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Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı

Çevre dostu yatırımları ve temiz enerjiye yönelik gerçekleştirdiği politikalarıyla bilinen Fransa hükümeti, araçların da kullanabildiği dünyanın ilk elektrik üreten yolunu hizmete açtı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Fransa’nın Normandiya bölgesinde inşa edilen 1 kilometre uzunluğundaki yol, dünyada bir ilke imza atarak kendi elektriğini üretebiliyor. Güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından elektrik elde etme yöntemi olan fotovoltaik teknolojisine sahip yol üzerinde aşınmayı önlemek için -lastiklerin yolu daha iyi kavramalarını da sağlayan- ince ve dayanıklı silikon bir tabaka yer alıyor.
Wattway ismiyle de bilinen yol aracılığıyla elde edilen enerjinin ise güzergah üzerinde yer alan sokak aydınlatmalarında kullanılacağı ifade ediliyor. Çevre dostu olmasının yanı sıra araçların geçişine de uygun şekilde tasarlanan yol, uzun vadede önemli oranda tasarruf yapılmasını sağlayacak.
Açılışta konuşan Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal, hizmete giren bir kilometrelik test yolunun gelecek için umut verdiğini ifade ederek hedeflerinin bu tür yolları ülke genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Maliyeti 5 milyon euro olan elektrik üreten yolun bir benzeri 2014 yılında Amsterdam’da hayata geçirilmiş ancak sadece bisikletlerin kullanımına izin verilmişti.
 

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Hannover 96 2 yıl en beğenilen Mis Kokulu Yalanlar
byabancı
Bizim münendisler de kasisten elektrik üreten sistem geliştirmişti ama herzaman ki gibi hayata geçmedi galiba.

Bizim mhendisler temel hesap kitaplari yapamiyorlar bir halt yapmazlr hepsi yalan dolan akp sagolsun bitirdi egitimi nerede cumhuriyetin ilk zmanlrindaki türk mühendisler nerede simdikiler...
byabancıBizim münendisler de kasisten elektrik üreten sistem geliştirmişti ama herzaman ki gibi hayata geçmedi galiba.Bizim mh...
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6 Yanıt Yanıtla +53
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Mis Kokulu Yalanlar 2 yıl airsakarya
airsakarya
bizim mühendislerde iş yok diyen arkadaş neyi başarmış? başkalarından önce herkes kendini düzeltsin. elalemin bilmem neyi ile gerdeğe girilmez diye bir atasözü vardır sizler için. sen ne yaptın diye sorarlar adama! almanlar şunu yapmış fransızlar bunu yapmış laga luga yapmanın manası yok. tebrik ederiz.

Elalemin bilmem neyiyle köprü, tünel yapıyorsunuz ama ?
airsakaryabizim mühendislerde iş yok diyen arkadaş neyi başarmış? başkalarından önce herkes kendini düzeltsin. elalemin bilmem neyi ile gerdeğ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Mis Kokulu Yalanlar 2 yıl Hannover 96
Hannover 96

byabancı
Bizim münendisler de kasisten elektrik üreten sistem geliştirmişti ama herzaman ki gibi hayata geçmedi galiba.

Bizim mhendisler temel hesap kitaplari yapamiyorlar bir halt yapmazlr hepsi yalan dolan akp sagolsun bitirdi egitimi nerede cumhuriyetin ilk zmanlrindaki türk mühendisler nerede simdikiler...

