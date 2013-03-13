Su altı yaşamını görüntülemek isteyenler için kişisel deniz altı, "The Submarine Camcorder"





Su altı yaşamını görüntülemek için geliştirilmiş bir cihaz olan The Submarine Camcorder, Apple'ın iPad modelleri ya da dizüstü bilgisayarlar ile kontrol edilebilen ufak bir deniz altı modeli.

Hammacher Schlemmer tarafından geliştirilmiş bir ürün olan The Submarine Camcorder, 100 metre derinliğe kadar kablo yardımıyla inebilen ve kablonun bağlı olduğu verici cihaz ile Wi-Fi üzerinden bağlantı kuran iPad ya da dizüstü bilgisayarlar yardımıyla kontrol edilebilen bir deniz altı video kamerası. Üzerinde 32GB'a kadar 1280x720 piksel çözünürlükte video çekebilen bir kamera yer alan cihaz, çektiği görüntüleri kablosu üzerinde canlı olarak kullanıcıya gönderebiliyor ve istenirse fotoğraf çekimi de yapabiliyor.

100 metre derinliğe dayanabilen oldukça sağlam malzeme kalitesine sahip olan The Submarine Camcorder, 8kg ağırlık oranı ve 19x14x7 inç boyutlar yanında, dahili bataryası ile 2 saat 5 knot ileri, 1 knot geriye ve pervaneleri sayesinde diğer bütün yönlere gidebilme gücüne sahip.





Sunduğu güzel özellikler yanında 6,300$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olan The Submarine Camcorder, firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.hammacher.com/Product/12209?source=cj&PID=5818644&cm_mmc=CJ-_-3471597-_-5818644-_-Hammacher+Product+Catalog

http://www.hammacher.com/Product/12209?source=cj&PID=5818644&cm_mmc=CJ-_-3471597-_-5818644-_-Hammacher+Product+Catalog