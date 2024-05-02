Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

- Yeni Renault Symbioz, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Ferah ve teknolojik yaşam alanı
- Verimli hibrit motor
- Yorumlar
Renault, ürün gamını otomotivin parlayan yıldızı haline gelen SUV'larla genişletmeye devam ediyor. Fransız üretici, Captur ve Austral arasındaki boşluğu yeni Renault Symbioz ile dolduracak.
Renault Symbioz ismini 2017 yılında tanıtılan bir konsept otomobilde görmüştük. Bu kelime, eski Yunan dilinde "birlikte yaşamak" anlamına gelen "symbiosis" kelimesine dayanan Fransızca "symbiose" kelimesinden türetilmiş.
Yeni Renault Symbioz, özellikleriyle neler sunuyor❓
Gövdenin geneline yayılan keskin çizgilerin öndeki agresif tasarımla güzel bir uyum yakaladığını söylemek mümkün. Yan tarafta alışıldık Alpine rozeti, parlak siyah detaylar ve çift renkli jantlar göze çarpıyor. Arkadaki LED stopların şekli ise biraz yarım kalmış hissi uyandırıyor.
Yeni Renault Symbioz; tıpkı Clio, Captur ve Duster gibi CMF-B platformunu kullanıyor. Söz konusu modelin gövde uzunluğu 4413 mm. Dolayısıyla, C-SUV segmentinde yer alsa da Austral'e göre yaklaşık 10 cm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen iç tarafta oldukça ferah bir yaşam alanı vadediyor.
Ferah ve teknolojik yaşam alanı
Symbioz, kaydırılabilir arka koltukları sayesinde 492 ila 624 litre arasında değişen geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Buna ek olarak iç mekandaki saklama alanları da toplam 24.7 litreye kadar ulaşıyor.
Verimli hibrit motor
Söz konusu modelde, Clio'nun hibrit versiyonundan da tanıdığımız, köpek dişlerini andıran dişlilere sahip olduğu için dogbox olarak da adlandırılan şanzıman tipi görev yapıyor. Senkromeç bulunmayan bu sistemde vites geçişlerinin zamanlanması küçük elektrik motoruyla yapıldığı için herhangi bir sarsıntı yaşanmıyor. Şanzımanda benzinli motor için dört, elektrik motoru için iki ileri vites bulunuyor.
Toplamda 24 adet gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılan yeni Renault Symbioz, temmuz ayında ön siparişe açılacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir açıklama bulunmuyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.