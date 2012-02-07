SuperBowl XLVI müsabakasında tweet rekoru kırıldı

İnsanların 140 karaktere kadar duygularını anlatabilmesi amacıyla ortaya çıkan mikroblog sitesi Twitter, 250 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla bağımlılık araştırmalarına bile konu olacak kadar ilgi görüyor. Pek çok reklam stratejisi kullanan Twitter'ın yıldızını en çok parlatan ise saniyede atılan tweet rekorları duyuruları oluyor.





Twitter gönderdiği mesajda kısa süre önce yapılan NFL finali SuperBowl XLVI'da bir spor organizasyonunda saniyede en çok tweet gönderme rekorunun 12233 ile kırıldığını açıkladı. Müsabakanın son üç dakikasında ise saniyede ortalama 10 000 tweet ile yeni bir rekor daha kırıldı. Bu tarihe kadar rekor ABD bayanlar futbol müsabakasında saniyede 7196 tweet şeklindeydi.





Geçen yıl ki SuperBowl'da saniyede 4064 tweet gönderilmişti. Ancak Japonya'da 2011 yeni yıl kutlamalarında 6939 ile o dönemin rekoru kırılmıştı.





Genel anlamda rekor ise Aralık ayında Gökyüzündeki Kaleler adlı Japon yapımı filmin gala gecesinde saniyede 25 088 tweet ile kırıldı.





Diğer önemli rakamlar ise Steve Jobs'un ölümünde 6049, Bin Laden'in öldürülmesinde 5106, Japonya depreminde 5530 ve Prens William'ın düğününde 3966 şeklinde.





Bu yıl ki Londra Olimpiyatları da Twitter için potansiyel bir rekor alanı olarak görülüyor. Ayrıca 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'da diğer bir spor etkinliği olacak.