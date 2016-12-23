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Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil

Gövdesi su ile temas etmeden suyun üstünde ilerleyen ve saatte 1 Euro maliyetle sarsıntısız seyahat sunan elektrikli ulaşım aracı Quadrofoil, 2017’de satışa sunuluyor.
2 yıl
20,5b
1
13
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil

Slovenya merkezli bir girişim olan Quadrofoil, entegre bataryalara sahip bir elektrikli araç. Elektrikle çalışan motorları ile suyun üzerinde hareket eden araç, 10 kilometre hıza ulaştıktan sonra suyun üstünde yükseliyor ve dört ayak şeklinde olan ve yüzgeç olarak adlandırılan kolların üstünde ilerliyor.

Tam hıza ulaşınca suyun yarım metre üstünde giden araç, dalgaların yarattığı sarsıntılara da maruz kalmadan konforlu bir yolculuk vadediyor. Patentli bir teknoloji olan Quadrofoil, kontrolleri dokunmatik bir ekran üzerinden sağlıyor. Yönlendirme sistemleri de kendine has olan deniz aracı, sadece 300 kilogram ağırlığında ve 2 ya da 4 kişilik oturma düzeni ile satın alınabiliyor.

Bir Saatte Ortalama 1 Euro Maliyet 

Saatte 70 kilometre hızın üzerine çıkabilen taşıt, 3,7kW – 5.5kW arasında güç üreten motorları ile maksimum 100km menzil sunuyor. Üreticisi Q2S Electric limited ed. tarafından sudaki en verimli araç yakıştırması yapılan Quadrofoil için açıklanan rakamlar, bir saatlik uçuş için 1 Euro olarak belirtilmiş.

Tanıtıldığı dönemde başlatılan kampanya sürecinde 100 adet ön model satışı gerçekleştiren şirket, gelecek birkaç ay içinde ilk ürünlerin teslimatını gerçekleştirecekmiş. Bu süreçte Slovenya Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan 1.2 milyon Euro’luk destek alan şirket, üretim başlamadan 60 milyon Euro’luk yatırım toplamayı da başarmış durumda.

Üretilen ilk prototipin ardından geliştirilen Q2A ve Q2S modellerinin üzerinde birtakım güncellemeler yapan ekip, araçları daha verimli bir hale getirmeyi başarmış. Modellerden Q2A, 3.7kW motora sahip ve 5.2kWh pil ile geliyor. İki kişilik oturma düzenine sahip araç, düşük hızlarda ve göl gibi daha sakin sularda kullanılmak üzere tasarlanmış. Q2S ise 5.5kW motor ile geliyor. Aynı pilden ise bu kez iki adet kullanılmış.

Sunduğu menzil ve hız rakamları yan yana getirildiğinde aracın tek şarj ile ortalama 2 saat suyun üzerinde kalabileceği ortaya çıkıyor. Araçların Q2S modeli  yaklaşık 30 bin dolardan satışa sunulacakmış. Ürünün ülkemizde de bir satış noktası bulunuyor.


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BekirHan 2 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem

ne için kullanılır , düşündüm ama bulamadım...

Ruslar yıllardır su üstü taşımacılığında kullanıyorlar.

Bkz:

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kadirirdemne için kullanılır , düşündüm ama bulamadım...Ruslar yıllardır su üstü taşımacılığında kullanıyorlar.
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kadirirdem 2 yıl
ne için kullanılır , düşündüm ama bulamadım...
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BekirHan 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

ne için kullanılır , düşündüm ama bulamadım...

Ruslar yıllardır su üstü taşımacılığında kullanıyorlar.

Bkz:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirHan 2 yıl
Nasıl uçaklar havanın kaldırma kuvvetini kullanıyorsa hidrofoil' lerde aynı şekilde suyun kaldırmasından yararlanıyor. Tek fark araç gövdesi suyun üzerinde olsun diye kanatlara göre daha yukarıda konumlandırılmış durumda. Konuda uzman olanlar Cd ve Cl ne bileceklerdir ama bilmeyenler için;
en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...
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mcrew 2 yıl
Istanbul boğazında görürüz bunları yakında
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tahir40 2 yıl
Bu youtube bi tek bende mi çalışmıyor? Facebook da yoktu gece, o gelmiş. Türkiye'de yaşadığımız için yine bi yerde bomba patlamıştır dedim ama hala yok...
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Spider_hip 2 yıl tahir40
tahir40

Bu youtube bi tek bende mi çalışmıyor? Facebook da yoktu gece, o gelmiş. Türkiye'de yaşadığımız için yine bi yerde bomba patlamıştır dedim ama hala yok...

Bende ve çevremdekilerde de yok. Bende dün akşam ilk yavaşladığında dedim gene bir yer patlamış ya da bir şey olmuştur bir gazeteyi açalım. Bir şey göremeyince şaşırdım. Ya haberimizin olmadığı yine hükümetin bir tapesi falan bir şey çıktı ya da Türk Telekom bizi öpüyor.
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alito 2 yıl
Bunun ayakları yüzen birine çarpsa, ağır yaralama yada öldürme ihtimali yüksek.
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Musty3535123 2 yıl
o gövde suya nasıl batmıyor aklım almadı :s
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_bluescream_ 2 yıl Musty3535123
AVCI_31

o gövde suya nasıl batmıyor aklım almadı :s

hydrofoil diye aratırsan google da sebebini bulabilirsin.

ama mağara bu cihaz yeni bir şey veya teklonoji değil
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