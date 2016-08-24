Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyonda IŞİD’in elindeki mevziler, Roketsan tarafından üretilen mühimmatlar ile vuruluyor. İşte konuya ilişkin detaylar:
2 yıl
22,2b
1
64
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu
Tam Boyutta Gör

Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos’ta sabaha karşı IŞİD kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine, ülkemiz sınırlarının tamamen YPG kontrolüne geçmemesi adına düzenlediği operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Fırat Kalkanı olarak adlandırılan operasyon çerçevesinde insansız hava araçları ile belirlenmiş 81 hedefe atış gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında kullanılan araçlardan Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketsavar Sistemi (ÇNRA) ülkemizde Roketsan tarafından üretiliyor. ABD menşeili olan ancak Roketsan tarafından üretilen çok namlulu fırlatma sisteminde yine Roketsan’ın geliştirdiği ve ürettiği 122mm çapındaki topçu roketi kullanılıyor.


80 Saniyede Fırlatılıyor, Menzili 40km

T-122 artırılmış menzilli roket ailesi, klasik 122mm’lik roketlere kıyasla iki kat daha uzun menzile sahip oluşu ile fark yaratıyor. Kullanım amacına göre tahrip, çelik bilyeli ve kargo harp başlığı takılabilen roketler, gelişmiş dağılım yetenekleri ile nokta ve alan hedeflerinde ciddi bir başarı ölçüsüne sahip. Taşıyıcı araçta 2x20 olarak 40 füze bulunuyor. 80 saniyede hedefe gönderilen mühimmat 500x500 metrelik bir alanda taciz etkisi yaratabiliyor.

3-40km arasındaki hedeflerde etkili olabilen roketlerin T-300 model numaralı daha büyük bir versiyonu da mevcut. Bu roketler ile 100km’ye kadar etkili atış sağlamak olanaklı olabiliyor. Uzun menzili ve yoğun ateşleme kabiliyeti sayesinde caydırıcı bir güç olan ÇNRA, şimdiden insansız hava araçlarından aldığı istihbarat doğrultusunda bölgedeki direncin kırılmasında kilit rol oynayan silahlardan biri oldu.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ITTF 2 yıl en beğenilen
Milli üretime sahipseniz kimseye hesap vermezseniz.
Bu ülke parasıyla aldığı tankı bile yabancı devletlerin izin vermemesinde dolayı kullanamadı...
Aselsan,Roketsan,TAI... bunlara her koşulda sahip çıkmamız gerekir.
İstikbal Göklerdedir.M.K.A
Milli üretime sahipseniz kimseye hesap vermezseniz.Bu ülke parasıyla aldığı tankı bile yabancı devletlerin izin vermemesinde dolayı kullanamadı...Asels...
Devamını Gör
Yanıtla +147
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 yıl
Allahım, Kahraman Ordumuzu ve Güvenlik Güçlerimizi Mansur ve Muzaffer eyle
Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Forvenor 2 yıl
Tanrı Türkü Korusun
#Cerablus #FıratKalkanı
3 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 2 yıl
roketsavar değil roketatar olacak doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kilicoglu 2 yıl
1. Bu cihazlar cok tatli cihazlar. Birliklerin ilerlemesinde katkilari coktur eminim. Keske konu farkli yerlere sapmasa.

2.Yemek duasindaki tanri kelimesi meteye bir atif ve osmanli zamaninda da kullaniliyordu diye hatirliyorum. Bu laf uzerinden cok da tartismayin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

