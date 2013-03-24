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Stop the Cyborgs grubu Google Glass aleyhine kampanya başlattı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Stop the Cyborgs grubu Google Glass aleyhine kampanya başlattı


Gelecekteki en önemli trendlerden birisi olmaya aday icatlardan Google Glass, büyük potansiyelinin yanında özel hayatın gizliliği konusunda da gündeme gelmeye devam ediyor.

ABD'de popüler bir barda yasaklanmasının ardından, bu kez de aleyhte bir kampanya gündeme geldi. Londra'da mezun öğrencilerin oluşturduğu bir grup olan Stop the Cyborgs, Google Glass'ın gelecekte özel hayatın gizliliği için bir tehdit oluşturacağını belirterek, kullanılmaması yönünde bir kampanya başlattı.

Grup oldukça küçük olsa da tasarladıkları logo itibariyle de teknoloji dünyasında seslerini duyurmayı başardılar. Grubun üyelerinden Adam, küçük bir grup tarafından kullanılan Google Glass'ın pek bir sorun teşkil etmeyeceğini, ancak kitleler tarafından benimsendiğinde özel hayatın gizliliğinin gerçekten sorun olacağının altını çiziyor.

Bu tarz cihazların bir anda popüler olma potansiyelinin olduğunu belirten Adam, konunun teknoloji değil artık cihazın etrafında oluşan sosyal kültür olduğunu vurguluyor. Ancak Adam, Google Glass'ın yaşam destek fonksiyonu olarak kullanılmasını da takdir ediyor ve verinin kontrolünün kullanıcıda olması kaydıyla bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ediyor.

Google Glass tarzı teknolojiler henüz yaygınlaşmadığı için bu konuda yorum yapmak biraz güç ancak tüketiciler bu teknolojileri daha çok tanımaya başladıkça, endişeler de yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

http://www.androidauthority.com/stop-the-cyborgs-google-glass-176968/ Yorum Yaz
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Makaroncu 6 yıl en beğenilen
Ekrem beyin haberleri kendini hep belli ediyor nedense
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tuncay_d 6 yıl
Hangi gizlilikten bahsediyorlar!

Akıllı telefon, smart tv , akıllı saat, evde işte bilgisayar v.s. , neyimiz gizli kaldı ki!
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DH Misafiri 6 yıl
youtube.com/...
Göz kırpınca internete girmek üzerine mini-belgesel
yazının videosunu da bu adresten izleyebilirsiniz
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darkaura 6 yıl
bir kac lunatigin sig dunya goruslerine deger verilseydi, bugun bildigimiz modern dunya hic varolmazdi. ilk tren yola ciktigindada benzer konservatif reflekslerle karsilasmisti, ilk elektrik geldigi zamanda.
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sis651 6 yıl
@cepni27

Ne amaçla kullanacağımı bilmeden bana ahlaksız diyemezsin!
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cepni27 6 yıl
sis651
Çıplak gösteren gözlükler bekliyoruz. :D

mantıklı ol!!!!!!!!ahlaksız değil!
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SystemApps 6 yıl
haberde ne tuhaflık varki?şikayet vs noli?
bence google glass o kadarda popüler olmayacak.şahsen bu teknolojiyi takip bile etmiyorum.anasayfada olduğu için baktım...
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12 Angry Men 6 yıl
ekrem71'i kime şikayet edebilirim?
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Holy Templar 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

ekrem71'i kime şikayet edebilirim?

edemessin kadrolu eleman olduğu için şikayetin dikkate bile alınmayacaktır.forum yönetimi böyle onlara karşı gelirsen seni çizer yollarına devam ederler
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Solid State Disk 6 yıl
Teknolojiyi putlaştırınca bu tür garâbetler de ortaya çıkıyor. Bu gözlüğü üretenler de ' Mahremiyet diye birşey kalmayacak ! ' diye değil, ' Bu gözlük körlere umut olabilir ' gibi bildik yamalar ile bize takmaya çalışıyor.
Bu konuda güzel bir makâle var, arzu edenler okuyabilir:
haricihaber.com/...
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IRyujin 6 yıl
İşsizlik nelere kadir.
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Makaroncu 6 yıl en beğenilen
Ekrem beyin haberleri kendini hep belli ediyor nedense
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MxFxOx 6 yıl
logoda manidar
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