Sunn Light projesi güneşin doğuşunu ve batışını taklit eden bir aydınlatma sistemi hedefliyor





Yüzyıllardır insanoğlu mum, gaz lambası, ampül gibi çeşitli araçlarla aydınlatma yapmanın bir yolunu bulmuştur. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar yanlış ışıklandırmanın insan vücudunda zararlı etkilere neden olduğunu belirtiyor. Sunn Light projesi güneşin doğuşunu ve batışını taklit eden bir aydınlatma sistemi geliştirmiş.





Akıllı telefon uygulaması ile bağlantılı çalışan LED aydınlatma sistemi bulunduğu bölgedeki zaman dilimlerini hesaplıyor ve güneşin durumuna göre sabahtan akşama kadar çeşitli parlaklık seviyesinde yanıyor. Lamba 50cm veya 60cm çapında iki farklı versiyona sahip.





Akşamlar kehribar rengine bürünen sistem ev sakinlerini rahatlatarak uykuya hazır bir hale gelmelerini sağlıyor. Gece saatlerinde ise kısık bir ay ışığı yansıtarak odanın aydınlatılmasını sağlıyor. Sistemin amacı doğadaki aydınlatma sistemini taklit ederek insan vücudunun buna göre kendisini ayarlamasını ve daha sağlıklı olmasını amaçlıyor.





Kullanıcılar isterse manuel olarak parlaklığı ayarlayabildiği gibi isterse örneğin kutuplardaki güneş hareketlerini oturma odasına yansıtabiliyor. Proje istediği bağış miktarını karşılamış durumda ve en az 250$ bağış yapan herkese ilk ürünler Nisan 2015 tarihinde gönderilecek.

http://www.digitaltrends.com/home/sunn-light-mimics-natural-cycle-sun-keep-brain-healthy/