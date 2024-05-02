Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

    Captur ve Austral arasında konumlandırılacak olan yeni Renault Symbioz, temmuz ayı itibarıyla ön satışa çıkacak. Symbioz'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.        

    Renault, ürün gamını otomotivin parlayan yıldızı haline gelen SUV'larla genişletmeye devam ediyor. Fransız üretici, Captur ve Austral arasındaki boşluğu yeni Renault Symbioz ile dolduracak.

    Renault Symbioz ismini 2017 yılında tanıtılan bir konsept otomobilde görmüştük. Bu kelime, eski Yunan dilinde "birlikte yaşamak" anlamına gelen "symbiosis" kelimesine dayanan Fransızca "symbiose" kelimesinden türetilmiş.

    Yeni Renault Symbioz, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son dönemde coupe/fastback stili SUV'ları sıkça görmeye başlasak da yeni Renault Symbioz, geleneksel SUV çizgilerini koruyan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin ön kısmında son olarak makyajlı Captur'da gördüğümüz yeni tasarım dili kullanılmış.

    Gövdenin geneline yayılan keskin çizgilerin öndeki agresif tasarımla güzel bir uyum yakaladığını söylemek mümkün. Yan tarafta alışıldık Alpine rozeti, parlak siyah detaylar ve çift renkli jantlar göze çarpıyor. Arkadaki LED stopların şekli ise biraz yarım kalmış hissi uyandırıyor.

    Yeni Renault Symbioz; tıpkı Clio, Captur ve Duster gibi CMF-B platformunu kullanıyor. Söz konusu modelin gövde uzunluğu 4413 mm. Dolayısıyla, C-SUV segmentinde yer alsa da Austral'e göre yaklaşık 10 cm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen iç tarafta oldukça ferah bir yaşam alanı vadediyor.

    Ferah ve teknolojik yaşam alanı

    Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Opsiyon olarak sunulan ve tek tuşla saydam halden opak hale geçebilen panoramik cam tavan, Symbioz'un yaşam alanını daha ferah hale getiriyor. Bu özellik, perdeye ihtiyaç duyulmadığı için baş mesafesini 30 mm kadar artıriyor. Konsolda ise üç kollu direksiyon, dijital gösterge ekranı ve entegre Google hizmetlerine sahip 10.4 inçlik dikey multimedya ekranı göze çarpıyor.

    Symbioz, kaydırılabilir arka koltukları sayesinde 492 ila 624 litre arasında değişen geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Buna ek olarak iç mekandaki saklama alanları da toplam 24.7 litreye kadar ulaşıyor.

    Verimli hibrit motor

    Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Symbioz'un kaputu altında tam hibrit sistem bulunuyor. Bu sistemde, 94 beygirlik 1.6 litre benzinli motor, 52 beygirlik ana elektrik motoru ve 24 beygirlik küçük bir ek motorla kombine ediliyor. Bu sayede toplam 145 beygir güç üreten sistem, otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

    Söz konusu modelde, Clio'nun hibrit versiyonundan da tanıdığımız, köpek dişlerini andıran dişlilere sahip olduğu için dogbox olarak da adlandırılan şanzıman tipi görev yapıyor. Senkromeç bulunmayan bu sistemde vites geçişlerinin zamanlanması küçük elektrik motoruyla yapıldığı için herhangi bir sarsıntı yaşanmıyor. Şanzımanda benzinli motor için dört, elektrik motoru için iki ileri vites bulunuyor.

    Toplamda 24 adet gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılan yeni Renault Symbioz, temmuz ayında ön siparişe açılacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir açıklama bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    courier 1.5 mi 1.6 mı yorumlar virüslü siteler bütün uydu kanallarını izleme programı tyt 250 puan almak zor mu arka amortisör patlak olursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız