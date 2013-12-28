Steven Sinofsky : Phabletler geleceğin vazgeçilmezleri arasında olacak





Samsung'un iki yıl önce Galaxy Note akıllı telefonu ile başlattığı Phablet yani tablet-telefon melezi cihaz pazarında bugün ucuzdan pahalıya her türlü modeli bulmak mümkün. Phablet segmentinin daha da önem kazanacağına dair görüşlere bir destek de eski Microsoft başkan yardımcısından geldi.





Steven Sinofsky, 2014 yılının en büyük teknoloji trendlerinden birisinin phablet modelleri olacağına inanıyor. Tüketicilerin, basit iletişim ihtiyaçlarını gidereceği bir telefon ile verimlilik kategorisindeki ihtiyaçlarını karşılayacağı bir cihaz birleşimi konseptine olan ilgisi giderek artıyor. Bu da büyük ekranlı akıllı telefonları ön plana çıkarıyor.





Özellikle mobil cihazlarını bilgisayalarının yerine tercih eden tüketiciler için Note tarzı akıllı telefonlar adete vazgeçilmezlerden olacak. Sinofsky teknoloji firmalarının phablet segmentini görmezden gelmelerinin tehlikeli bir risk olduğunu zira bazı ülkelerde akıllı telefonların artık phablet modellerinden oluşacağını da sözlerine ekliyor.





Sinofsky'nin öngörülerini zaten pek çok teknoloji devi de paylaşıyor ve Samsung, Sony, HTC, Huawei gibi pek çok devin bu segmentte ürünleri mevcut. Apple'ın da büyük ekranlı bir iPhone planını masaya yatırdığı gelen iddialar arasında.

http://bgr.com/2013/12/24/phablet-adoption-rate-analysis/