Synology'den Bilgi Depolama Üssü DS213+ ağ depolama sunucusu video inceleme

Her geçen gün saklamamız ve paylaşmamız gereken bilgi artıyor. Eskiden paylaşım dediğimizde sadece aynı ağa dahil kullanıcılar düşünülürken bugün internet sayesinde farklı ülkelerdeki kullanıcılarla b

Bu videomuzda DS213+'ı detaylı bir şekilde inceliyoruz.

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Her geçen gün saklamamız ve paylaşmamız gereken bilgi artıyor. Eskiden paylaşım dediğimizde sadece aynı ağa dahil kullanıcılar düşünülürken bugün internet sayesinde farklı ülkelerdeki kullanıcılarla bile bilgi paylaşımı yapılabiliyor.DS213+, ev ve ofis ortamındaki bilgileri güvenli bir şekilde saklaması yanı sıra paylaşım ve sunum yetenekleri ile de herkese lazım terimini hak eden bir cihaz.