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Su altı yaşamını görüntülemek isteyenler için kişisel deniz altı, "The Submarine Camcorder"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,9b
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10
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Su altı yaşamını görüntülemek isteyenler için kişisel deniz altı,

Su altı yaşamını görüntülemek için geliştirilmiş bir cihaz olan The Submarine Camcorder, Apple'ın iPad modelleri ya da dizüstü bilgisayarlar ile kontrol edilebilen ufak bir deniz altı modeli.
Hammacher Schlemmer tarafından geliştirilmiş bir ürün olan The Submarine Camcorder, 100 metre derinliğe kadar kablo yardımıyla inebilen ve kablonun bağlı olduğu verici cihaz ile Wi-Fi üzerinden bağlantı kuran iPad ya da dizüstü bilgisayarlar yardımıyla kontrol edilebilen bir deniz altı video kamerası. Üzerinde 32GB'a kadar 1280x720 piksel çözünürlükte video çekebilen bir kamera yer alan cihaz, çektiği görüntüleri kablosu üzerinde canlı olarak kullanıcıya gönderebiliyor ve istenirse fotoğraf çekimi de yapabiliyor.
 
Su altı yaşamını görüntülemek isteyenler için kişisel deniz altı,
Su altı yaşamını görüntülemek isteyenler için kişisel deniz altı,
100 metre derinliğe dayanabilen oldukça sağlam malzeme kalitesine sahip olan The Submarine Camcorder, 8kg ağırlık oranı ve 19x14x7 inç boyutlar yanında, dahili bataryası ile 2 saat 5 knot ileri, 1 knot geriye ve pervaneleri sayesinde diğer bütün yönlere gidebilme gücüne sahip.

Sunduğu güzel özellikler yanında 6,300$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olan The Submarine Camcorder, firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://www.hammacher.com/Product/12209?source=cj&PID=5818644&cm_mmc=CJ-_-3471597-_-5818644-_-Hammacher+Product+Catalog 

http://www.hammacher.com/Product/12209?source=cj&PID=5818644&cm_mmc=CJ-_-3471597-_-5818644-_-Hammacher+Product+Catalog Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 6 yıl
artenis
Bunun 75 cm lik bi versiyonunu yıllar once yapmaya baslamıstım, %80 bitmişti, full aluminium govde, kablolo kontrol vs. ama iş güç derken tavan arasında kaldı... aklıma geldi konuyu görünce ...

keşke yapsaydın 6300 dolar diyorlar.1yıllık maaş eder.Yılda 1 tane satsan sana yetermiş :)
ayrıca pervanelerin önünde ızgara olsa balıkları kesmemesi açısından daha iyi olabilirdi :)
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pohuman 6 yıl
Benim için ekrandan bakmak hiç bir şey ifade etmiyor. Orada olup o Dünya'yı hissetmedikten sonra..
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artenis 6 yıl
Bunun 75 cm lik bi versiyonunu yıllar once yapmaya baslamıstım, %80 bitmişti, full aluminium govde, kablolo kontrol vs. ama iş güç derken tavan arasında kaldı... aklıma geldi konuyu görünce ...
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MxFxOx 6 yıl
güzel oyuncak :D
Batarya ile 2 saat dayanması güzel.Ancak su altında cıhazı kaybetme riski var kablosuna güvenip salmak riskli olur sağlam bir ipe bağlamak lazım.Su ürünleri fakultesi ögrencilerinin işine yarar.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
memlekette konu kalmadı sanki :(
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seven44 6 yıl
bizim apaciler bunu plajlarda kullanır ooy ooy ooy
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