S400 tarzı bir füze de yapmamız lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
Hükümet bu konuda çok iyi işler yaptı, Allah Türk Milletini Ve Mazlum İslam Milletlerini Korusun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl
Mobil forumda bu konunun fotoğrafı rockstar gamesin simgesi değil mi bana mı öyle geliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 2 yıl
Din, kavram olarak Ekonomik,Soysal,Siyasal, Hukuksal kural ve inanç bütünüdür.Eğer kişi bu 4 esası tevrata gore belirliyorsa yahudi kuran a gore belirliyorsa müslüman diye tanımlanır.eğer bu kuralları fettullah gülen belirlerse fetocu dinine tabi olmus olurlar..
Allah inancına gelince en ilkel toplumlarda hatta Nemrut,Firavun yada Mekkeli müşrikler bile buyuk yaratıcı inancı vardır..zira belli bir amacı,gayesi,şekli faydası olan hiç birsey kendi kendine olamaz..Firavun, yaratıcının dunyayı yarattığını ama kendi idaresine bıraktığını,nemrut yaratıcının gokleri yarattığını ama yerin idarecesinin kendisinin olduğunu.Mekkeli müşrikler ise yarattıcının heykellerin ruhu olduğuna inanırlardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Herşeye dini karıştırıp insanların enerjisini motivasyonunu sıfıra indirmek neye hizmet etmektir. Bu platform dini tartışma platformumudur. Buradaki konunun din ile ne alakası vardır. Burada üretilen roketin % kaçının yerli olduğunu menzilini 100km den 1000km ye nasıl çıkarılabileceğini, havelsanın başındaki Ömer Faruk Ağa Yarman ın Balyozdan içeri tıkıldıktan sonra nasıl darbe yediğimizi, fetocu şerefsizlerinin ülkemizin milli sırlarını dışarı nasıl kaçırdıklarını ve nasıl tahribata yol açtıklarını konuşmamız gerekirken salakça yorumlar yapılıp çevre kirliliği yaratıyorsunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tttahmettt 2 yıl
Geniş düşünün ayrıntıyı büyütüp bütünün önüne koymayın.
Gözünüzü açın aklınızı açın daha çok fikir üretir daha az saçmalarsınız.
Konu ne neyin kavgasına tutuşuyorsunuz.
Evet Tanrı Türkü korusun
Benim için Tanrı Allah'tır. Başka bir Türk için başka bir insan için başka bir şey olabilir. Bazıları içinse Tanrı Allah hiç olmayabilir. Bunda sataşılacak hiç bir şey yok.
Büyüyün artık sadece fiziksel olarak değil fikir olarakta büyüyün.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl
Tanrı Türk'ü koruyorsa ABD'yi ve Federal Rezerv Bankasını kim koruyor? Uzaylılar mı? Dini ideolojilerin raf ömrü doldu ama Türkiye gibi ülkelerde hala tüketiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 2 yıl fthkn
fthkn

Tanrı Türk'ü koruyorsa ABD'yi ve Federal Rezerv Bankasını kim koruyor? Uzaylılar mı? Dini ideolojilerin raf ömrü doldu ama Türkiye gibi ülkelerde hala tüketiliyor.

Sekülarizm nedir hangi devletlerde uygulanır ? Şu haşemayı yasaklayan, vatikanla anlaşma imzaladığı halde bayramlarda 5 yaşında çocuklara haçlı kıyafeti giydiren devletlerdi sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Ülkemizi Koru yarabbim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22155 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
roketsan, Popüler ve
7 etiket daha savunma sanayii suriye çnra çok maksatlı ve çok namlulu roketsavar sistemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Uygulama indirme reklamları, ABD’de 7 milyar dolar hacme yürüyor 2 yıl Intel McAfee uygulaması, Samsung Galaxy Note 7 ve Z2 modellerinde ön yüklü geliyor 2 yıl MIT, tesadüfen yeni bir metal eritme tekniği icad etti 2 yıl Vestel, yerli akıllı telefonlarını yurt dışına satmaya hazırlanıyor 2 yıl Dünyanın en büyük dört bankası yeni dijital para geliştiriyor 2 yıl 10. yılını kutlayan Apple Music Festival ile büyüleyici performanslara hazır olun 2 yıl Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 talepleri beklentilerin çok üzerinde 2 yıl Canon EOS 5D Mark IV duyuruldu 2 yıl Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor 2 yıl Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın 2 yıl Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler 2 yıl Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı" 2 yıl Mitsubishi 2020 yılına kadar elektrikli SUV modeli geliştirmeyi planlıyor 2 yıl Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor 2 yıl Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek 2 yıl MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor 2 yıl Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu Sonraki Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı 2 yıl Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D 2 yıl Steve Wozniak: iPhone 7′de kulaklık girişinin kaldırılması insanları sinirlendirecek 2 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalar başlıyor 2 yıl Gelecek yıl iPhone modelinde kavisli ekran görebiliriz 2 yıl Samsung Z2 duyuruldu: İlk 4G destekli Tizen telefonu 2 yıl Corsair 400C "Minik Beyaz" kasayı inceliyoruz 2 yıl Narcos'un 2.sezonundan yeni fragman ve poster 2 yıl PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor 2 yıl Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı 2 yıl Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar 2 yıl HBM3 bellekler geliyor 2 yıl AMD, Nvidia’nın pazar payından çalmaya devam ediyor 2 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Kobe Bryant’tan teknoloji sektörüne 100 milyon dolarlık yatırım 2 yıl Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu 2 yıl Paypal Türkiye’ye geri dönüyor 2 yıl Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa 2 yıl Daha ucuz HBM bellekler yolda 2 yıl Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim