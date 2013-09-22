Synology'den Bilgi Depolama Üssü DS213+ ağ depolama sunucusu video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Her geçen gün saklamamız ve paylaşmamız gereken bilgi artıyor. Eskiden paylaşım dediğimizde sadece aynı ağa dahil kullanıcılar düşünülürken bugün internet sayesinde farklı ülkelerdeki kullanıcılarla bHer geçen gün saklamamız ve paylaşmamız gereken bilgi artıyor. Eskiden paylaşım dediğimizde sadece aynı ağa dahil kullanıcılar düşünülürken bugün internet sayesinde farklı ülkelerdeki kullanıcılarla bile bilgi paylaşımı yapılabiliyor.
DS213+, ev ve ofis ortamındaki bilgileri güvenli bir şekilde saklaması yanı sıra paylaşım ve sunum yetenekleri ile de herkese lazım terimini hak eden bir cihaz.
Bu videomuzda DS213+'ı detaylı bir şekilde inceliyoruz.
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usb bağlantısı olur fakat verilerine uzaktan erişemezsin.
Synology DS413+
Yada yuva başı 4TB sınırı var. 6lık çıktığında bunu desteklememe ihtimali varmı? 2.1 TB sınırı gibi birşey mi bu 4TB. Yoksa şuanlık tek diskte 4 TB aşılmadığı için mi böyle yazılmış.
Birde USB çoklamayı deneyen varmı?
Bu NAS ürünü, siz bunu mini DAS sandınız sanırım :) Ama ethernette ISCS yaparsanız aynı işi görecektir.
Çift ethernet bağlantısı gibi bu USB 3.0 portlarınıda bir pc ye çift olarak girebilir miyiz acaba??
Teşekkürler.