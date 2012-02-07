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SuperBowl XLVI müsabakasında tweet rekoru kırıldı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların 140 karaktere kadar duygularını anlatabilmesi amacıyla ortaya çıkan mikroblog sitesi Twitter, 250 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla bağımlılık araştırmalarına bile konu olacak kadar ilgi görüyor. Pek çok reklam stratejisi kullanan Twitter'ın yıldızını en çok parlatan ise saniyede atılan tweet rekorları duyuruları oluyor.

Twitter gönderdiği mesajda kısa süre önce yapılan NFL finali SuperBowl XLVI'da bir spor organizasyonunda saniyede en çok tweet gönderme rekorunun 12233 ile kırıldığını açıkladı. Müsabakanın son üç dakikasında ise saniyede ortalama 10 000 tweet ile yeni bir rekor daha kırıldı. Bu tarihe kadar rekor ABD bayanlar futbol müsabakasında saniyede 7196 tweet şeklindeydi. 

Geçen yıl ki SuperBowl'da saniyede 4064 tweet gönderilmişti. Ancak Japonya'da 2011 yeni yıl kutlamalarında 6939 ile o dönemin rekoru kırılmıştı.

Genel anlamda rekor ise Aralık ayında Gökyüzündeki Kaleler adlı Japon yapımı filmin gala gecesinde saniyede 25 088 tweet ile kırıldı. 

Diğer önemli rakamlar ise Steve Jobs'un ölümünde 6049, Bin Laden'in öldürülmesinde 5106, Japonya depreminde 5530 ve Prens William'ın düğününde 3966 şeklinde.

Bu yıl ki Londra Olimpiyatları da Twitter için potansiyel bir rekor alanı olarak görülüyor. Ayrıca 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'da diğer bir spor etkinliği olacak.

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TheFormul 7 yıl
Rainbow6
Yaw bu twitir nasi meshur oldu ben hic sevmiyorum cok salak bi site oldukca kullanissiz cins cins millet birbiriinin takipcisi falan olmaya calisiyo .... saniyedeki twit sayisina da bakarsaniz ne kadar bos tipleme var dunyada anlamis oluyoruz ... hayir o degilde koskoca adamlar politikacilar falan bebe gibi burada takilip birbiriyle atisiyoya tam komedi

Tabi bu yorumun başına kocaman bir BENCE gerek değil mi ? :) Twitter son derece kullanışlı bir sitedir kanımca,devamı çok saçma olmus yorumunun da hadi bende cevap vereyim ne alaka bebe falan bebek sitesi mi bu,milletvekillerinin falan tartışması harbi komik ama siteyle ne alakası var bunun girmesinler kardeşim dediğim gibi bence çok yararlı kısa ve öz her türlü sosyal paylaşım yapılıyor
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kratocfil 7 yıl
twitter
tamamiyle saçmalık
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E_Aydin35 7 yıl
Amanım face'den sonra tweet'ide bom b..k etmesinler..!Ya bu özenti insanlar yyüzünden bnlar oluyor hep yani herkeze sözüm yok ama %70 özenti..
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turbo-powwer 7 yıl
Eagle Claw
Amerikanın en büyük spor olayı.Twitterında Amerikada yaygın olarak kullanıldığını düşünürsek rekor beni pek şaşırtmadı.

+1
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halitozbasli 7 yıl
aslında konusmatan cok msj lasmayı seven ergenlerin rağbet ettigi bir siteydi işin başında, Simdi 7 den 77 ye herkez giriyor üye olması basit ve özel hayata ilişkin pek bir bilgi talep ettmiyor kayıt olurken face gibi. Face resmen sana secereni cıkartıyor..
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Recharged 7 yıl
Amerika'nın en büyük spor olayı.Twitter'ında Amerika'da yaygın olarak kullanıldığını düşünürsek rekor beni pek şaşırtmadı.
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Cremiesto 7 yıl
Boş işler #tuvaletteyim #kabızımgaliba
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Rainbow6 7 yıl
Yaw bu twitir nasi meshur oldu ben hic sevmiyorum cok salak bi site oldukca kullanissiz cins cins millet birbiriinin takipcisi falan olmaya calisiyo .... saniyedeki twit sayisina da bakarsaniz ne kadar bos tipleme var dunyada anlamis oluyoruz ... hayir o degilde koskoca adamlar politikacilar falan bebe gibi burada takilip birbiriyle atisiyoya tam komedi
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