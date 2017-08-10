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Sudaki ağır metalleri yüzde 99'a kadar temizleyen materyal

Araştırmacıların geliştirdiği yeni materyal, sudaki ağır metalleri yüzde 99 oranında emebiliyor. Sirke ile temizlenen materyal daha sonra tekrar kullanılabiliyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Özellikle temiz suya ulaşmanın zor olduğu bölgelerde ağır metallerin suyu kirleterek onu kullanılmaz hale getirmesi, bölge halkını oldukça zor bir durumda bırakıyor. Sudaki ağır metallerin temizlemek için araştırmacılar farklı materyaller geliştirilen bunları deniyor ancak Rice Üniversitesi'ndeki araştırmacıların geliştirdiği materyal belki de bu alanda en başarılı olanı. Kuvars elyafı ve karbon nanotüplerden oluşturulan materyal sudaki ağır metallerin yüzde 99'unu temizleyebiliyor. 


 

Hindistan gezisi sırasında yer altı suyundaki kirliliği gören araştırmacılar bu sorunu çözmek için kafa yorarken kuvars elyafa karbon nanotüpleri ekleyerek bir filtre oluşturdu. Oluşturulan bu filtreyi test eden araştırmacılar, sudaki; kadmiyum, kobalt, bakır, civa, nikel gibi test numunelerinde filtrenin bu ağır metallerin yüzde 99'dan fazlasını emdiğini gözlemledi. Üstelik temizleme işlemi gerçekleştikten sonra filtre yıkanıp tekrar kullanılabiliyor. 


Sirke İle Temizlenebiliyor 

Test verilerine göre oluşturulan filtre 5 litrelik suyun içindeki ağır metalleri bir dakikadan daha kısa sürede emebiliyor. Doyma noktasına ulaştıktan sonra temizlenmesi gereken filtreyi temizlemek için kullanılan madde ise araştırmanın lideri Andrew R. Barron'unda söylediği gibi bütün medeniyetlerin hazırlamayı bildiği bir madde:Sirke. Sirke ile 90 saniyede temizlenen filtre daha sonra hemen kullanılabiliyor. 


Tabi bu filtreyi kullanışlı yapan bir diğer nokta ise maliyetinin son derece düşük olması. Gram başına 0.25$ gibi oldukça ucuz bir maliyeti olan filtrenin temizlenmesi de masraflı değil. Böylece geliştirilen filtrenin ticari kullanıma sunulması ve ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılması, hem ekip hem de temiz suya ihtiyaç duyan toplumlar için çok daha kolay olacak.


https://cleantechnica.com/2017/08/08/reusable-carbon-nanotube-quartz-fiber-water-filter-removes-99-heavy-metals/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 1 yıl
Özellikle temiz suya ulaşmanın zor olduğu bölgelerde ağır metallerin suyu kirleterek onu kullanılmaz hale getirmesi, bölge halkını oldukça zor bir durumda bırakıyor. Sudaki ağır metallerin temizlemek için araştırmacılar farklı materyaller geliştirilen bunları deniyor ancak Rice Üniversitesi'ndeki araştırmacıların geliştirdiği materyal belki de bu alanda en başarılı olanı. Kuvars elyafı ve karbon nanotüplerden oluşturulan materyal sudaki ağır metallerin yüzde 99'unu temizleyebiliyor.
işte bu güzel bir haber, umarım dünyanın geleceği için faydalı olur
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gxhero 1 yıl
Daha önceki haberde ekmek içi yada mayası da olabilir, aynı işi yapıyor dememiş miydiniz! bence boşa masraf bunlar hem bizim organlı hoşafımız daha şey bikerem ??
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arel.gr 1 yıl
zengin, fakir, büyük, küçük, kolay, zor hayatlar doğan her canlı yaşamda var olmak istiyor.
karbon nanotüplü quartz elyafı bunu daha da arttıracak ama dünya nüfus artışı karşıtları boş durmaz.
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kadirirdem 1 yıl
Biz hoşafla temizleyeceğiz,sirke bize göre değil...
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halitozbasli 1 yıl
Evdeki tezgah altı arıtmalara yeni filitre geliyor desenize...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Aslında güzel bir fikir böyle metal şeklinde ürünleri denize bırakacaksın pislik ve kirli şeyleri kendine çekecek ve en azından deniz suyunda yaşayan canlılara da faydası dokunacak nasıl olur bilmiyorum.Ama zaman zaman kıyıya vuran canlıları görünce böyle bir şeyin gerekli olduğu açık pek çok firma kirli atıklarını deniz suyuna bırakıyor kontrolsüz şekilde.
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10ff 1 yıl
Bizim hoşafimiz varken...
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alemburda34 1 yıl
Filtre temizlenirken çıkan kirli maddeler nereye gidiyor peki ??
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Aether 1 yıl alemburda34
alemburda34

Filtre temizlenirken çıkan kirli maddeler nereye gidiyor peki ??

insan vucuduna girmiyor ve seni tahtali-koye goturmuyor. onemli olan bu.
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arel.gr 1 yıl alemburda34
alemburda34
Filtre temizlenirken çıkan kirli maddeler nereye gidiyor peki ??

her mekanın merdiven altındaki toplama kabında biriktirilerek geri dönüşüme kazandırılıyorlar.
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