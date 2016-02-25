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Su altında Galaxy S7 kutu açma videosu

Samsung Galaxy S7'nin su geçirmezliği T-Mobile'ın su altındaki kutu açma videosuyla da kanıtlandı. Kutu açmanın yanı sıra telefonun çeşitli özellikleri de test edildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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18
Cep Telefonları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S7'nin suya dayanıklılığı konusunda bu defa iddialı görünüyor. T-Mobile'ın yayınladığı bir videoda firmanın ürün uzmanı Den'in havuzda yaptığı denemelere yer verilmiş. Yepyeni bir ürünün kutusunu açan Den'in denemeleri başarıyla sonuçlandı.
Su altındaki testler sırasında Den arkadaşı Derrel tarafından aranıyor, fotoğraf çekiyor, hatta canlı yayın yapıyor. Eğer yayınlanan görsellerde oynama yapılmadıysa su altında fotoğraf çekimi ve video kaydının da kaliteli göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu arada Samsung'un Galaxy S7'de 3000mAh, Galaxy S7 Edge'de ise 3600mAh kapasiteye sahip piller sunacağını belirtelim. Exynos 8890 ve Snapdragon 820 gibi güçlü yonga setlerine sahip bu cihazların hem enerji harcamaları rahatça karşılanacak, hem de uzun kullanım süreleri sunacaklar.
Aşağıda T-Mobile tarafından yayınlanan videoyu bulabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/50660/mobile-unboxes-galaxy-s7-underwater/index.html Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Çok orijinal bir fikir gerçekten...! youtube.com/...
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SERDARbdrm 3 yıl
Kac seferdir ayni hata, duzeltmeyim dedim ama edge 3600 mah pil ile geliyor 3500 degil. Ozellikle mi yapiyorsunuz? Ben mi yanlis biliyorum dedim ama, buyrun;



samsung.com/...

Dedikodu zamanindan beri cogu haberde pil kapasitesi yanlis yaziliyor.
Kac seferdir ayni hata, duzeltmeyim dedim ama edge 3600 mah pil ile geliyor 3500 degil. Ozellikle mi yapiyorsunuz? Ben mi yanlis biliyorum dedim ama, buyrun;
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deoksiriboz1001 3 yıl
izlenme sayısını arttıracağız diye daha ne kadar şaklabanlıklar yapacaklar acaba.
iphoneu yağda kızartanlardan tut tüfekle vurana kadar envai çeşit video mevcut
izlenme sayısını arttıracağız diye daha ne kadar şaklabanlıklar yapacaklar acaba.iphoneu yağda kızartanlardan tut tüfekle vurana kadar envai çeşit video mev...
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gumusgumuss 3 yıl

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kadirirdem 3 yıl
güzel video olmuş....
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ergenius 3 yıl
Benden çaldığınız 2 dakikamı istiyorum ne saçma videoydu
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Fenomenon 3 yıl
Xperia'dan çalmışlar :D
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soylu55 3 yıl
Güzel olmuş ilerleme var
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OneMinuteTR 3 yıl
SERDARbdrm
Kac seferdir ayni hata, duzeltmeyim dedim ama edge 3600 mah pil ile geliyor 3500 degil. Ozellikle mi yapiyorsunuz? Ben mi yanlis biliyorum dedim ama, buyrun; samsung.com/... Dedikodu zamanindan beri cogu haberde pil kapasitesi yanlis yaziliyor.

100 Mah için bu gazap niye
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berkayjan 3 yıl
Elmacılar kıskanmıştır şimdi. Nasıl olsa iOS için çöp donanımlı telefon alıyorlar ya.
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TearsForFears 3 yıl berkayjan
berkayjan

Elmacılar kıskanmıştır şimdi. Nasıl olsa iOS için çöp donanımlı telefon alıyorlar ya.

S7 Edge çok güzel olmuş iphone 6+ kullanıyorum değiştirmek için iphone 7'yi bekliyorum.
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deoksiriboz1001 3 yıl berkayjan
berkayjan

Elmacılar kıskanmıştır şimdi. Nasıl olsa iOS için çöp donanımlı telefon alıyorlar ya.

tabi canım hemen samsung alıp su altında açayım telefonumu. tabi ekstradan dalgıç ekipmanları da almak gerekecek ama samsung için değer değil mi


ayrıca buradan s6 konusunda mükemmel samsungun hala 6.0 güncellemesini vermediği için küfürler sıralayan kardeşlerime de selam ederim.
o konuyu okumadan bu telefonu almaya niyetlenmeyin bence.
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Pi 3 yıl
Ohaa videoya bak. Hemen yemeden icmeden para biriktirip harika olan bu s7 telefonunu almaliyim
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deoksiriboz1001 3 yıl
izlenme sayısını arttıracağız diye daha ne kadar şaklabanlıklar yapacaklar acaba.
iphoneu yağda kızartanlardan tut tüfekle vurana kadar envai çeşit video mevcut
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Batuist 3 yıl
samsungun reklamını t-mobile yapmış... işte asıl pazarlama kendi ürününün reklamını başkalasına yaptırabilmekte yatıyor.
siz sitenizin reklamını samsungun sitesinde tek kuruş vermeden yaptırsanıza hadi!!!!
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galaxy s7, galaxy s7 edge ve
4 etiket daha galaxy s7 su geçirmezlik Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Alkan Adakaner
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