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Steve Jobs'ın ölüm sebebi belli oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
43,2b
1
67
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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5 Ekim günü hayata gözlerini yumduğu açıklanan son on yılın icra kurulu başkanı Steve Jobs'ın ölümüyle ilgili bilgilerin yer aldığı ölüm belgesi, The Santa Clara County Public Health Department tarafından yayınlandı.

Ölüm belgesinde Steve Jobs'ın 5 Ekim günü yerel saat ile 15, Türkiye saati ile 6 Ekim günü 01:00'de, pankreas tümörüne bağlı olarak meydana gelen solunum yollarında tıkanıklık sebebiyle vefat ettiği yazarken; meslek bilgilerinde ise Steve Jobs "Girişimci" olarak tanımlanmış.

Bilindiği üzere Steve Jobs, 2004 yılında pankreas kanserinin nadir rastlanan bir türevinden dolayı tedavi görmüş; ve bir süre sonra görevinin başına tekrardan geri dönmüştü. Nisan 2009'da ise Jobs, bu sefer karaciğer nakli geçirmiş ancak, bu naklin sebebi kesin olarak açıklanmakla birlikte; o yılki ayrılığın hormon bozukluğundan kaynaklandığı belirtilmişti. Son olarak Steve Jobs, bu yılın Ocak ayında, karaciğer nakli geçirmiş kişilerde başgösteren bağışıklık sistemindeki sorunlardan dolayı görevine ara vermek zorunda kalmıştı.

Son olarak; cenaze töreni geçtiğimiz Cuma günü yapıldığı öğrenilen Steve Jobs için Apple'ın düzenleyeceği törenin detayları da belli oldu. Tim Cook'un çalışanlara gönderdiği elektronik postadaki bilgilere göre Steve Jobs'ın hayatını anma töreni, Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinin içerisindeki anfitiyatroda 19 Ekim günü Türkiye saati ile 20:00'da düzenlenecek.


