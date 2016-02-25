Su altında Galaxy S7 kutu açma videosu

Samsung, Galaxy S7'nin suya dayanıklılığı konusunda bu defa iddialı görünüyor. T-Mobile'ın yayınladığı bir videoda firmanın ürün uzmanı Den'in havuzda yaptığı denemelere yer verilmiş. Yepyeni bir ürünün kutusunu açan Den'in denemeleri başarıyla sonuçlandı.

Su altındaki testler sırasında Den arkadaşı Derrel tarafından aranıyor, fotoğraf çekiyor, hatta canlı yayın yapıyor. Eğer yayınlanan görsellerde oynama yapılmadıysa su altında fotoğraf çekimi ve video kaydının da kaliteli göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu arada Samsung'un Galaxy S7'de 3000mAh, Galaxy S7 Edge'de ise 3600mAh kapasiteye sahip piller sunacağını belirtelim. Exynos 8890 ve Snapdragon 820 gibi güçlü yonga setlerine sahip bu cihazların hem enerji harcamaları rahatça karşılanacak, hem de uzun kullanım süreleri sunacaklar.

Aşağıda T-Mobile tarafından yayınlanan videoyu bulabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/50660/mobile-unboxes-galaxy-s7-underwater/index.html