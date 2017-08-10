Sudaki ağır metalleri yüzde 99'a kadar temizleyen materyal

Özellikle temiz suya ulaşmanın zor olduğu bölgelerde ağır metallerin suyu kirleterek onu kullanılmaz hale getirmesi, bölge halkını oldukça zor bir durumda bırakıyor. Sudaki ağır metallerin temizlemek için araştırmacılar farklı materyaller geliştirilen bunları deniyor ancak Rice Üniversitesi'ndeki araştırmacıların geliştirdiği materyal belki de bu alanda en başarılı olanı. Kuvars elyafı ve karbon nanotüplerden oluşturulan materyal sudaki ağır metallerin yüzde 99'unu temizleyebiliyor.





Hindistan gezisi sırasında yer altı suyundaki kirliliği gören araştırmacılar bu sorunu çözmek için kafa yorarken kuvars elyafa karbon nanotüpleri ekleyerek bir filtre oluşturdu. Oluşturulan bu filtreyi test eden araştırmacılar, sudaki; kadmiyum, kobalt, bakır, civa, nikel gibi test numunelerinde filtrenin bu ağır metallerin yüzde 99'dan fazlasını emdiğini gözlemledi. Üstelik temizleme işlemi gerçekleştikten sonra filtre yıkanıp tekrar kullanılabiliyor.





Sirke İle Temizlenebiliyor

Test verilerine göre oluşturulan filtre 5 litrelik suyun içindeki ağır metalleri bir dakikadan daha kısa sürede emebiliyor. Doyma noktasına ulaştıktan sonra temizlenmesi gereken filtreyi temizlemek için kullanılan madde ise araştırmanın lideri Andrew R. Barron'unda söylediği gibi bütün medeniyetlerin hazırlamayı bildiği bir madde:Sirke. Sirke ile 90 saniyede temizlenen filtre daha sonra hemen kullanılabiliyor.





Tabi bu filtreyi kullanışlı yapan bir diğer nokta ise maliyetinin son derece düşük olması. Gram başına 0.25$ gibi oldukça ucuz bir maliyeti olan filtrenin temizlenmesi de masraflı değil. Böylece geliştirilen filtrenin ticari kullanıma sunulması ve ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılması, hem ekip hem de temiz suya ihtiyaç duyan toplumlar için çok daha kolay olacak.

https://cleantechnica.com/2017/08/08/reusable-carbon-nanotube-quartz-fiber-water-filter-removes-99-heavy-metals/