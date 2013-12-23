Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SurDoc, yüksek güvenlikli 100GB bulut depolama alanı sunuyor

5 yıl
583
1
6
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SurDoc, yüksek güvenlikli 100GB bulut depolama alanı sunuyor

Bulut depolama segmentinde Google Drive, SkiyDrive, Dropbox, Box gibi devlerin ağırlığı hissedilirken, diğer firmalar da farklı çözümlerle müşteri çekmeye çalışıyor.

Uzun süredir bulut depolama alanında faaliyet gösteren SurDoc, yeni planlarla kullanıcıların karşısına çıktı. SurDoc, sunduğu ücretsiz 100GB depolama alanının yanında 256-bit şifreleme ile verilerinizi meraklı gözlerden koruduğunu belirtiyor.

Ancak ücretsiz alan için bazı kısıtlamalar mevcut. Kullanıcılar ayda sadece 30 dosya transferi yapabiliyor. Fotoğraf, video, döküman gibi dosyalar için bir kısıtlama yokken Exe uzantılı olanlar gibi özel dosyalar için 5GB depolama sınırı mevcut.

Aylık 2.5$ ödeme gerektiren sürümde ise 300 dosya transfer kısıtlaması var. Aylık 8.3$ olan abonelikte ise depolama alanı dahil herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca bir Android uygulaması da mevcut.



https://www.surdoc.com/trybuy/viewplans/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cceviz 5 yıl
100 GB alan bir yıl için geçerli. sınırsız olsa süper ama değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Skydrive 100 gb 5dolar fanteziye gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
hiç bir şey in garantisi yok sanal alemde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
bilgiler calinirsa para iade ediyorlar mı garanti veriyorlar mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
hem adamlara özelimi vereceğim.hem de üzerine para vereceğim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 5 yıl
Google Drive'da 200GB alanım var aylık 10$, 21GB'da ücretsiz, toplam 221GB gül gibi geçinip gidiyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Yeni fiyat/performans şampiyonu telefon, oyun canavarı telefon, Galaxy S5 haberleri, 2K ekranlı ilk telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim