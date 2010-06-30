Stuart Hughes, iPhone'u yeniden yorumladı: iPhone 4 Diamond Edition

''Piyangonun bana çıkacağını asla düşünmüyorum'' derken başınıza talih kuşu konuyor ve hatrı sayılır bir servetin sahibi oluyorsunuz. Parayı nerede, nasıl harcasam diye düşünürken Gresso'nun kara ağaç, 18 ayar altın ve Swarovski kristalleriyle bezeli iPhone 4'ü gözünüze çarpıyor ama satın alma konusunda kararsızsınız. O zaman sizi Stuart Hughes tarafından yeniden yorumlanan iPhone 4: Diamond Edition'a doğru yönlendirelim.

Stuart Hughes'ın yeni zengin oyuncağının çerçevesinde ve elma logosunda 6.5 karatlık elmaslar dikkat çekmekte. Telefonla beraber özel tasarım cüzdan hediye edildiğini ekleyelim. 19.500$ gibi bir fiyatla satılacak iPhone 4, yalnızca 50 adet üretilmiş. Bunlardan birisini kapmak için aceleci olmakta fayda var.