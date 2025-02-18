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    Milli uçak gemisi MUGEM'den yeni bilgiler açıklandı!

    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üreteceği ilk uçak gemisi MUGEM'in özellikleri hakkında yeni açıklama yapıldı. MUGEM'den hangi uçaklar kalkacak? Tasarımı nasıl olacak?
    Milli uçak gemisi MUGEM'den yeni bilgiler açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye, LHD helikopter sınıfında yer alan ve İHA gemisi olarak kullanılan TCG Anadolu’dan daha büyük boyutlarda MUGEM (Milli Uçak Gemisi) geliştiriyor. Milli Uçak Gemisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    MUGEM’in boyutları daha önce açıklanmıştı. 285 metre uzunluğa ve 72 metre genişliğe sahip olan MUGEM’in inşasının tamamlanmasının ardından Türkiye kendi uçak gemisini üreten 8 ülke arasında yer alacak. MUGEM’den jet motorlu uçaklar kalkış ve iniş yapacak. Geminin deplasman ağırlığı 60 bin tonun üzerinde olacak. 50 uçak taşıyabilecek.

    Milli uçak gemisi MUGEM'den yeni bilgiler açıklandı! Tam Boyutta Gör

    Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Albay Uçar, Sabah gazetesine verdiği röportajda MUGEM hakkında yeni bilgiler paylaştı. MUGEM’de kullanılacak bileşenlerin yanı sıra savaş yönetim sistemi yazılımları da yerli olarak geliştirilecek. Yerli ve milli gelişmiş savaş sistemleri ve ADVENT milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak. Geminin yüzde 85’in üzerinde yerlilik oranı ile üretilmesi planlanıyor. 

    Hangi uçaklar kalkış ve iniş yapabilecek?

    Milli uçak gemisi MUGEM'den yeni bilgiler açıklandı! Tam Boyutta Gör
    MUGEM’den kalkış ve iniş yapabilecek uçaklar arasında yerli olarak geliştirilen jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET’in yanı sıra Türkiye’nin SİHA ailesinden Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3 ve TUSAŞ ANKA-3 insansız savaş uçakları yer alıyor. Gemi, asgari 50 adet insanlı ve insansız hava aracı kapasiteyle deniz görevi icra edebilecek.

    KAAN’ın kalkış ve iniş yapabilmesi için deniz versiyonunun üretilmesi gerekiyor

    Jet motorlu savaş uçağı TUSAŞ KAAN, konvansiyonel pistlerden kalkış ve iniş yapacak şekilde tasarlandı. Uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabilmesi için KAAN’ın özel modifikasyonlara sahip deniz versiyonunun üretilmesi gerekiyor. Bu konuda TUSAŞ ile görüşmeler sürüyor.

    Özgün tasarım!

    Milli uçak gemisinin tasarımı tamamen Türkiye’ye özgü olacak. Uçuş güvertesinin tasarımı için BAYKAR ve TUSAŞ ile ortak çalışma yürütüldü. Rampalı uçuş güvertesi ve hangar tasarımları tamamlandı. Üç koşu yollu olarak 2 kalkış pisti ve 1 iniş pisti bulunacak. Uçakta STOBAR sistemi kullanılacak. HÜRJET, KAAN ve diğer savaş uçaklarının iniş yapabilmesi için halatlı yakalama sistemi kullanılacak. Halatlı yakalama sistemi yerli ve milli olarak geliştirilecek.

    Milli uçak gemisi MUGEM'den yeni bilgiler açıklandı! Tam Boyutta Gör

    10 bin deniz mili menzil

    Milli uçak gemisi, yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek. Yani İstanbul'dan New York'a kadar gidip gelebilecek. Gemi için özel geliştirilmiş yeni tip yumrubaş ile yakıt tüketiminde ciddi bir tasarruf sağlanacak. 4 adet gaz türbininden oluşan ana tahrik sistemi ile 25 knots azami (45 km/h) sürate çıkabilecek.

    Geminin sualtı akustik izini azaltmak ve düşman unsurlar tarafından tespit edilmesinin önüne geçmek amacıyla Milli Uçak Gemisine özel sessiz pervane takılacak. Su üstü ve su altı patlamalarına karşı ileri mühendislik gerektiren şok analizleri sayesinde yüksek dayanıklılık kazanacak. Gemi, farklı görevler için hızlıca yeniden yapılandırılabilecek. İnsani yardım operasyonları veya afet durumlarında lojistik ve tıbbi destek sağlamak için de kullanılabilecek.

    Modüler inşa tekniği sayesinde hızlı sürede üretilecek

    Gemi bloklar halinde tasarlandı. Mega bloklar inşa edilerek, parçalar birleştirilecek. Modüler inşa tekniği ile geminin üretim süreci hızlandırılacak, maliyetler düşürülecek. Gemi iskeleti tamamlanmadan gemi dahili sistemleri de entegre edilebildiği için üretim süresi yüzde 20-30 oranında kısalacak.

    Milli Uçak Gemisi MUGEM Özellikleri

    • Hava araçları: Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA
    • İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir)
    • Uzunluk: 285m
    • Genişlik: 72m
    • Su çekimi (Draft): 10,1m
    • Deplasman: 60.000t
    • Azami hız: 25kts
    • Seyir sığası (Menzil): 10.000 deniz mili
    • Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
    • Ana tahrik sistemi: COGAG (4 adet LM 2500 G/T)
    • Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
    • Kalkış/iniş sistemi: STOBAR
    • Pist sayısı: 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş)
    • Personel sayısı: 400-500
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    TheJudgé 2 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 4 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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