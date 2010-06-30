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Stuart Hughes, iPhone'u yeniden yorumladı: iPhone 4 Diamond Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
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20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Stuart Hughes, iPhone'u yeniden yorumladı: iPhone 4 Diamond Edition
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''Piyangonun bana çıkacağını asla düşünmüyorum'' derken başınıza talih kuşu konuyor ve hatrı sayılır bir servetin sahibi oluyorsunuz. Parayı nerede, nasıl harcasam diye düşünürken Gresso'nun kara ağaç, 18 ayar altın ve Swarovski kristalleriyle bezeli iPhone 4'ü gözünüze çarpıyor ama satın alma konusunda kararsızsınız. O zaman sizi Stuart Hughes tarafından yeniden yorumlanan iPhone 4: Diamond Edition'a doğru yönlendirelim.

Stuart Hughes'ın yeni zengin oyuncağının çerçevesinde ve elma logosunda 6.5 karatlık elmaslar dikkat çekmekte. Telefonla beraber özel tasarım cüzdan hediye edildiğini ekleyelim. 19.500$ gibi bir fiyatla satılacak iPhone 4, yalnızca 50 adet üretilmiş. Bunlardan birisini kapmak için aceleci olmakta fayda var.

Stuart Hughes, iPhone'u yeniden yorumladı: iPhone 4 Diamond Edition
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DH Misafiri 9 yıl
Bir telefona 20000$ verebiliyorsam, telefon almam,asistan tutarım. Benim yerime telefonla konuşsun, randevularımı düzenlesin, toplantıda elinde su sürahisi yanımda beklesin!
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SenefrU 9 yıl
siyah renk de daha hoş durur sanırım
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ahbob 9 yıl
beyaza cok yakismis gerci fiyati fena degilmis ama iphone 4'te siritmamis o kadar elmas
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DiciQ 9 yıl
firma 50 tanesini satarsa 975000 dolar elde edecek kaça mal ediliyor kimbilir :S
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O.Beverly 9 yıl
Harika gorunuyor.Fakat boyle seyleri biraz feminen buluyorum.Domenico Dolce veya Stefano Gabbana tarzi takilsaydim suan dar kesim kotumun arka cebinde tasiyor olurdum.
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my54 9 yıl
bu tarz ürünlerin haberini bile yapmamak lazım.
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FoxHound 9 yıl
Bu da bizi aşar...
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Cok guzel tasarimi var ama 19.500 dolar verilmez
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Mr. Jingles 9 yıl
Acaba çekiyor mu?


Adam ~20.000$'lık bir cihaz alacak ve çekmezse bence o telefonun elmaslarını alır...
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BeyazBüyü 9 yıl
Belki mantıksız bir yorum olacak ama 19.500$'ı verdikten sonra ekran üzerinde sarartılar ve anten sorunu yaşayan zengin birisinin yüz ifadesini görmek isterdim.

Stuart Hughes 6.5 karatlık elmas koyuyor ancak apple cihazı adam akıllı ve sorunsuz üretip piyasaya süremiyor, sizce de garip değil mi!
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murateray 9 yıl
BeyazBüyü

Belki mantıksız bir yorum olacak ama 19.500$'ı verdikten sonra ekran üzerinde sarartılar ve anten sorunu yaşayan zengin birisinin yüz ifadesini görmek isterdim.


Bence göremezsiniz. Zira anten problemi yaşayacağını zannetmiyorum. Metal çerçeve malum elmaslarla kaplanmış. Bumper gibi düşün, ama elmas olanı. Ondan sıkıntı olmaz


Edit: İmla.
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Krandei 9 yıl

BeyazBüyü

Belki mantıksız bir yorum olacak ama 19.500$'ı verdikten sonra ekran üzerinde sarartılar ve anten sorunu yaşayan zengin birisinin yüz ifadesini görmek isterdim.

Stuart Hughes 6.5 karatlık elmas koyuyor ancak apple cihazı adam akıllı ve sorunsuz üretip piyasaya süremiyor, sizce de garip değil mi!


Sarartı gibi bi problem yok, hem çekme problemine karşı geliştirilmiş çok özel bi yöntem bu. Temas edip de şebeke sorunu oluşturabileceğimiz metal kısımlar elmas taşlarıyla kapanmış, bu sayede sinyal sorunu kalmıyor. Çok pahalı bir bumper gibi düşünün
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KayhanKaan 9 yıl

BeyazBüyü

Belki mantıksız bir yorum olacak ama 19.500$'ı verdikten sonra ekran üzerinde sarartılar ve anten sorunu yaşayan zengin birisinin yüz ifadesini görmek isterdim.

Stuart Hughes 6.5 karatlık elmas koyuyor ancak apple cihazı adam akıllı ve sorunsuz üretip piyasaya süremiyor, sizce de garip değil mi!

Bu telefonu alan adam elmas anten yaptırır hocam maksat gösteriş değilmi
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bilgehankalkan 9 yıl
Beyaz almak isteyenler için alternatif.
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