Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu

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Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos’ta sabaha karşı IŞİD kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine, ülkemiz sınırlarının tamamen YPG kontrolüne geçmemesi adına düzenlediği operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Fırat Kalkanı olarak adlandırılan operasyon çerçevesinde insansız hava araçları ile belirlenmiş 81 hedefe atış gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında kullanılan araçlardan Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketsavar Sistemi (ÇNRA) ülkemizde Roketsan tarafından üretiliyor. ABD menşeili olan ancak Roketsan tarafından üretilen çok namlulu fırlatma sisteminde yine Roketsan’ın geliştirdiği ve ürettiği 122mm çapındaki topçu roketi kullanılıyor.





80 Saniyede Fırlatılıyor, Menzili 40km

T-122 artırılmış menzilli roket ailesi, klasik 122mm’lik roketlere kıyasla iki kat daha uzun menzile sahip oluşu ile fark yaratıyor. Kullanım amacına göre tahrip, çelik bilyeli ve kargo harp başlığı takılabilen roketler, gelişmiş dağılım yetenekleri ile nokta ve alan hedeflerinde ciddi bir başarı ölçüsüne sahip. Taşıyıcı araçta 2x20 olarak 40 füze bulunuyor. 80 saniyede hedefe gönderilen mühimmat 500x500 metrelik bir alanda taciz etkisi yaratabiliyor.

3-40km arasındaki hedeflerde etkili olabilen roketlerin T-300 model numaralı daha büyük bir versiyonu da mevcut. Bu roketler ile 100km’ye kadar etkili atış sağlamak olanaklı olabiliyor. Uzun menzili ve yoğun ateşleme kabiliyeti sayesinde caydırıcı bir güç olan ÇNRA, şimdiden insansız hava araçlarından aldığı istihbarat doğrultusunda bölgedeki direncin kırılmasında kilit rol oynayan silahlardan biri oldu.