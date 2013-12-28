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Steven Sinofsky : Phabletler geleceğin vazgeçilmezleri arasında olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Steven Sinofsky : Phabletler geleceğin vazgeçilmezleri arasında olacak

Samsung'un iki yıl önce Galaxy Note akıllı telefonu ile başlattığı Phablet yani tablet-telefon melezi cihaz pazarında bugün ucuzdan pahalıya her türlü modeli bulmak mümkün. Phablet segmentinin daha da önem kazanacağına dair görüşlere bir destek  de eski Microsoft başkan yardımcısından geldi.

Steven Sinofsky, 2014 yılının en büyük teknoloji trendlerinden birisinin phablet modelleri olacağına inanıyor. Tüketicilerin, basit iletişim ihtiyaçlarını gidereceği bir telefon ile verimlilik kategorisindeki ihtiyaçlarını karşılayacağı bir cihaz birleşimi konseptine olan ilgisi giderek artıyor. Bu da büyük ekranlı akıllı telefonları ön plana çıkarıyor.

Özellikle mobil cihazlarını bilgisayalarının yerine tercih eden tüketiciler için Note tarzı akıllı telefonlar adete vazgeçilmezlerden olacak. Sinofsky teknoloji firmalarının phablet segmentini görmezden gelmelerinin tehlikeli bir risk olduğunu zira bazı ülkelerde akıllı telefonların artık phablet modellerinden oluşacağını da sözlerine ekliyor. 

Sinofsky'nin öngörülerini zaten pek çok teknoloji devi de paylaşıyor ve Samsung, Sony, HTC, Huawei gibi pek çok devin bu segmentte ürünleri mevcut. Apple'ın da büyük ekranlı bir iPhone planını masaya yatırdığı gelen iddialar arasında. 

http://bgr.com/2013/12/24/phablet-adoption-rate-analysis/ Yorum Yaz
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Master_Evil 5 yıl en beğenilen
bence 6"i geçmemeli bu telefonlar, en büyük avantajları şarj konusu, kendi gözlemim phabletleri kullanıcıları daha çok seviyor ve kullanıyor
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darkaura 5 yıl
hala telefon ekraninin olcusuyle ugrasanlar varya... anlamayamadiniz nokta bunlar telefon degil. kimse alo demek icin almiyor bunlari. gercekde telefon ozelligide olan bilgisayar tablet bunlar. ister is adami olur maillerini is akisini takip etmek icin kullanir, ister power kullanici olur kucuk ekranla tatmin olmaz, isterse ergen olur oyun oynamak icin kullanir orasi kimseyi alakadar etmez. sonucda bir ihtiyac, bir talep var. siz istediginiz kadar aklinizda "bir telefon icin maksimum olcu bu kadar inch olmali" diye durun, buyudukce daha cok satmaya devam ediyorlar.
hala telefon ekraninin olcusuyle ugrasanlar varya... anlamayamadiniz nokta bunlar telefon degil. kimse alo demek icin almiyor bunlari. gercekde telefon ozelligi...
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aozgec 5 yıl
4-4.5" sonrası pratik değil. düşünse yazın bir tişört bir şort geziyorsun. elinde hiç bir cebine girmeyen bir telefon. bir gün, köşesinden çekip uzatabileceğimiz ekranlar gelmediği sürece küçük telefon taşımaya devam.
4-4.5" sonrası pratik değil. düşünse yazın bir tişört bir şort geziyorsun. elinde hiç bir cebine girmeyen bir telefon. bir gün, köşesinden çekip uzatabileceğimi...
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high speed dirt 5 yıl
resimdeki telefon cepten düşer, yollardan pthablet toplayacağımız günler yakındır.
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Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
Bayanlar için sorun teşkil etmez çanta taşıyan üni öğrencileri için muhteşem olur istemeyen yoksa almaz arkadaş millet niye gerildi onu anlamadım
4.3 inçlik telefon aldım pc yi sadece maçlar ve okul işleri için açıyorum ptablet biraz daha gelişsin normal pc sektörünü iyice aşağı çeker zaten zamanla bu evrim tamamlanacaktı bilgisayarla görüntülü konuşma Skype gibi aramalar yapılmaya başlandı telefonlar pc nin yapabileceği işleri yapmaya başladı ikisinin ortası ptablet işte. Adamlar yakında taşınma problemine de alternatif bulurlar
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aycibin 5 yıl
markalar dev ekranı olmayan sağlam yeni model çıkarmıyor.millet ondan rahatsız.güncel donanım isteyene tek 5" üzerine seçenekler sunuluyor.başka üretim yok.4" lg g2,samsung s4,xperia z vardı da biz mi almadık?ya da illa iphone alıcaz.umutlar xperia z1s(mini) için.
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01001101 5 yıl Scavenger Of Human Sorrow
g.enver
Bayanlar için sorun teşkil etmez çanta taşıyan üni öğrencileri için muhteşem olur istemeyen yoksa almaz arkadaş millet niye gerildi onu anlamadım
4.3 inçlik telefon aldım pc yi sadece maçlar ve okul işleri için açıyorum ptablet biraz daha gelişsin normal pc sektörünü iyice aşağı çeker zaten zamanla bu evrim tamamlanacaktı bilgisayarla görüntülü konuşma Skype gibi aramalar yapılmaya başlandı telefonlar pc nin yapabileceği işleri yapmaya başladı ikisinin ortası ptablet işte. Adamlar yakında taşınma problemine de alternatif bulurlar

millet niye gerildiğini yukarıda yazmış zaten hocam, okumadan yazdınız sanırım. bu telefon büyütme furyasından küçük adı altında çıkan telefonlar da ekleniyor.

