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Sürücüsüz otomobillere doğru; Volkswagen'dan otomatik pilot sistemi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sürücüsüz otomobillere doğru; Volkswagen'dan otomatik pilot sistemi
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İleri sürüş sistemleri ve insan-makine arayüzlerine yönelik ciddi çalışmalar yürüten Volkswagen, otomobillerde kullanılmak üzere yarı-otomatik pilot sistem üzerinde çalışıyor. Sürücüye yardımcı teknolojileri bir araya getiren bu sistemde, ideal koşulların sağlanması halinde araç 130 Km/saat hızında kendi başına yol alabiliyor. Geçici Otomatik Pilot (TAP) Sistemi olarak tanımlanan yeni teknoloji, ACC olarak bilinen uyarlanabilir hız kontrolcü (Adaptive Cruise Control) ile aracın şeritte kalmasına yardımcı Yol Asistanını bir arada kullanıyor ve şu an için sınırlı koşullarda çalışıyor.

Sürücüyü sürekli izleyen bu sistem otoyolda devreye girerek yarı-otomatik olarak aracın kontrolünü üstlenebiliyor ve ihtiyaç duyulduğu anda tüm kontrolü anında sürücüye bırakabiliyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen HAVEit (Akıllı Ulaşım için Yüksek Derecede Otomatikleştirilmiş Araçlar) isimli araştırma-geliştirme projesinin bir parçası olarak hazırlanan sistemle ilgili olarak, Volkswagen'ın Araştırmalardan sorumlu yetkili müdürü Prof. Dr. Jürgen Leohold, "Bu sistem tam otomatik araçlar ve kazasız sürüşe giden yolda çok önemli bir kilometretaşı" yorumununda bulundu. 
Sürücüsüz otomobillere doğru; Volkswagen'dan otomatik pilot sistemi
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kıraslan 8 yıl en beğenilen
türkiyede çok riskli bi sistem...

bizim akıllı şoförlerimiz direksiyon başına yastık,yorganla geçerler uzun yolda,nasıl olsa sistem var,vur kafayı yat oğlum,yoosam bu yol bitmez haaa derler
türkiyede çok riskli bi sistem...bizim akıllı şoförlerimiz direksiyon başına yastık,yorganla geçerler uzun yolda,nasıl olsa sistem var,vur kafayı yat...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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umutarslan.com 8 yıl
scotty bizi ışınla
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DM657 8 yıl
Yastık yorganı geçtim yolda iki de birde olan yol çalışmalarondan dolayı sistem doğru dürüst çalışmayacaktır. Bu sistemin çalışması için ilk önce TMC'nin aktif ve güncel şekilde işleme alınması gerektiğini düşünüyorum.
Yastık yorganı geçtim yolda iki de birde olan yol çalışmalarondan dolayı sistem doğru dürüst çalışmayacaktır. Bu sistemin çalışması için ilk önce TMC'nin aktif ...
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DH Misafiri 7 yıl
zaten geliştiremedi hatta deneyenler az kalsın kaza yapıyordu
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Özgür Güneş 8 yıl
türkiyede şerit yokki, bu araba 2 dakkada kendini duvarda bulur :D
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Mimar SaNAN 8 yıl
o değilde , "camı siliyim abi" vs. diye arabanın önüne atlayanları göz önüne alırsak TR'de pekde tutmaz.
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cruelmax 8 yıl
Bizim Trükiye olacakları söyliyim. otomatik sistemdeyken bu arabayı yolda gören diğer Türk şöförlerimiz "Muccck" şkelinde el hareketine benzer bir hareketle arabanın üzerine gidip arabayı yoldan çıkarmayı durdurmaya çalışıp eğlenmeye çalışcaklardır.
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chevyrolette 8 yıl
arabaya o kadar para verip direksiyona geçemedikten sonra sarı taksiye binmek daha iyi
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Rusty 8 yıl
birkaç sene önce televizyonda izlemiştim, 2 tane zibidi kılıklı adam (sanırsam google da çalışıyorlardı) yol kenarında sensöre gerek duymadan yada uydu bağlantısı gerektirmeden (sadece hangi adrese gittiğini bilmek için gps i kullanıyor) kendi plotajına sahip aracı yapmışlardı. Araç sadece üzerinde dönen radar gibi bir sensör ve birkaç kamera ile yolu, araçları, yayaları vs. algılayıp hesap kitap yaparak gidiyordu. Hatta aracı işleyen bir trafiğe sokmuşlardı, sadece köprüden çıkıp 270 derece dönen bir kavşakta virajı fazla içten alıp kenara sürtmüştü.
Sanırsam araç şuydu: technorotic.com/...
Velhasıl adamlar çok önceden yaptılar, almanlar biraz geç kalmış duyurmak için.
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tobepeople 8 yıl
harika ya param olsa alırdım böyle bir sistemi arka koltuğa otururdum otomatik pilota alıp sonra trafik mi durdurdu elimde bira ben kullanmıyorum otomatik pilottaydı derdim ehueee :D
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thunderwatcher 8 yıl
arkadaş bu almanların her foku autobahn'a göre yapmalarına da illet oluyorum... Gerçi adamlar da haklı... :D
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drserk 8 yıl
şerit takip asistanının şaşıracağı çok yer var. iki hafta önce yaşadığım bir durumda yeni afyon-denizli ile çankırı-ılgaz arasındaki yol yapım çalışmlarında normalde iki şerit olması gerekirken yolda 3-4 tane şerit oldu. gece gece böyle bir yolda bu sistem şaşırmayacak mı? ama bence en önemlisi teknoloji olarak (standart hale gelmeye başlayan ve 2012 de mecburi olacak olan ESP+FDR hariç) ön araç takip sistemi çok güzel. son yıllarda bir çok modelde güvenliğe katkı sağlayan en önemli artılardan birisi.
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DH Misafiri 8 yıl
abi walla ben yapmadım araç kendi kendine ezdi adamı :P
ben basmadım araç bastı gaza
abi araç otomatik ben içsem ne olur i ben kullanmıyodum
polise bahaneler
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