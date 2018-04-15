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Suriye’nin 30 yıllık hava savunma sistemi ABD’nin saldırısına karşı koyabildi mi?

ABD’nin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısına Suriye’nin 30 yıllık hava savunma sistemleri nasıl bir direniş gösterebildi? Rus menşeli hava savunma sistemleri ne kadar etkili?
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Suriye’nin 30 yıllık hava savunma sistemi ABD’nin saldırısına karşı koyabildi mi?
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ABD, İngiltere ve Fransa ortaklığında Suriye’ye gerçekleştirilen füze saldırısı, beklenen bir gelişmeydi belki ancak bundan sonrasında işlerin nasıl bir şekil alacağını ön görmek epey güç. Rusya ile Batı arasındaki ara buluculuk rolününün Türkiye üstüne daha fazla yapışmasına zemin hazırlayan bu olaya yazımızda hava savunma sistemleri ışığında bakmaya çalışacağız.


Bilindiği üzere Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alacak. Her ne kadar NATO bu konuya sıcak bakmasa da anlaşma tamamlandı ve ilk faz için ödeme de geliştirici şirkete yapıldı. Peki Rusya’nın hava savunma sistemleri bazı çevrelerin konuştuğu gibi balon mu yoksa sahiden son derece etkili bir güç mü?


30 yıllık hava savunma sistemi

Suriye’den gelen bilgilere göre ABD tarafının gerçekleştirdiği saldırı cruise füzeleri ile yapılmış. 103 cruise füzesinin kullanıldığı saldırı aslında bir göz dağı verme amacını taşımaktan öteye gitmiyor. Söz konusu ülkelerin askeri gücü düşünüldüğünde tanesi bir milyon dolardan daha ucuz olan cruise füzelerinden 103 tane göndermek epey minik bir adım.

Cruise füzesi

Rusya tarafından gelen verilere göre gönderilen 103 füzenin 71’i Suriye’nin neredeyse 30 yıllık hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmiş. Zamanında SSCB'den alınan bu hava savunma sistemleri günümüz standartları için S-400’ün en ilkel versiyonlar olarak da ifade edilebilir.


S-75, S-125 ve S-200’lerin içinde olduğu sisteme S-300’lerin dahil olmadığını da özellikle belirtelim. Suriye zamanında Rusya’dan S-300 almış olmasına karşın ABD’nin ve batılı ülkelerin tehditleri nedeni ile S-300’lerin kurulumu hiçbir zaman tamamlanamamıştı. Benzer bir durum Türkiye’nin tehditleri nedeni ile Kıbrıs Rum Kesimi için de geçerli. Haliyle de sistemde sadece SSCB’den kalan teknolojiler bulunuyor. 

Kurulu durumda temsili S-125 görseli

103 füzeyi %70’e yakın bir başarı oranı ile bertaraf etmek epey önemli. Ülkemizin satın aldığı S-400’lerin bu hava savunma sistemlerinin üretime geçmiş en gelişmiş versiyonu olduğunu düşünürsek konunun önemi daha net ortaya çıkacaktır. (Şimdilik sadece ticari olmayan versiyon üretildi, ticari versiyon için son testler sürüyor. 2019’a üretimin yetişmesi hedefleniyor.)


Türkiye için de tehdit

Suriye’nin hava savunma sistemleri zaman zaman Türk uçaklarına kilitlenerek sıkıntılı durumlara da sebep olmuştu. 2012 yılında eğitim uçuşu yapan F-4 Phantom II S-200 tarafından düşürülmüş ve iki pilotumuz da şehit olmuştu. Üstelik uçakların bomba yüklü olmadan havalandığı da sonradan açıklanmıştı.


Ayrıca S-125 bir adet ABD’ye ait MQ-1 Predator İHA düşürmüştü. 2017 yılında ise S-200’lerin İsrail’e ait F-35 Lightning II’ye kiltilenip ateşleme yaptığı ifade edilmiş, İsrail ise bu konunun gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Halen de bilinmezliğini koruyor.

S300 hava savunma sistemi

Rusya’dan S-300’leri kurma tehdidi

Rusya’dan gelen açıklamalarda hava savunma üslerine gelen tüm füzelerin havada imha edildiği belirtiliyor. Saldırıyı Suriye’nin kendi hava savunma sistemleri engellemiş ve Rusya’nın sonradan bölgeye getirdiği hiçbir sistem devreye sokulmamış.


