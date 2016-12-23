Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı

Fransa’nın Normandiya bölgesinde inşa edilen 1 kilometre uzunluğundaki yol, dünyada bir ilke imza atarak kendi elektriğini üretebiliyor. Güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından elektrik elde etme yöntemi olan fotovoltaik teknolojisine sahip yol üzerinde aşınmayı önlemek için -lastiklerin yolu daha iyi kavramalarını da sağlayan- ince ve dayanıklı silikon bir tabaka yer alıyor.

Wattway ismiyle de bilinen yol aracılığıyla elde edilen enerjinin ise güzergah üzerinde yer alan sokak aydınlatmalarında kullanılacağı ifade ediliyor. Çevre dostu olmasının yanı sıra araçların geçişine de uygun şekilde tasarlanan yol, uzun vadede önemli oranda tasarruf yapılmasını sağlayacak.

Açılışta konuşan Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal, hizmete giren bir kilometrelik test yolunun gelecek için umut verdiğini ifade ederek hedeflerinin bu tür yolları ülke genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Maliyeti 5 milyon euro olan elektrik üreten yolun bir benzeri 2014 yılında Amsterdam’da hayata geçirilmiş ancak sadece bisikletlerin kullanımına izin verilmişti.