Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalar başlıyor





Türkiye yeni uyduların geliştirilmesi için çalışmalara başlıyor. Hali hazırda üzerindeki çalışmalar Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) süren Türkiye’nin ilk yerli uydusu Türksat 6A’ya ek olarak Türksat 5A ve 5B için 1,5 – 2 ay içinde ihale süreci tamamlanmış olacak. Türksat 6A’nın ise 2019’da tamamlanmış olması ve uzaya fırlatılması hedefleniyor.

Yerlilik oranının olabildiğince yüksek olmasına çalışılacağı belirtilen Türksat 5A ve 5B, ülkemizdeki bu alanda yetişmiş personelin deneyim kazanması noktasında da önem taşıyor. Sene sonuna kadar prosedürlerin tamamlanması ve çalışmaların ivedilikle başlaması planlanmış durumda.

Hedef 10 Uyduya Sahip İlk 10 Ülke Arasında Yer Almak

Küresel ölçekli bir çok firmanın da iştirak edeceği uydu geliştirme sürecinde Türk mühendislerin etkin rol üstlenmesi için çeşitli planlamalar yapılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat’ın dünyada uydu operatörleri arasında ilk 20’de yer aldığını belirtirken hedefin 2023 yılına kadar 10 uyduya sahip dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alma planının yürütüldüğünü ifade ediyor.

Türksat 4A uydusu Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmaya hazırlanırken

Planlamaya göre Türksat 5A, 2018 yılının sonunda 31 derece Doğu yörüngesinde olacak. Türksat 5B ise 2019’da 42 derece Doğu yörüngesine fırlatılacak. Türksat 5A uydusu ile hedef Türkiye, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya bölgesi için televizyon yayıncılığı ve veri iletimi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi olacak. Teknik Hazırlık Komisyonu tarafından yürütülen sürece ilişkin detaylar ilerleyen günlerde resmiyet kazanmış olacak.