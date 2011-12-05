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Suriye, ülke içinde iPhone kullanımını yasakladı

7 yıl
23,5b
1
60
Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple, Samsung'un belirli ülkelerde Galaxy serisi telefonlarında satışını durdurma girişimleriyle uğraşırken, beklenmedik bir haber gündeme düştü.
Suriye Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gümrük departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke sınırları içinde iPhone kullanımı yasaklandı. Açıklamada yer alan bilgiye göre iPhone kullanımı sebebiyle ülke dışına çıkartılması muhtemel hassas bilgilerin korunması amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiği belirtilmekte.
Suriye'nin sadece iPhone için yasak getirmiş olması da ilginç görünen bir detay olarak dikkat çekmekte. Bu yasağın süresi veya kalıcılığı hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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TRangulity 7 yıl en beğenilen
Bunu duyan iphone fan boyları Suriye'ye savaş açma hazırlığında bulundukları öğrenildi.
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Y. 7 yıl
Apple için kötü bir haber olduğu için Ekrem Bey'i göremiyoruz.
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Bundeskanzler 7 yıl
orda acayip ucuzlar iphone. Nasıl getirtebilirim.
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DH Misafiri 3 yıl
vatandaşımızın kafası hiç çalışmıyor.
ayfon 1500 2000 dolar.
bir milyon kişi alsa 2 milyar dolar.
suriye savaşta.
bu 2 milyar doları giderse silah alacak döllarz ı bulamaz.
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kdrcnrbyrm 5 yıl
Adamlar ülkede dandik telefon kullanılmasını istemiyor demekki
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El Pueblo Unido 5 yıl
Son durum nedir acaba? Hala yasak mi
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cabriolet1981 5 yıl
Demek ki ios'taki verilere devlet müdahale edemiyor bu yüzden bilgi sızması olmasın diye yasaklamışlar. Android'in veri gizliliğinde ne kadar başarısız olduğu da bu olayla ortaya çıkmış oldu.
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adilazimdegilx 5 yıl cabriolet1981
Bu kadar çarpıtılmaz ki yahu nasıl bir fanlık bu
Apple NSA'e bilgi verdiği için güvenmiyor adamlar, tüm internet konuşuyor bunu aylardır.
Veri gizliliği konusunda Apple çalışanları bile senin yazdığını diyemez
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okan_cehapelioglu 5 yıl
noldu la bi ara suriyeye giriyorlardı unutuldu gitti
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TechnoMobile 6 yıl
Eset Nod 32 nin Eset için de bir özellik kurması gerekiyor.Sen insanların hayatlarını özgürlüklerini sınırlandırmışsın elindeki telefonu kısıtlasan nolacak.Tüm dünya bilmiyor mu senin ne mal olduğunu Truva atı seni...
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X-Slim 6 yıl
Beyin bedava :)
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xda-developer 6 yıl
Android yazılımı da google=amerika ve google da sütten çıkmış ak kaşık değil niye direk millet apple a dalacak kadar fanboy olmuş anlamıyorum. Birbirinizle hangisi daha iyi diye uğraşacağınıza hep birlikte daha iyisini yapın :)
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cosmik 6 yıl
Bu bahaneyle ABD artık rahatlıkla suriye'ye saldırabilir.
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mehmedaltair 5 yıl xda-developer
xda-developer

Android yazılımı da google=amerika ve google da sütten çıkmış ak kaşık değil niye direk millet apple a dalacak kadar fanboy olmuş anlamıyorum. Birbirinizle hangisi daha iyi diye uğraşacağınıza hep birlikte daha iyisini yapın :)

oha eski hesabım

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Makassi Makassi 6 yıl
suriyede ne yasak değilki
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mmkocak 6 yıl
Bütün karşılaştırmaları bütün akıllı telefon karşılaştırmalarını ıphone'a göre yapıyorlar bu da ıphone'un bazı kişilere diğer telefonlardan daha iyi olduğunu savunmalarına kolaylık sağlıyor. E bi yönden haklılar kardeşim bizim ülkede de ıphone daha ucuz olsa bakın bu kadar laf edenlerin yüzde 90'ında ıphone olurdu. Herkesde bir kuyruk acısı var.:)
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Jacobıan 6 yıl
isyan etmekte haklılar o zaman
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