benim için önemli olan bu” Steve Jobs
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CodeMachine 8 yıl
Cevap veriyorum, apple fanı olup tonlarca parayı lüzumsuz yere harcamak.
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techraven 8 yıl
Steve Jobs'u daha çok görmek istiyoruz böyle etkinlikler ile de olsa
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ayanozer 8 yıl
Yakinda namaza da baslar steve aabi.
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OvernightSensation 8 yıl
tipik reklamcı bir apple.
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KODTECH 8 yıl
Reklam kokan hareketler...
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ErTuFx 8 yıl
Apple insanlara yardim ediyor ama bence kendi telefonlarini ürettirdigi cindeki iscilere yardim etmeli telefonlarin üretiminde calisan bircok isci hayatini kaybetmisti sanirim ve hala az paraya saatlerce fazla mesai yapiyorlar bir yandan ez biryandan zaten fazla fazla kazandiginin ceyregini bile verme hicbirine inanmiyorum bunlarindini imani para para para .
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SystemApps 8 yıl
appple ın bu haberlerini görünce ttnetin haberleri ve yorumları gözümün önüne geliyor.
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alpa07 8 yıl
sağ elin yaptığı iyiliği sol el duymayacak
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Statistik 8 yıl
hedefi para kazanmak olan kapitalist ve tekelci bir sirket nasil yardim yapacakki?
yapsa da reklam amaciyla yapmis olacak, ona yardim degil reklam denmeli
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Guest-F8946C419 8 yıl
Sosyal sorumluluk görevi yapsa reklam yapmasa kötü oluyor..

Söyleyin ne yapsın adamlar?

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