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Tango-1 8 yıl en beğenilen
Vay be gecen gun okuduguma gore sirketi icin 2013 mu 2014 e kadar mi ne Apple'a yetecek kadar urun tasarimi yapip birakmis, son zamanlarini tatille kariyla kizla gecirmek yerine oturmus sayesinde binlerce kisinin ekmek yedigi sirketine katki saglamis.. Helal olsun Steve, huzur icinde uyu..
Vay be gecen gun okuduguma gore sirketi icin 2013 mu 2014 e kadar mi ne Apple'a yetecek kadar urun tasarimi yapip birakmis, son zamanlarini tatille kariyla kiz...
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voicemaster 8 yıl
Steve Jobs dunya icin gercekten buyuk bir degerdi. Adı ister kapitalist olsun ister kazıkçı her zaman teknolojinin oncusu oldu. Dunyanin en ince notebook unu yillar once yapti. Adı cikmis birsuru laptop markasi hala yerinde sayiyor. Oyle bir cihaz uretip Netbook fiyatina satmasini mi bekliyordunuz? İphone ornegini vermeye hic gerek yok zaten. Siradan bir insan olmus gibi davranilmamasi gayet normal. Zira o kesinlikle siradisi bir insandi.
Steve Jobs dunya icin gercekten buyuk bir degerdi. Adı ister kapitalist olsun ister kazıkçı her zaman teknolojinin oncusu oldu. Dunyanin en ince notebook unu yi...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Nessarien 8 yıl
Şuanda burada onu karalamak için bile mesaj attığınız pclerin yaratıcısı o elinize aldığınız mouse onun tarafından pcye dahil edildi ve yıllardır alternatifi olan bir teknoloji yaratılmadı. sözde akıllı telefonlar hiçbir halta yaramazken iphone ile çıtayı öyle yükseğe çekti ki onun sayesinde akıllı telefon pazarı bugün iphone ve ona rakip firmalar/ürünler sayesinde inanılmaz derecede renkli bir hal aldı. ipad konusuna değinmeye gerek yok sanırım :) Peki ya imac ? Peki ya kullanıcı arayüzleri ? Peki ya toy story sonrası animasyonların boyut açısından gerçeklik sunmaya başlaması ve burada yapılan devrim ? Daha ne söyleyelim ne sayalım size ? Ne desek tatmin olacaksınız ?
Apple sevin ya da sevmeyin bugün kullandığımız birçok teknolojinin yaratıcısı sürükleyicisi konumunda. Onu yaratan kişiye saygı göstermek ve anmak neden bazılarını bu kadar sıkıyor ?
Zengin insanlardan zengin olduğu için nefret edilen bir ülke burası. Aynı şekilde sakın ama sakın pahalı bir ürün almayın mainstream kitle gelir böyle nefrete boğar sizi. Apple bütün ürünlerini paket yapıp 200 dolara satsaydı o nefret kusanların hiçbiri bu yazdıklarını yazmazdı ona adım gibi eminim, kendinizden utanmanız lazım çünkü hayata gözlerini yummuş ve gerçekten faydalı olmuş birine saygıyı duymayı çok görüyorsunuz.
Onu eleştirmeye başlamadan önce aynaya bakın kim olduğunuzu görün onun gibi bu hayattan ayrıldığınızda onun 1000 de 1'i kadar dünyaya katkı sağlayacak birşey ortaya koyabilecek misiniz bunu ölçün tartın. Nefret etmeyin kalbinizi temiz tutmayı öğrenin.
Şuanda burada onu karalamak için bile mesaj attığınız pclerin yaratıcısı o elinize aldığınız mouse onun tarafından pcye dahil edildi ve yıllardır alternatifi ol...
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06ensar 8 yıl
Evet dünyası için çalışmış çabalamış ama o ki İslamla tanışmamış çok yazık onun yaptığı hiç bir iyilik beka aleminde ona fayda vermeyecektir..
...Şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler, bunların hiçbirisinden, yeryüzü dolusu altını olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul edilmez Onlar için acı bir azab vardır ve onların yardımcıları yoktur.. (3/91)surei inşirah
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Saydam 8 yıl
Biri sıktınız yazmış arkasından saçma sapan yorumlar gelmiş. Dünya ya maal olmuş kisilerin ölümleri benim veya sıradan bir insanın vefaatinden daha çok konuşulacak tabiki. Hele bu kisi mutavazigi ile insan sevgisi ile yardım severligi ile milyon dolarlık servetine rağmen insanlar için durmadan çalışan biriyse. Allah gani gani rahmet eylesin umarım yattığı yerde dinlenir ve umarım Müslüman olarak ölmüştür. Gercekten çok üzüldüm saglık gibisi yok para pul şöhret hepsi yalan oluveriyor
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tlgztrk 8 yıl
Nirvana ii otuyorsun ama sende yapsana bişeyler eminim yerin kalkmaya usenen pc basında atıp tutanlardansindir eli iPhone ver kullanamazsın peygamberimiz bile din için savasmamistir evine canına kastettikleri için savasmistir ıslam dini güzellik dini adamın dinine yaptıklarına ettiklerine denmedik kalmadı yap bakalım sende bı telefon hem ithalat artar :) 3310 yapabilecekmisin :)
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tlgztrk 8 yıl
Adam son sözlerinde bile mezara milyarlarca dolar götüreni kimse anmaz tanımaz ama insanlığa bişeyler bırakarak gitmenin öneminden bahsetmiş burada bazı kisiler Apple kotuluyo Apple olmaza idi İnternet'e girmek için internet kuyruklarında beklerdik teknolojiyi cebimize soktu adam ama KEDİ UZANAMADİGİ CİĞERE MİNDAR DER :) Nokia dokunmatik kullansın begenmeyen yüzyılın buluşu simbiyanmidir nedir
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olağan_şüpheli 8 yıl
yeterince üzüldük steve amca için... bu kadar konuya gerek yoktu..
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ALAK_ 8 yıl
"windowsu acik unutmus" yazacak sandim konuda
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aceleciburak 8 yıl
ilahlaştırıp putlaştırmada son noktaya gelmişiz arkadaşlar sözün bittiği yer bu olabilir diyorum...

Özel Ahmet Şimşek Kolejinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“ECEL SENİ ALDI BEYNİN İNSANLIĞA KALDI”



Ölümü yenmek, ölümsüzleşmek, insanlığı taşıyan üstün beyinlerin haddidir. İnsanlık işte böylesine üstün bir beyni bitirdi. Bilim tarihinde ölümsüzleşen Mr.STEVE JOBS’u anmak üzere, Özel Ahmet Şimşek Okullarında tören düzenlenecektir.

Tarih : 10 Ekim 2011
Saat : 15:30
Yer : Özel Ahmet Şimşek Okulları
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TeksasStyLe 8 yıl
teknolojik olarak bilgili insanlık için bluşlar yapmış olabilir ama budist bir insanın ölmesine üzülmüyorum hesabını nasıl verecek allah a bakalım . elmalarda kurtarmaz onu
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nirvanha 8 yıl
Nedir bu ya hiç mi kendinize saygınız yok.Yani buraya giren herkes aptal , alayımız gelse bir steve etmez öylemi?(bunu kendiniz itiraf ediyorsunuz).