Tabi bu gelişme Suriye’deki işlerin de durumunu biraz değiştirecek. Rus cephesi yaptığı açıklamada kurulumu gerçekleşmemiş S-300’lerin Suriye’ye hatta çevredeki diğer ülkelere de kurulması için adımlar atılabileceği sinyalini veriyor. Böylesine tehlikeli bir coğrafyada S-400’lerin bir an evvel kurulması kritik bir önem taşıyor. Tabi sadece S-400’ler de değil. ABD ile zemin bulunabilirse Patriot’lar da kurulmalı ve en önemlisi de kendi hava savunma sistemlerimizi bir an evvel geliştirip envantere dahil etmeliyiz.


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aybey 1 yıl en beğenilen
Egemen bir devlet, emperyalist haçlılar ve her sürev/zaman haçların hıyar demesi ile eline tuz alıp koşan araplaın şakşağı ile Suriye vuruluyor, sanki savunma strateji dergisi gibi ahkâm kesip, çeviri haber yayımlıyorsunuz!
Suriy'de olaylar nasıl başladı? Bayramdan bir kaç gün önce, polis veya asker otobüsünün önü kesildi (Ki Türkiye de de benzeri eskinden olmuştu, çoğunuzu yaşı o dönemi hatırlamay yetme) kolluk gücülerini -silahsız olmasına rağmen- elleri ayakları kesildi. 100 kişinin üzeridne kişi katledildi. Normal bir devlet bu duruma derhal tepki verir sorumluları yakalar ve cezalandırı. Ancak sorumlular, devletin resmi gülerine silahla karşılık verince çatışmalar başladı. Bizim çok milli akp hükümeti vay efendim halk katlediliyor dedi (Konjonktürel çok millici hükümetimizin, pkk'ye açılıp saçıldığığı, aponun dindar çocuktu,bilge adamdı, Türkiyenin önünü açıyır dedikleri dönemdi. Hatta o ara Türkiye demeyelim anadolu birleşik devletleri diyelim, bayrak da değişsin, adıda,Türk ne lan, öyle birşey yok dedikleri dönemdi)
Biz ki emperyalizm yüzüdnen son büyük imparatorluğu kaybetmiş bir halk olarak, emperyalistlerin Suriyede yaptıklarına şakşak tutar ve hatat bıraksalar emevi camşnde namaza bile duracaktık.... Hatırlayın küçük enişte; ne var canım surieyden iki füze sallatırız savaşı başlatırız diye holiyvooood (Hollywood) tarzı senaryolar yazarken CIA piyonlarının dinlemesine yakalanmıştı. Fetö ile çok sevişiyorlar, pkk yi tanık,TSK'yi sanık yapıyorlar, Türkiye bağrısaklarını temizliyor diyen Arınç'a Suikast yapıyor ayakları ile Türkiyenin Savunma sırlarının tutulduğu Kozmik odaya Baibakan emir ile giriliyor, dosyalar Fetöcülerce abd'ye kaçırılıyordu.
Şimdi yine Müslümanalr için önemli bir günde elin gavuru bir müslüman ülkeye bomba yağdırıyor ve daha önce bayramda ırak işgal edilirken, abd asgerine ahyır duası eden başbakanımız, şimdi CB olarak; ''az bile yapıldı, haketmişti'' diyor.
Adama sorarlar, sen emperyalizmin jetskysiyle bu kadar etrafa hayt huyt dersen, yarın senin terörle mücadelene bir şey demez mi bu şerefsiz, soykırımcı vampirler?
BOB eş başkanıyım diyen kişşiye oy veren ÇOK millici arkadaşlar bunu biliyor mu?
Ve geldiğimiz duru: 15 Temmuz oldu ve biz yurt severler dedik ki; hooopppp bu adam iyi yada kötü, abd beslemelerinin oldu bitisi ile sen Türkiye Cumhuriyetinin saygınlığı ve şerefi ile oynamazsın!
Bu yazdıklarımı Cumhurbaşkanını sevenler için yazıyorum: Suriye düşerse ve düşmeden de Rusya ve veya İran ile Türkiye'yi sıcak savaşa sokabilirse batı; istediğine çok kolay bir şekilde ulaşacak ve ne yazık ki TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANINA hakaret kabul edeceğimiz Diktatör etiketin yapışılıp ülkemize müdahale edecektir! İçerde ve dışarda bunun propagandası zaten yapılıyor! Fetö darbe yapacak dediğimizde bize gülenler: Hayır elimizde geleceği gösteren bir alet yok, az okuyun o saksınızın içinde birazcık beyin var azıcık çalıştırın uyanacaksınız!
Bak tekel 230 milyon ile peşkeş çekildikten birkaç ay sonra bir başkasına 800 milyon bir iki yıl sonrada 2.5 milyar dolara el değiştirildi. Bak gördün mü tütün piyasan tamam emperyalist devletlerin eline geçti. Aynısı Şeker fabrikaları için de yapılıyor sen hala avel-avel mevzuyu izliyorsun. Bak eti, sütü en pahalıya sen tüketiyorsun.
