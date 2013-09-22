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Synology'den Bilgi Depolama Üssü DS213+ ağ depolama sunucusu video inceleme

5 yıl
9,7b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Her geçen gün saklamamız ve paylaşmamız gereken bilgi artıyor. Eskiden paylaşım dediğimizde sadece aynı ağa dahil kullanıcılar düşünülürken bugün internet sayesinde farklı ülkelerdeki kullanıcılarla b
Her geçen gün saklamamız ve paylaşmamız gereken bilgi artıyor. Eskiden paylaşım dediğimizde sadece aynı ağa dahil kullanıcılar düşünülürken bugün internet sayesinde farklı ülkelerdeki kullanıcılarla bile bilgi paylaşımı yapılabiliyor.

DS213+, ev ve ofis ortamındaki bilgileri güvenli bir şekilde saklaması yanı sıra paylaşım ve sunum yetenekleri ile de herkese lazım terimini hak eden bir cihaz.

Bu videomuzda DS213+'ı detaylı bir şekilde inceliyoruz.
 
 

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StarSOzi 2 yıl
Synology bildiğim kadarı ile (bu bilgiyi tabi ki doğrulamadım) içerisine yükleyeceğiniz yazılımlar içinde ücret talep eden parayı seven ama kaliteli bir firma bu yüzden Qnap ın Qnap TS-431 olan 4 disklik modelini almayı pilanlıyprum arkadaşlar ikinci el uygun buldum birtane. Bilginiz var ise bu tür ürünlerin usb3 portlarını iki farklı pc ye bağlamak mümkünmüdür. sıkıntı yaşamadan usb 3 portundan iki bilgisayarda kullanılabilir mi acaba
1 Yanıt Yanıtla
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dgo_cr7 2 yıl StarSOzi
Ağdan bağlarsan çok daha efektif olur.
usb bağlantısı olur fakat verilerine uzaktan erişemezsin.
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interwap 5 yıl
Ülkemizde gereğinden fazla pahalı.
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umtkrhn 5 yıl
piyasada yazılımsal açıdan daha iyisi varmıdır son tüketiciye hitap eden?
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Technical_Support 5 yıl
Arkadaşlar ürünü temin ettim şuan 800tl. Siparişi verdim ertesi gün kargo geldi, almak isteyenler varsa aşşağıdaki linkten satın alabilirler.

Synology DS413+

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@bdullah 5 yıl
Bu cihazda maksimum kapasite 16 TB deniliyor özelliklerde. Bu sınır gerçekten varmı? Örneğin 2 tane 4'lük içinde var. 2 de harici 4'lük taktıktan sonra 3.USB'den takacağımız diski görmüyor mu?
Yada yuva başı 4TB sınırı var. 6lık çıktığında bunu desteklememe ihtimali varmı? 2.1 TB sınırı gibi birşey mi bu 4TB. Yoksa şuanlık tek diskte 4 TB aşılmadığı için mi böyle yazılmış.

Birde USB çoklamayı deneyen varmı?
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Technical_Support 5 yıl
Bu ürünü elden teslim olarak nerden alabilirim yardımlarınızı bekliyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Yaklasik 2 ay once amerikadan 200$a DS213 getirtmistim Turkiyedeki fiyatlari gercekten cok yuksek.
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d.t.s. 5 yıl
yorumlara dayanamayıp ikinci el buldum bir tane, gelsin bakalım.....
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Ertan ERBEK 5 yıl
TeufeL-07
Synology DS213+ incelemenizde cihazda yok yok olduğunu söylemişsiniz. Cihaza usb den bağladığımız veya içine taktığımız diskleri harici disk gibi pc ye bağlayıp içindeki uygulamaları , oyunları çalıştırabiliyormuyuz ?

Bu NAS ürünü, siz bunu mini DAS sandınız sanırım :) Ama ethernette ISCS yaparsanız aynı işi görecektir.
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DH Misafiri 5 yıl
Ses gelmiyor
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DH Misafiri 5 yıl
drobo ürünlerini neden test etmiyorsunuz bu ürünü çoluk çocuk kullanıyor
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TeufeL-07 5 yıl
Synology DS213+ incelemenizde cihazda yok yok olduğunu söylemişsiniz. Cihaza usb den bağladığımız veya içine taktığımız diskleri harici disk gibi pc ye bağlayıp içindeki uygulamaları , oyunları çalıştırabiliyormuyuz ?
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omerfa 5 yıl
Merhaba
Çift ethernet bağlantısı gibi bu USB 3.0 portlarınıda bir pc ye çift olarak girebilir miyiz acaba??
Teşekkürler.
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