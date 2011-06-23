Sürücüsüz otomobillere doğru; Volkswagen'dan otomatik pilot sistemi

İleri sürüş sistemleri ve insan-makine arayüzlerine yönelik ciddi çalışmalar yürüten Volkswagen, otomobillerde kullanılmak üzere yarı-otomatik pilot sistem üzerinde çalışıyor. Sürücüye yardımcı teknolojileri bir araya getiren bu sistemde, ideal koşulların sağlanması halinde araç 130 Km/saat hızında kendi başına yol alabiliyor. Geçici Otomatik Pilot (TAP) Sistemi olarak tanımlanan yeni teknoloji, ACC olarak bilinen uyarlanabilir hız kontrolcü (Adaptive Cruise Control) ile aracın şeritte kalmasına yardımcı Yol Asistanını bir arada kullanıyor ve şu an için sınırlı koşullarda çalışıyor.





Sürücüyü sürekli izleyen bu sistem otoyolda devreye girerek yarı-otomatik olarak aracın kontrolünü üstlenebiliyor ve ihtiyaç duyulduğu anda tüm kontrolü anında sürücüye bırakabiliyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen HAVEit (Akıllı Ulaşım için Yüksek Derecede Otomatikleştirilmiş Araçlar) isimli araştırma-geliştirme projesinin bir parçası olarak hazırlanan sistemle ilgili olarak, Volkswagen'ın Araştırmalardan sorumlu yetkili müdürü Prof. Dr. Jürgen Leohold, "Bu sistem tam otomatik araçlar ve kazasız sürüşe giden yolda çok önemli bir kilometretaşı" yorumununda bulundu.