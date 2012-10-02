Synology, DiskStation DS213air ve DS2413+ NAS sunucularını duyurdu





Ağ bağlantılı depolama çözümleri üreten Tayvanlı Synology, masaüstü odaklı DiskStation serisine mensup yeni NAS sunucularını duyurdu. Küçük ofis ve ev kullanıcıları için geliştirilen DS213air, sahip olduğu Wi-Fi desteği sayesinde verimli ve güvenli bir şekilde kablosuz veri paylaşımı sağlayacak. 24 depolama birimine kadar ölçeklendirilebilen yüksek performanslı DS2413+ ise; etkili veri koruma ve veri yönetim fonksiyonları ile kurumsal müşterileri hedef alacak.

Computex 2012'nin en iyi depolama çözümü seçilen DS213air, DiskStation Manager 4.1 işletim sistemiyle yüklü geliyor. 1.6GHz hızında işlemci, 256MB DDR3 sistem belleği, 3.5 ya da 2.5 inçlik depolama birimi desteği, 8TB'a kadar çıkabilen veri kapasitesi, iki USB 3.0 port, LAN portu ve bütünleşik Wi-Fi adaptörüyle birlikte geliyor. 0.94 kg ağırlığında, 165mm yükseliğinde ve 225.5mm genişliğinde tasarlanan NAS sunucu, iki yanındaki Synology logolarıyla gizlenmiş açıklıkların yanı sıra 19dB seviyesinde sesle çalışan 92mm'lik bir arka fan ile günün her saati hizmet verebiliyor.

Mevuc internet bağlantınızı bir kablosuz ağ noktası gibi işlev görerek daha geniş alanlara yaymanızı sağlayacak olan DS213air'ın kurulumunu internet tabanlı Web Assistant sistemi üzerinden bilgisayarınız, hatta mobil cihazınızla gerçekleştirebileceksiniz. RAID 1 altında 108.07MB/s okuma ve 58.66MB/s yazma performansı sergileyen aygıta iki depolama birimi eklenebiliyor. Kendi bulut ortamınızı oluşturmanızı mümkün kılan DS213air, iOS ve Android platformları için yayınlanan DS file, DS photo+ ve diğer uygulamalar ile verilerinize her yerden kolayca erişebilmenize imkan tanıyacak.

İş odaklı yüksek performans NAS sunucusu olan DS2413+, yapısında 12 yuva, 2.13GHz hızında Intel Atom D2700 Duo Core kayar nokta destekli işlemci, 2GB DDR3 bellek (4GB'a kadar arttırılabilir), dört USB 2.0, iki USB 3.0, iki LAN portları ve DiskStation Manager 4.1 işletim sistemini ihtiva ediyor. Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulduğunda Synology DX1211 yardımıyla 12 yuva daha eklenerek toplamda 96TB'lık dev bir veri deposu oluşturulabilecek. Cihaza kapsamlı iSCSI desteği sayesinde VMware vSphere, Sitrix XenServer ve Microsoft Hyper-V gibi sanallaştırma çözümleri de entegre edilebilecek.

RAID 5 altında 201.03MB/s okuma ve 196.83MB/s yazma hızı sunan ağ bağlantılı depolama sunucusu 9.93 kilogram ağırlığında. Ek Wi-Fi donanımıyla kablosuz desteği de veren DS2413+, 21.5dB ses düzeyinde çalışan çif fanı ve hava akımını destekleyen tasarımıyla uzun süre sorunsuzca hizmet verebiliyor. DS213air modelinde olduğu gibi bu kurumsal çözüm de Synology'nin mobil uygulamaları aracılığıyla iOS ve Android işletim sistemli cihazlara benzer veri erişim hizmetlerini ve bununla birlikte fotoğrafçılık odaklı paylaşımı kolaylaştıran özellikler de sunmayı vaat ediyor.

DataStation DS213air ve DS2413+ NAS sunucu modelleri bugün itibariyle küresel pazara sunuldu. Küçük ofis, ev ve kurumsal müşteriler, Synology'nin yeni ağ bağlantılı depolama aygıtlarına 3 yıl garantiyle yakında tüm dünya genelinden erişebilecekler. Çeşitli teknoloji fuarları ve internet siteleri tarafından ödüle layık görülen DataStation serisi yeni ürünlerden DS213air 300$, DS2413+ ise 1700$ seviyesinden satılacak.



