Steven Sinofsky : Phabletler geleceğin vazgeçilmezleri arasında olacak

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Samsung'un iki yıl önce Galaxy Note akıllı telefonu ile başlattığı Phablet yani tablet-telefon melezi cihaz pazarında bugün ucuzdan pahalıya her türlü modeli bulmak mümkün. Phablet segmentinin daha da önem kazanacağına dair görüşlere bir destek de eski Microsoft başkan yardımcısından geldi.
Steven Sinofsky, 2014 yılının en büyük teknoloji trendlerinden birisinin phablet modelleri olacağına inanıyor. Tüketicilerin, basit iletişim ihtiyaçlarını gidereceği bir telefon ile verimlilik kategorisindeki ihtiyaçlarını karşılayacağı bir cihaz birleşimi konseptine olan ilgisi giderek artıyor. Bu da büyük ekranlı akıllı telefonları ön plana çıkarıyor.
Özellikle mobil cihazlarını bilgisayalarının yerine tercih eden tüketiciler için Note tarzı akıllı telefonlar adete vazgeçilmezlerden olacak. Sinofsky teknoloji firmalarının phablet segmentini görmezden gelmelerinin tehlikeli bir risk olduğunu zira bazı ülkelerde akıllı telefonların artık phablet modellerinden oluşacağını da sözlerine ekliyor.
Sinofsky'nin öngörülerini zaten pek çok teknoloji devi de paylaşıyor ve Samsung, Sony, HTC, Huawei gibi pek çok devin bu segmentte ürünleri mevcut. Apple'ın da büyük ekranlı bir iPhone planını masaya yatırdığı gelen iddialar arasında.
http://bgr.com/2013/12/24/phablet-adoption-rate-analysis/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
millet niye gerildiğini yukarıda yazmış zaten hocam, okumadan yazdınız sanırım. bu telefon büyütme furyasından küçük adı altında çıkan telefonlar da ekleniyor.
bana telefon gibi telefon sunmuş olsalar bana ne phablet midir nedir ondan.
kenar boşlukları ve çerçeveyi küçülterek birkaç seneye kalmaz 7 inç telefon yaparlar şimdi ''ben o kadar büyük kullanamam'' diyenleri o zaman görürüz
ben 4.3"te durmayı bildim hocam.bundan sonra da 4-4.3"ten şaşmam.böylesi çok daha rahat.millet heves ediyor büyük ekrana ama pantolon cebi boyuları malum :)
daha önceki farlarda da gördük cep telefonlu tabletler :D hic bir neden olmadikca böyle bir cihazi bir tarafimda tasimam hele isyerinde o kazik kadar seyi azla ...
bu da en azindan benim gibi birine dezavantaj,,
Ipad mini çıktığında tableti küçülttük demenin benzer boyutu. Çünkü ipad mini ipod büyümüş haliydi.
Saçma. 100 yıl geçse de, normal bir kullanıcı olarak, galaxy note 3 benzeri phaplet kullanmam. şirket çalışanı olsam tamam, gösteriş meraklısı liseli olsam tamam. ama normal kullanıcılar için bu yorum gereksiz. 5 saatte %20 şarj yiyen bir aletin gelecekte vazgeçilmez olduğunu düşünmek bu şartlarda zor. batarya konusunda devrim yaratan bir buluştan sonra kullanım süreleri uzarsa zor.
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