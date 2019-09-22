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    TCL 132’’ Micro LED 4K UHDTV’sini sergiledi

    Micro LED panel teknolojisi yeni bir teknoloji. Buna karşın piyasadaki artan çalışan örnekler ümit vadediyor.
    2 sa.
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    Televizyonlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Dünyanın önde gelen TV üreticilerinden TCL sergilediği yeni TV’si ile Micro LED teknolojisine dair heyecanı tazelemeyi başardı. Firmanın çözümü, yeni panel teknolojisinin yaygın kullanıma geçmesi adına umut vadediyor.

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen IFA fuarında 132’’ ebatındaki 4K çözünürlüklü TV’sini sergileyen TCL’nin yeni çözümünün pikselleri RGB LED’lerden oluşuyor. Şimdilik 1500 nit parlaklık verebilen panelin üretiminde 24 000 000 ayrı RGB LED kullanılmış.
    TCL 132’’ Micro LED 4K UHDTV’sini sergiledi
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    Kontrast tarafında 2 500 000:1 oran sunabilen panel ilk örneklerden olmasına karşın OLED’lerle boy ölçüşür düzeyde. Yeni Micro LED TV’nin geniş bir renk skalası sunduğunu iddia eden TCL’nin hangi ölçütü baz aldığı ise bilinmiyor. Zira piyasada sıkça kullanılan DCI-P3 ve BT.2020 olmak üzere 2 standart bulunuyor.

    Örnekler artıyor 

    Sony ve Samsung’un şu ana kadar sergilediği örneklerde olduğu gibi yeni çalışan TV’nin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmese de çalışır durumda panellerin artması son kullanıcının erişebileceği düzeyde hazır ürünlere yaklaştığımızı göstermesi açısından önemli.
    TCL 132’’ Micro LED 4K UHDTV’sini sergiledi
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak 1500 nit şu an için Dolby’nin referans olarak kabul edilen 4000 nit değerini sunabilen Pulsar monitöründen uzakta görünse de firmanın hedefleri arasında bu başlık da yer alıyor.

    Piyasadaki çözümlerin eksileri ve Micro LED panellerin vadettikleri 

    Piyasadaki mevcut OLED çözümleri her ne kadar başta LCD’lerin kontrast sınırlarının ötesine geçebilmeleriyle parlasalar da zamanla renk kayması, ghosting, ve ekran yanması gibi sorunlar kısa süre içerisinde kullanıcıları OLED’den geri çekmeyi başardı.
    Daha sonraları geliştirilen WOLED teknolojisiyle bu sorunların önüne geçilebildiyse de renk filtrelerindeki kısıtlamalar da bu tekniğin önündeki bir engel niteliğini koruyor.
    Haliyle piyasanın ve dahası kullanıcıların Micro LED’den beklentisi büyük. Üstelik ayrı ayrı LED’lerin getirdiği kontrast, parlaklık, hızlı tepki süresi ve geniş görüntüleme açıları gibi avantajlar heyecanı bir kat daha arttırırken, çerçevesiz tasarım olanağı ve ince yapı da öne çıkan diğer detaylardan. Yeni panel teknolojisinin başarısını zaman gösterecek.

    https://www.anandtech.com/show/14868/tcl-shows-off-132inch-micro-led-4k-uhdtv-24000000-micro-leds Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    StreamRolleR 1 sa.
    Mini Led mönitörler bile ( çok daha büyük microled den) OLED i gömdü. Asus PA32UCX, PG27UQX
    Mini-LED son çiviyi çakar.
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    joven 1 sa.
    Japonlar’dan ve Korelilerden bir cacık olmaz Çinliler
    microled işine ciddi manada elatarlarsa fazla değil
    önümüzdeki bir kaç sene sonrası evlere bu teknoleji
    girer
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