bana telefon gibi telefon sunmuş olsalar bana ne phablet midir nedir ondan.
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foz54 5 yıl
bunlar hepsi planlanmış beyler tepki çekmemek için azar azar dayıyorlar galaxy serisine bakın 4 > 4.3 > 4.8 > 5 sıradaki 5.3 olur note 1'i yakalar.

kenar boşlukları ve çerçeveyi küçülterek birkaç seneye kalmaz 7 inç telefon yaparlar şimdi ''ben o kadar büyük kullanamam'' diyenleri o zaman görürüz
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aycibin 5 yıl foz54
foz54

bunlar hepsi planlanmış beyler tepki çekmemek için azar azar dayıyorlar galaxy serisine bakın 4 > 4.3 > 4.8 > 5 sıradaki 5.3 olur note 1'i yakalar.

kenar boşlukları ve çerçeveyi küçülterek birkaç seneye kalmaz 7 inç telefon yaparlar şimdi ''ben o kadar büyük kullanamam'' diyenleri o zaman görürüz


ben 4.3"te durmayı bildim hocam.bundan sonra da 4-4.3"ten şaşmam.böylesi çok daha rahat.millet heves ediyor büyük ekrana ama pantolon cebi boyuları malum :)
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mementopolis 5 yıl
ipad mini :) bu zaten varolan birsey tekrar dilendirmek yeni birseymis gibi garip.
daha önceki farlarda da gördük cep telefonlu tabletler :D hic bir neden olmadikca böyle bir cihazi bir tarafimda tasimam hele isyerinde o kazik kadar seyi azla ...
bu da en azindan benim gibi birine dezavantaj,,
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Chromosty 5 yıl
Yahu sanki şu anda kullandığımız son model telefonların son model phabletlerden ekran dışında çok eksiği var. Telefon daha büyük bir kasaya sığdırıyorlar. Donanım daha iyi olsa bile telefona göre hacmi büyük ve sığdırılması daha kolay. Ekrana özen gösteriyorlar ayriyetten.

Ipad mini çıktığında tableti küçülttük demenin benzer boyutu. Çünkü ipad mini ipod büyümüş haliydi.
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bellair 5 yıl
pantolon cepleri ayak uydurabilirse neden olmasın
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Aslında bu ekran büyüme olayı biz tüketicilerin doyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Taşıması mümkün olsa 20" lik tablet bile isteriz. Çünkü artık otokontrol diye bir şey kalmamış. 6 ay önce aldığımız telefona eski model gözüyle bakıyoruz. Daha yenisini, daha büyük ekranlısını istiyoruz. 4.5-5" ideal bir akıllı telefon için. Burada phabletten bahsediliyor dimi? İşte o da insanın doyumsuzluğunun bir ürünü. Benim size tavsiye de bulunmam elbet haddime değil ama gelin bu sömürüye dur diyelim.
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thestell 5 yıl
5ten sonrası rezillik. 5 anca giriyor cebe zaten.
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drfree1 5 yıl
s3 var keşke note 2 alsaydım diyorum çünki telefondan internete girdiğimde ekran küçük gelmeye başladı bana artık.zaten alışınca samsung un mega sı büyük gözükürdü gözüme şuan pek öyle gelmiyor hatta telefondan video izlerken harika olurdu.(aldığım zamanda 200 tl fark vardı yanlış hatırlamıyorsam.)
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Das Boot 5 yıl
Kadınlar yine çantalarına atıp kullanabiliyorlar da, erkekler için kullanışsız olmuş. Özellikle yaz aylarında sigara paketi, çakmak, cüzdan bide 6 inç boyutlarında bir telefon ile dolaşmak hele ki şort tişört takılan bir insan için oldukça sıkıntı verici.
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kımyasal 5 yıl
Phablet en ideal ürün bence.Video,oyun ve internet deneyimini en iyi şekilde sunuyor boyutları itibarı ile.
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pranis 5 yıl
özet;pil ömürleri bu durumdayken zor.
Saçma. 100 yıl geçse de, normal bir kullanıcı olarak, galaxy note 3 benzeri phaplet kullanmam. şirket çalışanı olsam tamam, gösteriş meraklısı liseli olsam tamam. ama normal kullanıcılar için bu yorum gereksiz. 5 saatte %20 şarj yiyen bir aletin gelecekte vazgeçilmez olduğunu düşünmek bu şartlarda zor. batarya konusunda devrim yaratan bir buluştan sonra kullanım süreleri uzarsa zor.
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