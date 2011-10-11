Steve Jobs'ın ölüm sebebi belli oldu

5 Ekim günü hayata gözlerini yumduğu açıklanan son on yılın icra kurulu başkanı Steve Jobs'ın ölümüyle ilgili bilgilerin yer aldığı ölüm belgesi, The Santa Clara County Public Health Department tarafından yayınlandı.
Ölüm belgesinde Steve Jobs'ın 5 Ekim günü yerel saat ile 15, Türkiye saati ile 6 Ekim günü 01:00'de, pankreas tümörüne bağlı olarak meydana gelen solunum yollarında tıkanıklık sebebiyle vefat ettiği yazarken; meslek bilgilerinde ise Steve Jobs "Girişimci" olarak tanımlanmış.
Bilindiği üzere Steve Jobs, 2004 yılında pankreas kanserinin nadir rastlanan bir türevinden dolayı tedavi görmüş; ve bir süre sonra görevinin başına tekrardan geri dönmüştü. Nisan 2009'da ise Jobs, bu sefer karaciğer nakli geçirmiş ancak, bu naklin sebebi kesin olarak açıklanmakla birlikte; o yılki ayrılığın hormon bozukluğundan kaynaklandığı belirtilmişti. Son olarak Steve Jobs, bu yılın Ocak ayında, karaciğer nakli geçirmiş kişilerde başgösteren bağışıklık sistemindeki sorunlardan dolayı görevine ara vermek zorunda kalmıştı.
Son olarak; cenaze töreni geçtiğimiz Cuma günü yapıldığı öğrenilen Steve Jobs için Apple'ın düzenleyeceği törenin detayları da belli oldu. Tim Cook'un çalışanlara gönderdiği elektronik postadaki bilgilere göre Steve Jobs'ın hayatını anma töreni, Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinin içerisindeki anfitiyatroda 19 Ekim günü Türkiye saati ile 20:00'da düzenlenecek.
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Apple sevin ya da sevmeyin bugün kullandığımız birçok teknolojinin yaratıcısı sürükleyicisi konumunda. Onu yaratan kişiye saygı göstermek ve anmak neden bazılarını bu kadar sıkıyor ?
Zengin insanlardan zengin olduğu için nefret edilen bir ülke burası. Aynı şekilde sakın ama sakın pahalı bir ürün almayın mainstream kitle gelir böyle nefrete boğar sizi. Apple bütün ürünlerini paket yapıp 200 dolara satsaydı o nefret kusanların hiçbiri bu yazdıklarını yazmazdı ona adım gibi eminim, kendinizden utanmanız lazım çünkü hayata gözlerini yummuş ve gerçekten faydalı olmuş birine saygıyı duymayı çok görüyorsunuz.
Onu eleştirmeye başlamadan önce aynaya bakın kim olduğunuzu görün onun gibi bu hayattan ayrıldığınızda onun 1000 de 1'i kadar dünyaya katkı sağlayacak birşey ortaya koyabilecek misiniz bunu ölçün tartın. Nefret etmeyin kalbinizi temiz tutmayı öğrenin.