Şuraya tekrar yazıyorum kazanan Bill Gates olmuştur.Çünkü zamanında bırakabilmesini bilmiştir.Şu an hayatının tadını çıkarıyor.

Millete neyi empoze etmeye çalışıyorsunuz.Tanrılaştırmaya az kaldı.ALLAH'IN C.C yaratmış olduğu , zaten var olan teknolojiyi açığa çıkaran adamı alkışlayalım ama ona tapmamıza gerek yok öyle değilmi?

Adam çalışmakla , kariyer diye kafayı yemiş , insanlıktan bihaber hale gelmiş yazık.
Ölümünden sonrasını , haberlere konu olacak fotoğraflarına varana kadar bizzat kendisi hazırlamış.
Mükemmelliyetçi ..........

Edit; imla.
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Emir 8 yıl
çok seviyordum bu adamı çoook
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K.B.V. 8 yıl nirvanha
nirvanha
Nedir bu ya hiç mi kendinize saygınız yok.Yani buraya giren herkes aptal , alayımız gelse bir steve etmez öylemi?(bunu kendiniz itiraf ediyorsunuz).

Şuraya tekrar yazıyorum kazanan Bill Gates olmuştur.Çünkü zamanında bırakabilmesini bilmiştir.Şu an hayatının tadını çıkarıyor.

Millete neyi empoze etmeye çalışıyorsunuz.Tanrılaştırmaya az kaldı.ALLAH'IN C.C yaratmış olduğu , zaten var olan teknolojiyi açığa çıkaran adamı alkışlayalım ama ona tapmamıza gerek yok öyle değilmi?

Adam çalışmakla , kariyer diye kafayı yemiş , insanlıktan bihaber hale gelmiş yazık.
Ölümünden sonrasını , haberlere konu olacak fotoğraflarına varana kadar bizzat kendisi hazırlamış.
Mükemmelliyetçi ..........

Edit; imla.

Al iste. Sen kimsin birader ? Biz seni ne olarak taniyoruz ? Hangi basariyi gerceklestirdin ? Demek istedigime cok guzel ornek oluyosun. IQ'su steve jobs kadar etmeyen insanlarin gelip burda cik cik otmesi
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alpa07 8 yıl
vadesi dolmuş.
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suvarsahayatvar 8 yıl
uğraşmayın artık şu adamla. sevmezseniz sevmeyin.. ama bi rahat bırakın yahu...
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Nessarien 8 yıl
Şuanda burada onu karalamak için bile mesaj attığınız pclerin yaratıcısı o elinize aldığınız mouse onun tarafından pcye dahil edildi ve yıllardır alternatifi olan bir teknoloji yaratılmadı. sözde akıllı telefonlar hiçbir halta yaramazken iphone ile çıtayı öyle yükseğe çekti ki onun sayesinde akıllı telefon pazarı bugün iphone ve ona rakip firmalar/ürünler sayesinde inanılmaz derecede renkli bir hal aldı. ipad konusuna değinmeye gerek yok sanırım :) Peki ya imac ? Peki ya kullanıcı arayüzleri ? Peki ya toy story sonrası animasyonların boyut açısından gerçeklik sunmaya başlaması ve burada yapılan devrim ? Daha ne söyleyelim ne sayalım size ? Ne desek tatmin olacaksınız ?
Apple sevin ya da sevmeyin bugün kullandığımız birçok teknolojinin yaratıcısı sürükleyicisi konumunda. Onu yaratan kişiye saygı göstermek ve anmak neden bazılarını bu kadar sıkıyor ?
Zengin insanlardan zengin olduğu için nefret edilen bir ülke burası. Aynı şekilde sakın ama sakın pahalı bir ürün almayın mainstream kitle gelir böyle nefrete boğar sizi. Apple bütün ürünlerini paket yapıp 200 dolara satsaydı o nefret kusanların hiçbiri bu yazdıklarını yazmazdı ona adım gibi eminim, kendinizden utanmanız lazım çünkü hayata gözlerini yummuş ve gerçekten faydalı olmuş birine saygıyı duymayı çok görüyorsunuz.
Onu eleştirmeye başlamadan önce aynaya bakın kim olduğunuzu görün onun gibi bu hayattan ayrıldığınızda onun 1000 de 1'i kadar dünyaya katkı sağlayacak birşey ortaya koyabilecek misiniz bunu ölçün tartın. Nefret etmeyin kalbinizi temiz tutmayı öğrenin.
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KFK 8 yıl
Bu sefer güldürmedi...
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