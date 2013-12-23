SurDoc, yüksek güvenlikli 100GB bulut depolama alanı sunuyor





Bulut depolama segmentinde Google Drive, SkiyDrive, Dropbox, Box gibi devlerin ağırlığı hissedilirken, diğer firmalar da farklı çözümlerle müşteri çekmeye çalışıyor.





Uzun süredir bulut depolama alanında faaliyet gösteren SurDoc, yeni planlarla kullanıcıların karşısına çıktı. SurDoc, sunduğu ücretsiz 100GB depolama alanının yanında 256-bit şifreleme ile verilerinizi meraklı gözlerden koruduğunu belirtiyor.





Ancak ücretsiz alan için bazı kısıtlamalar mevcut. Kullanıcılar ayda sadece 30 dosya transferi yapabiliyor. Fotoğraf, video, döküman gibi dosyalar için bir kısıtlama yokken Exe uzantılı olanlar gibi özel dosyalar için 5GB depolama sınırı mevcut.





Aylık 2.5$ ödeme gerektiren sürümde ise 300 dosya transfer kısıtlaması var. Aylık 8.3$ olan abonelikte ise depolama alanı dahil herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca bir Android uygulaması da mevcut.









https://www.surdoc.com/trybuy/viewplans/