Stuart Hughes, iPhone'u yeniden yorumladı: iPhone 4 Diamond Edition

Haber Editörü
''Piyangonun bana çıkacağını asla düşünmüyorum'' derken başınıza talih kuşu konuyor ve hatrı sayılır bir servetin sahibi oluyorsunuz. Parayı nerede, nasıl harcasam diye düşünürken Gresso'nun kara ağaç, 18 ayar altın ve Swarovski kristalleriyle bezeli iPhone 4'ü gözünüze çarpıyor ama satın alma konusunda kararsızsınız. O zaman sizi Stuart Hughes tarafından yeniden yorumlanan iPhone 4: Diamond Edition'a doğru yönlendirelim.
Stuart Hughes'ın yeni zengin oyuncağının çerçevesinde ve elma logosunda 6.5 karatlık elmaslar dikkat çekmekte. Telefonla beraber özel tasarım cüzdan hediye edildiğini ekleyelim. 19.500$ gibi bir fiyatla satılacak iPhone 4, yalnızca 50 adet üretilmiş. Bunlardan birisini kapmak için aceleci olmakta fayda var.
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Adam ~20.000$'lık bir cihaz alacak ve çekmezse bence o telefonun elmaslarını alır...
Stuart Hughes 6.5 karatlık elmas koyuyor ancak apple cihazı adam akıllı ve sorunsuz üretip piyasaya süremiyor, sizce de garip değil mi!
Bence göremezsiniz. Zira anten problemi yaşayacağını zannetmiyorum. Metal çerçeve malum elmaslarla kaplanmış. Bumper gibi düşün, ama elmas olanı. Ondan sıkıntı olmaz
Edit: İmla.
Sarartı gibi bi problem yok, hem çekme problemine karşı geliştirilmiş çok özel bi yöntem bu. Temas edip de şebeke sorunu oluşturabileceğimiz metal kısımlar elmas taşlarıyla kapanmış, bu sayede sinyal sorunu kalmıyor. Çok pahalı bir bumper gibi düşünün
Bu telefonu alan adam elmas anten yaptırır hocam maksat gösteriş değilmi