Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Swing Copters 2 yine sizi sinir edecek

Sonsuz koşu türündeki Swing Copters oyunu sinirleri oldukça bozan zor bir oyun olmuştu. Geliştirici ekip daha da zorlaşan Swing Copters 2 oyununu indirmeye sundu.
3 yıl
3,1b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Swing Copters 2 yine sizi sinir edecek


Flappy Bird ile sinir bozucu sonsuz koşu oyunlarının startını veren Dotgears, bir süre sonra ani bir şekilde oyunu mobil mağazalardan kaldırmıştı. Daha sonra Swing Copters ile aynı ilgiyi yakalamaya çalışan geliştirici devam yapımını da indirmeye sundu.

Piksel tabanlı grafiklere devam eden Swing Copters 2, aynı oyun mekaniğini barındırıyor. Aslında oyun ilk yapımın ek paketi olarak gelecekti ancak geliştirici ekip yeni bir isim ile yola devam etme kararı aldı. Ekranın sağına ve soluna tıklayarak yönlendirdiğiniz pervaneli yaratığımızı engellerden kaçındırarak en uzun mesafeye çıkarmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi yaratığı kontrol etmek inanılmaz zor. Seviye ilerledikçe daha fazla karakter açılıyor. 

Dotgears artık 6 kişilik bir ekip haline geldi. Flappy Bird ile belirli bir sermaye oluşturan Nguyen, sonrasında Swing Copters'ı indirmeye sunmuştu. Bir milyondan fazla indirilen Swing Copters kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başardı. 




Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Snapdragon 600 serisinde isim değişikliği 3 yıl 2si1 "Kojima Sever" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Google Play, Çin için gün sayıyor 3 yıl Breitling, akıllı saat pazarına en üst perdeden giriyor 3 yıl Badland fenomeni devam oyunuyla mobil platformlarda 3 yıl AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör 3 yıl Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var? 3 yıl Facebook Messenger'a "Photo Magic" özelliği 3 yıl Yerli insansız hava aracı Bayraktar, yerli roket ile hedefleri başarıyla vurdu 3 yıl HTC Vive'ın yeni tasarımı göz dolduruyor 3 yıl Asus'un yeni çubuk bilgisayarı Chrome OS kullanıyor 3 yıl Sony'den akıllı telefonlar için yeni batarya teknolojisi 3 yıl Depreme dayanıklı yatak konsepti! 3 yıl Vine'a "senin için" bölümü 3 yıl Chrome OS için VLC duyuruldu 3 yıl Evernote, Skitch uygulamasına destek vermeyi kesiyor 3 yıl Görme engelli kişilerin hayatını kolaylaştıracak eldiven 3 yıl Windows'ta iOS cihazından medya içeriği nasıl aktarılır? 3 yıl Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos 3 yıl Spotify müzik zevkinize göre hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Swing Copters 2 yine sizi sinir edecek Sonraki Thecus'dan 5 yuvalı NAS cihazı 40TB'a kadar depolama imkanı sunuyor 3 yıl TP Link, akıllı telefon pazarının yeni oyuncusu oldu 3 yıl Metal kasalı Moto X 2016 internete sızdırıldı 3 yıl Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti 3 yıl Apple'ın yeni COO'su belli oldu 3 yıl Qualcomm mobil dünyanın geleceğini şekillendirmeye talip 3 yıl MSI CPU Guard 1151 ile işlemci yamulmasına son 3 yıl Firefox'un Android sürümü, ses oynatım bildirimi kazandı 3 yıl Facebook taksi işine giriyor 3 yıl Dronlar yakın gelecekte saatlerce havada kalabilecek 3 yıl Bir bina büyüklüğünde dev ışın kılıcı 3 yıl Çinli şirketin "amfibi" iHA modeli ilk uçuşunu yaptı 3 yıl Gigabyte Z170X-Gaming 3 anakart inceleme videosu 3 yıl Intel'den Türkiye'deki genç mucitlere ücretsiz eğitim 3 yıl Çok yönlü güneş panelleri geliyor 3 yıl Android 6.1 ile izinler elden geçiriliyor 3 yıl LG G4'ün kendi melodini yarat projesi: Acapella Mix 3 yıl Ford, otonom aracıyla Kaliforniya testlerine başlıyor 3 yıl Nikon'un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi 2016'da 3 yıl Whatsapp'a 48 saatliğine yasak geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim