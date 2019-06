Steve Jobs: İnsan hayatını kurtarmaktan daha değerli ne olabilir ki ?

Apple'ı iPhone ile birlikte tanıyan kesim başta olmak üzere kimi çevrelerin dile getirdiği "Apple, sosyal sorumluluk projelerinde yer almıyor." eleştirisine, müzik dünyasının altın grubu U2'nun solisti ve (Product)RED derneğinin kurucusu Bono'dan cevap geldi. New York Times'da yayınlanan Andrew Ross Sorkin'in yazısına cevap olarak kaleme aldığı yazıda Bono, Apple'ın Afrika'da AIDS'e karşı verilen savaş verdiği katkının paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Bono, Apple'ın AIDS, Tüberkiloz ve Sıtma'ya karşı savaş derneği olan ve elde ettiği gelirleri bu hastalıkların tedavisi ve araştırması için "The Global Fund"'a en çok yardım yapanların başında geldiğini vurgularken; "ciddi ve muhteşem" dediği Apple'ın bu denli büyük yardımlarının diğer firmalara da örnek olduğunu belirtiyor.

(Product)RED için Apple'ın kapısını ilk kez çaldıklarında Steve Jobs'un "İnsan hayatını kurtarmaktan daha iyi ne olabilir ki ?" sözlerini dile getirdiğini ve onu tanımaktan onur duyduğunu belirten Bono, Jobs'u "şiirsel bir dost, sanatçı ve iş adamı" olarak nitelendirirken; şu cümlelerle Steve Jobs'a ortaya atılan iddialar karşısında destek verdi;

"Jobs gerçekten çok meşgul; ancak bu demek değildir ki o ve karısı, Laurene, sosyal yardım projelerine katılmıyor. Onun ne kadar özel bir insan ya da yarım yamalak şeyler yapmayacak bir insan olduğunu anlamak için arkadaşı olmanıza gerek yok."

The New York Times, haberinde ayrıca, Steve Jobs'un University of California'daki kanser araştırma merkezine, sessiz sedasız, 150 milyon dolarlık nakit para desteği yapmış olabileceğini belirtti. Bilindiği üzere Steve Jobs, bir önceki California valisi Arnold Schwarznegger'in kansere karşı eyalet çapında başlattığı canlı donör böbrek nakli kampanyasına ve yasasına destek vermişti.

2004 yılında U2 ile birlikte "U2 iPod" için birlikte çalışmalara başlayan Apple, 2006 yılında Bono'nun kurduğu (Product)RED derneğine destek vermek için, gelirlerinin %50'si direkt olarak Afrika'da AIDS'e karşı verilen savaşta kullanılmak üzere, özel iPod üretimine başlamıştı. 5 seneyi aşkın süredir bu projesini sürdüren Apple, (Product)RED için iTunes Store hediye çekleri de hazırlayarak satışa sunmuştu.

Apple'ın (Product)RED ile ilgili hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.