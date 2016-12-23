Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil





Slovenya merkezli bir girişim olan Quadrofoil, entegre bataryalara sahip bir elektrikli araç. Elektrikle çalışan motorları ile suyun üzerinde hareket eden araç, 10 kilometre hıza ulaştıktan sonra suyun üstünde yükseliyor ve dört ayak şeklinde olan ve yüzgeç olarak adlandırılan kolların üstünde ilerliyor.

Tam hıza ulaşınca suyun yarım metre üstünde giden araç, dalgaların yarattığı sarsıntılara da maruz kalmadan konforlu bir yolculuk vadediyor. Patentli bir teknoloji olan Quadrofoil, kontrolleri dokunmatik bir ekran üzerinden sağlıyor. Yönlendirme sistemleri de kendine has olan deniz aracı, sadece 300 kilogram ağırlığında ve 2 ya da 4 kişilik oturma düzeni ile satın alınabiliyor.

Bir Saatte Ortalama 1 Euro Maliyet

Saatte 70 kilometre hızın üzerine çıkabilen taşıt, 3,7kW – 5.5kW arasında güç üreten motorları ile maksimum 100km menzil sunuyor. Üreticisi Q2S Electric limited ed. tarafından sudaki en verimli araç yakıştırması yapılan Quadrofoil için açıklanan rakamlar, bir saatlik uçuş için 1 Euro olarak belirtilmiş.

Tanıtıldığı dönemde başlatılan kampanya sürecinde 100 adet ön model satışı gerçekleştiren şirket, gelecek birkaç ay içinde ilk ürünlerin teslimatını gerçekleştirecekmiş. Bu süreçte Slovenya Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan 1.2 milyon Euro’luk destek alan şirket, üretim başlamadan 60 milyon Euro’luk yatırım toplamayı da başarmış durumda.

Üretilen ilk prototipin ardından geliştirilen Q2A ve Q2S modellerinin üzerinde birtakım güncellemeler yapan ekip, araçları daha verimli bir hale getirmeyi başarmış. Modellerden Q2A, 3.7kW motora sahip ve 5.2kWh pil ile geliyor. İki kişilik oturma düzenine sahip araç, düşük hızlarda ve göl gibi daha sakin sularda kullanılmak üzere tasarlanmış. Q2S ise 5.5kW motor ile geliyor. Aynı pilden ise bu kez iki adet kullanılmış.

Sunduğu menzil ve hız rakamları yan yana getirildiğinde aracın tek şarj ile ortalama 2 saat suyun üzerinde kalabileceği ortaya çıkıyor. Araçların Q2S modeli yaklaşık 30 bin dolardan satışa sunulacakmış. Ürünün ülkemizde de bir satış noktası bulunuyor.