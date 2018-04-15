Suriye’nin 30 yıllık hava savunma sistemi ABD’nin saldırısına karşı koyabildi mi?

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ABD, İngiltere ve Fransa ortaklığında Suriye’ye gerçekleştirilen füze saldırısı, beklenen bir gelişmeydi belki ancak bundan sonrasında işlerin nasıl bir şekil alacağını ön görmek epey güç. Rusya ile Batı arasındaki ara buluculuk rolününün Türkiye üstüne daha fazla yapışmasına zemin hazırlayan bu olaya yazımızda hava savunma sistemleri ışığında bakmaya çalışacağız.





Bilindiği üzere Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alacak. Her ne kadar NATO bu konuya sıcak bakmasa da anlaşma tamamlandı ve ilk faz için ödeme de geliştirici şirkete yapıldı. Peki Rusya’nın hava savunma sistemleri bazı çevrelerin konuştuğu gibi balon mu yoksa sahiden son derece etkili bir güç mü?





30 yıllık hava savunma sistemi

Suriye’den gelen bilgilere göre ABD tarafının gerçekleştirdiği saldırı cruise füzeleri ile yapılmış. 103 cruise füzesinin kullanıldığı saldırı aslında bir göz dağı verme amacını taşımaktan öteye gitmiyor. Söz konusu ülkelerin askeri gücü düşünüldüğünde tanesi bir milyon dolardan daha ucuz olan cruise füzelerinden 103 tane göndermek epey minik bir adım.

Cruise füzesi

Rusya tarafından gelen verilere göre gönderilen 103 füzenin 71’i Suriye’nin neredeyse 30 yıllık hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmiş. Zamanında SSCB'den alınan bu hava savunma sistemleri günümüz standartları için S-400’ün en ilkel versiyonlar olarak da ifade edilebilir.





S-75, S-125 ve S-200’lerin içinde olduğu sisteme S-300’lerin dahil olmadığını da özellikle belirtelim. Suriye zamanında Rusya’dan S-300 almış olmasına karşın ABD’nin ve batılı ülkelerin tehditleri nedeni ile S-300’lerin kurulumu hiçbir zaman tamamlanamamıştı. Benzer bir durum Türkiye’nin tehditleri nedeni ile Kıbrıs Rum Kesimi için de geçerli. Haliyle de sistemde sadece SSCB’den kalan teknolojiler bulunuyor.

Kurulu durumda temsili S-125 görseli

103 füzeyi %70’e yakın bir başarı oranı ile bertaraf etmek epey önemli. Ülkemizin satın aldığı S-400’lerin bu hava savunma sistemlerinin üretime geçmiş en gelişmiş versiyonu olduğunu düşünürsek konunun önemi daha net ortaya çıkacaktır. (Şimdilik sadece ticari olmayan versiyon üretildi, ticari versiyon için son testler sürüyor. 2019’a üretimin yetişmesi hedefleniyor.)





Türkiye için de tehdit

Suriye’nin hava savunma sistemleri zaman zaman Türk uçaklarına kilitlenerek sıkıntılı durumlara da sebep olmuştu. 2012 yılında eğitim uçuşu yapan F-4 Phantom II S-200 tarafından düşürülmüş ve iki pilotumuz da şehit olmuştu. Üstelik uçakların bomba yüklü olmadan havalandığı da sonradan açıklanmıştı.





Ayrıca S-125 bir adet ABD’ye ait MQ-1 Predator İHA düşürmüştü. 2017 yılında ise S-200’lerin İsrail’e ait F-35 Lightning II’ye kiltilenip ateşleme yaptığı ifade edilmiş, İsrail ise bu konunun gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Halen de bilinmezliğini koruyor.

S300 hava savunma sistemi

Rusya’dan S-300’leri kurma tehdidi

Rusya’dan gelen açıklamalarda hava savunma üslerine gelen tüm füzelerin havada imha edildiği belirtiliyor. Saldırıyı Suriye’nin kendi hava savunma sistemleri engellemiş ve Rusya’nın sonradan bölgeye getirdiği hiçbir sistem devreye sokulmamış.





Tabi bu gelişme Suriye’deki işlerin de durumunu biraz değiştirecek. Rus cephesi yaptığı açıklamada kurulumu gerçekleşmemiş S-300’lerin Suriye’ye hatta çevredeki diğer ülkelere de kurulması için adımlar atılabileceği sinyalini veriyor. Böylesine tehlikeli bir coğrafyada S-400’lerin bir an evvel kurulması kritik bir önem taşıyor. Tabi sadece S-400’ler de değil. ABD ile zemin bulunabilirse Patriot’lar da kurulmalı ve en önemlisi de kendi hava savunma sistemlerimizi bir an evvel geliştirip envantere dahil etmeliyiz.