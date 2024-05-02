Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Renault, ürün gamını otomotivin parlayan yıldızı haline gelen SUV'larla genişletmeye devam ediyor. Fransız üretici, Captur ve Austral arasındaki boşluğu yeni Renault Symbioz ile dolduracak.

Renault Symbioz ismini 2017 yılında tanıtılan bir konsept otomobilde görmüştük. Bu kelime, eski Yunan dilinde "birlikte yaşamak" anlamına gelen "symbiosis" kelimesine dayanan Fransızca "symbiose" kelimesinden türetilmiş.

Yeni Renault Symbioz, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Son dönemde coupe/fastback stili SUV'ları sıkça görmeye başlasak da yeni Renault Symbioz, geleneksel SUV çizgilerini koruyan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin ön kısmında son olarak makyajlı Captur'da gördüğümüz yeni tasarım dili kullanılmış.

Gövdenin geneline yayılan keskin çizgilerin öndeki agresif tasarımla güzel bir uyum yakaladığını söylemek mümkün. Yan tarafta alışıldık Alpine rozeti, parlak siyah detaylar ve çift renkli jantlar göze çarpıyor. Arkadaki LED stopların şekli ise biraz yarım kalmış hissi uyandırıyor.

Yeni Renault Symbioz; tıpkı Clio, Captur ve Duster gibi CMF-B platformunu kullanıyor. Söz konusu modelin gövde uzunluğu 4413 mm. Dolayısıyla, C-SUV segmentinde yer alsa da Austral'e göre yaklaşık 10 cm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen iç tarafta oldukça ferah bir yaşam alanı vadediyor.

Ferah ve teknolojik yaşam alanı

Tam Boyutta Gör Opsiyon olarak sunulan ve tek tuşla saydam halden opak hale geçebilen panoramik cam tavan, Symbioz'un yaşam alanını daha ferah hale getiriyor. Bu özellik, perdeye ihtiyaç duyulmadığı için baş mesafesini 30 mm kadar artıriyor. Konsolda ise üç kollu direksiyon, dijital gösterge ekranı ve entegre Google hizmetlerine sahip 10.4 inçlik dikey multimedya ekranı göze çarpıyor.

Symbioz, kaydırılabilir arka koltukları sayesinde 492 ila 624 litre arasında değişen geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Buna ek olarak iç mekandaki saklama alanları da toplam 24.7 litreye kadar ulaşıyor.

Verimli hibrit motor

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Symbioz'un kaputu altında tam hibrit sistem bulunuyor. Bu sistemde, 94 beygirlik 1.6 litre benzinli motor, 52 beygirlik ana elektrik motoru ve 24 beygirlik küçük bir ek motorla kombine ediliyor. Bu sayede toplam 145 beygir güç üreten sistem, otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

Mercedes-Benz'in yeni Parça Lojistik Merkezi Gebze'de açıldı 2 sa. önce eklendi

Söz konusu modelde, Clio'nun hibrit versiyonundan da tanıdığımız, köpek dişlerini andıran dişlilere sahip olduğu için dogbox olarak da adlandırılan şanzıman tipi görev yapıyor. Senkromeç bulunmayan bu sistemde vites geçişlerinin zamanlanması küçük elektrik motoruyla yapıldığı için herhangi bir sarsıntı yaşanmıyor. Şanzımanda benzinli motor için dört, elektrik motoru için iki ileri vites bulunuyor.

Toplamda 24 adet gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılan yeni Renault Symbioz, temmuz ayında ön siparişe açılacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri