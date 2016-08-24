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Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalar başlıyor

Türkiye, yerli mühendislik oranının mümkün olduğunca yüksek olacağı yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalara başlıyor. Süreç ile ilgili olarak 1,5 – 2 ay içinde önemli gelişmeler yaşanacak.
2 yıl
8,5b
1
26
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye yeni uyduların geliştirilmesi için çalışmalara başlıyor. Hali hazırda üzerindeki çalışmalar Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) süren Türkiye’nin ilk yerli uydusu Türksat 6A’ya ek olarak Türksat 5A ve 5B için 1,5 – 2 ay içinde ihale süreci tamamlanmış olacak. Türksat 6A’nın ise 2019’da tamamlanmış olması ve uzaya fırlatılması hedefleniyor.

Yerlilik oranının olabildiğince yüksek olmasına çalışılacağı belirtilen Türksat 5A ve 5B, ülkemizdeki bu alanda yetişmiş personelin deneyim kazanması noktasında da önem taşıyor. Sene sonuna kadar prosedürlerin tamamlanması ve çalışmaların ivedilikle başlaması planlanmış durumda.

Hedef 10 Uyduya Sahip İlk 10 Ülke Arasında Yer Almak

Küresel ölçekli bir çok firmanın da iştirak edeceği uydu geliştirme sürecinde Türk mühendislerin etkin rol üstlenmesi için çeşitli planlamalar yapılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat’ın dünyada uydu operatörleri arasında ilk 20’de yer aldığını belirtirken hedefin 2023 yılına kadar 10 uyduya sahip dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alma planının yürütüldüğünü ifade ediyor.

Türksat 4A uydusu Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmaya hazırlanırken

Planlamaya göre Türksat 5A, 2018 yılının sonunda 31 derece Doğu yörüngesinde olacak. Türksat 5B ise 2019’da 42 derece Doğu yörüngesine fırlatılacak. Türksat 5A uydusu ile hedef Türkiye, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya bölgesi için televizyon yayıncılığı ve veri iletimi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi olacak. Teknik Hazırlık Komisyonu tarafından yürütülen sürece ilişkin detaylar ilerleyen günlerde resmiyet kazanmış olacak.


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adnansetek 2 yıl sistemli adam
Her konuda ortalığı karıştırmakdan başka amacın yok. Seni hala banlamayan adminlere selam olsun

Edit: kerimcem ve yazıyorum da dahil. Ortada hicbirsey yokken adamları kustugu öfkeye bak. Derdiniz uydu değil, millete saldırmaya fırsat kollamak
Her konuda ortalığı karıştırmakdan başka amacın yok. Seni hala banlamayan adminlere selam olsunEdit: kerimcem ve yazıyorum da dahil. Ortada hicbirse...
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sistemli adam 2 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

sistemli adam

Beğenmezler. Nerede 5C derler ve pringles yemeye devam ederler.

Şahsen amerikalı firmaların haftada bir uydu fırlatıp, bizimkilerin okadar aktif olmayışından rahatsızım.Bizim neden askeri gps benzeri uydu sistemimiz olmasın?

Sanırsın ki ak parti öncesi saat başı uydu fırlatıyorduk.
Bu konudaki geçmişimizi araştırın ve yapılanı takdir edin daha sonra samimi eleştiriler yöneltin.
Neyinkafasisistemli adamBeğenmezler. Nerede 5C derler ve pringles yemeye devam ederler.Şa...
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ApsinteX 2 yıl
Çok iyi bir gelişme.. ama artık şu yapılan her sistem ve araç için "yerli" kelimesini cümlenin başına eklemesek ve bu eziklik psikolojisinden kurtulsak, daha güzel bir sonuç olacak. Çünkü diğer devletler yaptıkları tüm gereçlere böylesine.. bir takı getirmiyorlar. Amerika yeni yaptığı nükleer enerji ile çalışan ve milyar dolarlara mal olmuş gemisine bile bu kadar sükse yapmıyor.
Çok iyi bir gelişme.. ama artık şu yapılan her sistem ve araç için "yerli" kelimesini cümlenin başına eklemesek ve bu eziklik psikolojisinden kurtulsak, daha gü...
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kadirirdem 2 yıl
hayırlısı olsun ne diyelim...
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ssbrutality 2 yıl
Hadi Akepeliler Pamuk eller cebe..Şu uydunun parasını bi görelim.Vergi dairesine doğru yol alıverin hadi bakalım...
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ApsinteX 2 yıl
Çok iyi bir gelişme.. ama artık şu yapılan her sistem ve araç için "yerli" kelimesini cümlenin başına eklemesek ve bu eziklik psikolojisinden kurtulsak, daha güzel bir sonuç olacak. Çünkü diğer devletler yaptıkları tüm gereçlere böylesine.. bir takı getirmiyorlar. Amerika yeni yaptığı nükleer enerji ile çalışan ve milyar dolarlara mal olmuş gemisine bile bu kadar sükse yapmıyor.
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LORDTEK 2 yıl
Lütfen birileri sordum konuda beni aydınlatabilir mi? Belki anlayamadığım birşey vardır diye rica ediyorum.
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WB 2 yıl
Sezlongtan muhalif yorumlar konuya bekleniyor..
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montevo 2 yıl
anlamadığım bir şekilde insanalr uyduya ilgi duymaya başladı.ben bu işi 15 senedir takip ediyorum,zornolar dışında ilgilenen görmedim hiç.ayrıca neden 31 dereceye atıyorlar?asyaya yayın vermek için 42 , 31 e göre daha iyi gibi geliyor bana.hele bi atılsınlar motorlu antenim var kurar bakarım yayınlara :)
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kerimcem 2 yıl montevo
montevo

anlamadığım bir şekilde insanalr uyduya ilgi duymaya başladı.ben bu işi 15 senedir takip ediyorum,zornolar dışında ilgilenen görmedim hiç.ayrıca neden 31 dereceye atıyorlar?asyaya yayın vermek için 42 , 31 e göre daha iyi gibi geliyor bana.hele bi atılsınlar motorlu antenim var kurar bakarım yayınlara :)

uydu diyince zorno anlayan kafanıza nediyim bilmem artık
uydudan zorno izlemek 90 larda kaldı geniş bant varken...uydu demek sadece tv yayını demek değil intenet askeri güvenlik istirbahat herşey...o uyduyla ortadoğuyuda izleme altına alıcaz anlaşılan..
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Apollonir 2 yıl
Uyarı konusu herkese geçerli değil anlaşılan
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jizzy quatily 2 yıl
geçenlerde hacklenmeyen, fotonlarla veri iletimi yapan kuantum uydusunu çinin uzaya fırtlattığını okuduktan sonra işte bu.....gdsfdgfg çok gelişmiş ülkeyiz. adam olun.
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