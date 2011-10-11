Steve Jobs'ın ölüm sebebi belli oldu

5 Ekim günü hayata gözlerini yumduğu açıklanan son on yılın icra kurulu başkanı Steve Jobs'ın ölümüyle ilgili bilgilerin yer aldığı ölüm belgesi, The Santa Clara County Public Health Department tarafından yayınlandı.

Ölüm belgesinde Steve Jobs'ın 5 Ekim günü yerel saat ile 15, Türkiye saati ile 6 Ekim günü 01:00'de, pankreas tümörüne bağlı olarak meydana gelen solunum yollarında tıkanıklık sebebiyle vefat ettiği yazarken; meslek bilgilerinde ise Steve Jobs "Girişimci" olarak tanımlanmış.

Bilindiği üzere Steve Jobs, 2004 yılında pankreas kanserinin nadir rastlanan bir türevinden dolayı tedavi görmüş; ve bir süre sonra görevinin başına tekrardan geri dönmüştü. Nisan 2009'da ise Jobs, bu sefer karaciğer nakli geçirmiş ancak, bu naklin sebebi kesin olarak açıklanmakla birlikte; o yılki ayrılığın hormon bozukluğundan kaynaklandığı belirtilmişti. Son olarak Steve Jobs, bu yılın Ocak ayında, karaciğer nakli geçirmiş kişilerde başgösteren bağışıklık sistemindeki sorunlardan dolayı görevine ara vermek zorunda kalmıştı.

Son olarak; cenaze töreni geçtiğimiz Cuma günü yapıldığı öğrenilen Steve Jobs için Apple'ın düzenleyeceği törenin detayları da belli oldu. Tim Cook'un çalışanlara gönderdiği elektronik postadaki bilgilere göre Steve Jobs'ın hayatını anma töreni, Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinin içerisindeki anfitiyatroda 19 Ekim günü Türkiye saati ile 20:00'da düzenlenecek.