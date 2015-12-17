Swing Copters 2 yine sizi sinir edecek





Flappy Bird ile sinir bozucu sonsuz koşu oyunlarının startını veren Dotgears, bir süre sonra ani bir şekilde oyunu mobil mağazalardan kaldırmıştı. Daha sonra Swing Copters ile aynı ilgiyi yakalamaya çalışan geliştirici devam yapımını da indirmeye sundu.





Piksel tabanlı grafiklere devam eden Swing Copters 2, aynı oyun mekaniğini barındırıyor. Aslında oyun ilk yapımın ek paketi olarak gelecekti ancak geliştirici ekip yeni bir isim ile yola devam etme kararı aldı. Ekranın sağına ve soluna tıklayarak yönlendirdiğiniz pervaneli yaratığımızı engellerden kaçındırarak en uzun mesafeye çıkarmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi yaratığı kontrol etmek inanılmaz zor. Seviye ilerledikçe daha fazla karakter açılıyor.





Dotgears artık 6 kişilik bir ekip haline geldi. Flappy Bird ile belirli bir sermaye oluşturan Nguyen, sonrasında Swing Copters'ı indirmeye sunmuştu. Bir milyondan fazla indirilen Swing Copters kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başardı.











