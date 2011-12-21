Super Bowl finalleri ilk kez iOS ve Android cihazlarından da izlenebilecek

ABD'nin en popüler ve sosyal ağların en çok yoğunlaştığı spor müsabakası olan ulusal futbol ligi NFL Super Bowl finalleri bu yıl da özel bir yenilikle iOS ve Android kullanıcılarına sürpriz yapacak.

Geçen yıl 100 milyondan fazla seyirci çeken ve saniye başına tweet rekoru kırılan finaller için NFL ve NBC TV bir duyuru yaparak ilk kez canlı olarak mobil cihazlara da yayın yapacaklarını açıkladı.





NBC ve NFL arasındaki anlaşmaya göre tarafların internet sitesi üzerinden ve Verizon NFL Mobile uygulaması üzerinden Pro Bowl ve Super Bowl mücadeleleri canlı olarak izlenebilecek. Yayın esnasında farklı kamera açılarından maçı takip edebilmek, oyun özetleri ve canlı istatistik güncellemelerini de görebilmek mümkün olacak.





Uygulamayı indirmek ve kurmak Verizon abonelerine özel olacak. Hangi cihazların uygulamadan yararlanacağı henüz duyurulmadı ancak NBC kanalının futbol yayınlarını izleyebilen iOS ve Android kullanıcılarının Super Bowl XLVI mücadelelerini de izleyebileceği belirtiliyor.





NBC veya NFL finalleri yayın hakkını daha önce elinde tutan yayıncı kuruluşlar bu denli büyük bir spor olayını mobil anlamda sunamamıştı. Londra 2012 olimpiyatları ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da benzer etkinliklerin sunulması bekleniyor.