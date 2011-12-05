Suriye, ülke içinde iPhone kullanımını yasakladı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple, Samsung'un belirli ülkelerde Galaxy serisi telefonlarında satışını durdurma girişimleriyle uğraşırken, beklenmedik bir haber gündeme düştü.
Suriye Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gümrük departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke sınırları içinde iPhone kullanımı yasaklandı. Açıklamada yer alan bilgiye göre iPhone kullanımı sebebiyle ülke dışına çıkartılması muhtemel hassas bilgilerin korunması amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiği belirtilmekte.
Suriye'nin sadece iPhone için yasak getirmiş olması da ilginç görünen bir detay olarak dikkat çekmekte. Bu yasağın süresi veya kalıcılığı hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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ayfon 1500 2000 dolar.
bir milyon kişi alsa 2 milyar dolar.
suriye savaşta.
bu 2 milyar doları giderse silah alacak döllarz ı bulamaz.
oha eski hesabım
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