Bizim mühendislerde iş var olmasına da olanların çoğu yurtdışına gidiyor haklı olarak. Benim değerimi bilmeyen ülkede niye yeteneğimi harcayayım ki ? Paslanır insan. Yurtdışına çıkanlara baksana hepsi fikirlerini hayata geçiriyor ve büyüyüp marka oluyorlar. Bizde liyakat anlayışı yok. Başarılı olmak için illa bi akp'li tanıdığın olcak ondan sonra bir tarikata üye olcan en son projen akp'ye para kazandırırsa hayata geçer yoksa unutacaksın o işleri. Komik.
Hannover 96byabancıBizim münendisler de kasisten elektrik üreten sistem geliştirmişti ama herzaman ki gibi hayata g...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Panamalı Hasta 2 yıl
Önce enerji açığını kapat ki bunları yapabıl
Adamların enerji açığı yok insanı amaçlı yapıyorlar
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yakup13 2 yıl
endüstri mühendisiyim , 3 yıldır otomotiv sektöründe ( 2500 çalışanı olan , üretim yapan bir şirkette) çalışıyorum ( hani şu müh.liğe boyut atlattıran sektör)
ülkede mühendis yok
ülkede mühendis yetiştiren yerde yok
ülkede mühendislikte yapılmıyor
eskaza , sistem buguyla ortaya çıkan mühendisler kaybolup gidiyor yada yurtışına kaçıyor
gerçekler acı olabilir , buda size koyabilir
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Bloodin 2 yıl
Bizde olsa 2. güne tüm yolu çalarlar :D
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sommet de la montagne 2 yıl
Kıskandığınız bölümlere bok atmaktan vazgeçin. Siz kazanamadınız diye odtü ee'yi oradaki mühendisler leş olmayacak
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61gün 2 yıl
Aynı haberi nytimes da okudum. Independence da okudum redditde okudum millet bu aptal projeye harcanan para ve emek için devlete saydırıyor. Mühendisler dalga geçiyor halk yepki gösteriyor. Aynı konu burada açılıyor "adamlar neler yapıyor be" türk mühendisler yapamaz filan deniyor. Bu millet için yıllardır çalışan bir mühendis olarak saçma konularda bile bizim gibi gecesini gündüzünü bu millete ayıran mühendisleri hedef alan zihniyete hakkımı helal etmiyorum. Herkes ilk önce aynaya baksın
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B J K 2 yıl
Ülkesine sövmekten zevk alan veletler çoğaldı bu aralar.
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sdc55 2 yıl
bu proje bizde de var şuan kasisten üreten yol var normal de olacak
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kadirirdem 2 yıl
Proje güzel yaygınlaşsın da ilerde bizde kullanalım...
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sniper23 2 yıl
Yoldaki paneller lastiklerin basıncına tam olarak nasıl dayanıyor ? Ürettiği elektrik tam olarak ne kadar ?
Bu arada yorumlarda Türkiye'yi aşağılama serisi vol. 74 olmuş.
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Celest 2 yıl sniper23
sniper23
Yoldaki paneller lastiklerin basıncına tam olarak nasıl dayanıyor ? Ürettiği elektrik tam olarak ne kadar ?
Bu arada yorumlarda Türkiye'yi aşağılama serisi vol. 74 olmuş.

Yok bizimkiler hep yol yaptık diyorlar da Adamlarda Yolun kralını yaptı o yüzden kıyaslama yapıyorlar
Bizimkiler paraları götürme yolu yaptılar sadece onlarda elektrik üreten yol yaptılar
Fark bu kıyaslıyorlar

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forumu 2 yıl sniper23
sniper23
Yoldaki paneller lastiklerin basıncına tam olarak nasıl dayanıyor ? Ürettiği elektrik tam olarak ne kadar ?
Bu arada yorumlarda Türkiye'yi aşağılama serisi vol. 74 olmuş.

Ben de merak edip girdim konuya ama dise dokunur birsey yok. Zaten deneysel bir projeymis.

Normal kalin, tas gibi asfalt dayanmiyor, panel nasil dayanacak? Ancak bisiklet yollarinda yapilabilir.

Benim kucukken, "Bolu Dagi yolunun altina neden isitici koymuyorlar da habire buzlaniyor" diye sormam gibi bisey olmus.
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Celest 2 yıl
Kafir yapmış bunları biz müslümanız bize gelmez
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