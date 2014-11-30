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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sunn Light projesi güneşin doğuşunu ve batışını taklit eden bir aydınlatma sistemi hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Sunn Light projesi güneşin doğuşunu ve batışını taklit eden bir aydınlatma sistemi hedefliyor

Yüzyıllardır insanoğlu mum, gaz lambası, ampül gibi çeşitli araçlarla aydınlatma yapmanın bir yolunu bulmuştur. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar yanlış ışıklandırmanın insan vücudunda zararlı etkilere neden olduğunu belirtiyor. Sunn Light projesi güneşin doğuşunu ve batışını taklit eden bir aydınlatma sistemi geliştirmiş. 

Akıllı telefon uygulaması ile bağlantılı çalışan LED aydınlatma sistemi bulunduğu bölgedeki zaman dilimlerini hesaplıyor ve güneşin durumuna göre sabahtan akşama kadar çeşitli parlaklık seviyesinde yanıyor. Lamba 50cm veya 60cm çapında iki farklı versiyona sahip. 

Akşamlar kehribar rengine bürünen sistem ev sakinlerini rahatlatarak uykuya hazır bir hale gelmelerini sağlıyor. Gece saatlerinde ise kısık bir ay ışığı yansıtarak odanın aydınlatılmasını sağlıyor. Sistemin amacı doğadaki aydınlatma sistemini taklit ederek insan vücudunun buna göre kendisini ayarlamasını ve daha sağlıklı olmasını amaçlıyor. 

Kullanıcılar isterse manuel olarak parlaklığı ayarlayabildiği gibi isterse örneğin kutuplardaki güneş hareketlerini oturma odasına yansıtabiliyor. Proje istediği bağış miktarını karşılamış durumda ve en az 250$ bağış yapan herkese ilk ürünler Nisan 2015 tarihinde gönderilecek.  

http://www.digitaltrends.com/home/sunn-light-mimics-natural-cycle-sun-keep-brain-healthy/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tvis 4 yıl
Bu gerekli birşeymi allah aşkına! Bilimsel, bilimsel konuşmayın. Gerek yok, hani; güneş varken ne yapçan sentronize lambayı! Birde milletle uğraşmayın!
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ozkan_tpc 5 yıl
Güneşin doğuşu ve batışıyla senkronize çalışacaksa saçma olmuş, insan evinin içinde ışığa güneş yokken ihtiyaç duyar varken değil. Tabi manuel müdehale daha mantıklı. Yine de güzel düşünülmüş.
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mesincır 5 yıl
"Az ışık kadını güzel gösterir." elektrik tasarrufu reklamı
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er-soy 5 yıl
Danimarka'da yaşıyorum ve Kasım Ay'ı boyunca toplam 22 saat güneş görmüşüz, tüm kış aylarının böyle Olduğunu düşünürsek çok Herekli bir şey.
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adamın1i 5 yıl
philips buna çok önceden yapmıştı zaten
youtube.com/...
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aozgec 5 yıl
bunun baykuş modu varsa uygun olabilir...
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TrMhMt 5 yıl
Yillar once bunun masaya konulan abajur gibi olanini gormustum. 10 yildan fazla olmustur o lambayi piyasaya surduklerinden bu yanana. Bu sanirim manuel eklenmis olani.
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N. Chomsky 5 yıl

Tam da aradığım gibi bir özellik. Kullanmak isterim.
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ozmenakif 5 yıl
Çok hoş. Farklı ve güzel bir proje olmuş.
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Aaron Paul 5 yıl
Görünce, vayy bee'' adamlar neler ile uğraşıyor diyor insan...
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streetspirit258 5 yıl
Güzel düşünülmüş bir proje fakat toplumumuz tarafından pek fazla ilgi görmeyeceğini düşünmekteyim. Gereksiz teknolojilere meraklıyız. Bu gibi yeniliklere bağış yapmaktan kaçınıyor insanlarımız.
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