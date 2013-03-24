Stop the Cyborgs grubu Google Glass aleyhine kampanya başlattı









Gelecekteki en önemli trendlerden birisi olmaya aday icatlardan Google Glass, büyük potansiyelinin yanında özel hayatın gizliliği konusunda da gündeme gelmeye devam ediyor.





ABD'de popüler bir barda yasaklanmasının ardından, bu kez de aleyhte bir kampanya gündeme geldi. Londra'da mezun öğrencilerin oluşturduğu bir grup olan Stop the Cyborgs, Google Glass'ın gelecekte özel hayatın gizliliği için bir tehdit oluşturacağını belirterek, kullanılmaması yönünde bir kampanya başlattı.





Grup oldukça küçük olsa da tasarladıkları logo itibariyle de teknoloji dünyasında seslerini duyurmayı başardılar. Grubun üyelerinden Adam, küçük bir grup tarafından kullanılan Google Glass'ın pek bir sorun teşkil etmeyeceğini, ancak kitleler tarafından benimsendiğinde özel hayatın gizliliğinin gerçekten sorun olacağının altını çiziyor.





Bu tarz cihazların bir anda popüler olma potansiyelinin olduğunu belirten Adam, konunun teknoloji değil artık cihazın etrafında oluşan sosyal kültür olduğunu vurguluyor. Ancak Adam, Google Glass'ın yaşam destek fonksiyonu olarak kullanılmasını da takdir ediyor ve verinin kontrolünün kullanıcıda olması kaydıyla bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ediyor.





Google Glass tarzı teknolojiler henüz yaygınlaşmadığı için bu konuda yorum yapmak biraz güç ancak tüketiciler bu teknolojileri daha çok tanımaya başladıkça, endişeler de yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

http://www.androidauthority.com/stop-the-cyborgs-google-glass-176968/