Düne kadar kötü şeylerin sorumlusu Ameriğha idi sana öyle söylüyorlardı, şimdi alkışlıyorlar.
Jöleli bile abd'yi eleştirirken bir anda İngiliz beslemesi diye düşmanı ingiltere gösteri verdi. İyide hacı İngiliz Vatandaşını Ekonomi bakanı yapan ben miyim yaw?
Eleştirilere akaret ve cehalet içermediği sürece cevaplarım. Hakaret ve boş atara kanun çerçevesinde cevap vereceğimi bilmenizi isterim.
Esenlikler...
Düzenleme:İmla ve Noktalama, yazım düzeltmesi...
Egemen bir devlet, emperyalist haçlılar ve her sürev/zaman haçların hıyar demesi ile eline tuz alıp koşan araplaın şakşağı ile Suriye vuruluyor, sanki savunma s...
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4 Yanıt Yanıtla +116
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Tugrul_512bit 1 yıl
Overclock yapınca s500 oluyor mu?
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lazer__ 1 yıl
maşallah teknoloji sitesi mi haber ajansı mı belli değil
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1 Avatar
HEKTOR-NG 7 ay
Hala s-400 leri tartışmanız komik. çin bile bunları alıyor hindistanla beraber. abd hindistana sırf bu yüzden yaptırım uyguluyor vs.
çok geç bile kaldık. sözde bizi rus tehdidine karşı koruyacak batı yani nato gelmiş içimde kendi devletini kurup(fetö) pkk ile birlikte ülkemi bölüp israile peşkeş çekiyor.
burda bazı ahmaklarda hala abd propagandsı yapıyor.
yukardaki video ne güzelde özetlemiş meseleyi. milli benliğini bilmeyen milletler. başka milletlere yem olurlar.
s400 de alacağız aynısındanda yapacağız batıylada geç olmayan bir tarihte savaşacağız. yeni dünya düzeninin anahtar ülkesi milleti olacağız. uyanında balığa gidelim. ;)
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transverse 1 yıl
Aklı selim insanların bu komik propagandaya inanması gerçekten üzücü.
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yakupkaratas255 1 yıl
bütün tv ler savaş yayını için hazırolda bekledi ama nafile
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smart1978 1 yıl
Karsi koyamadılar çünkü isabetler aldılar başarı anca 100% ile olur. Isteneni başarmak için sadece yeteri kadar fazladan yollamakti. Zaten başarısız olacağını bildiğini için Ruslar 2 gün öncesinden kaçmışlardı :) ...
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yakupkaratas255 1 yıl
şimdi suriye başarılı oldu birden fazla ülke adamın kapısını çaldı hepsini tepeledi ya 0 103 füze bize gelseydi hiç düşünmez misiniz bizim hava savunmamız nedir 30 yıllık rus teknolojisi israile duman attırdı?
bence düşünün bizim savunmamızı...
biz önemliyiz önce canımız...
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DH Misafiri 1 yıl
Türkçeyi katlettiğiniz için sizi kınıyorum önce bi bakın yazılarınıza
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Merkur 1 yıl
SERİNLETMEMİŞ, ARKADAŞLARA BİR PORSİYON TOMAHAWK GÖNDERSİN ABD!



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x2yk 1 yıl
Neden s400 almak için çaba harcadığımızı bu yapılanlarla bir nevi görmüş oldu herhalde halkımız, çünkü bir ara ne gerek var s400 almaya diyen bir kk vardı..
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Gatetrans 1 yıl
İzledim belgeseli, 90dk tam. Kan uykusundan sonra izlediğim en kaliteli belgesellerden biri oldu. Teşekkür ederim önerdiğiniz için. Bu oyunu göremeyenleri Allah görüyor.
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B3N3T0 1 yıl
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suriye, cruise ve
17 etiket daha ABD ingiltere fransa hava savunma sistemi s-300 s-400 s-200 s-125 s-75 rusya savunma sanayii Türkiye Gündemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
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