TCL 132’’ Micro LED 4K UHDTV’sini sergiledi

Örnekler artıyor

Son olarak 1500 nit şu an için Dolby’nin referans olarak kabul edilen 4000 nit değerini sunabilen Pulsar monitöründen uzakta görünse de firmanın hedefleri arasında bu başlık da yer alıyor.

Piyasadaki çözümlerin eksileri ve Micro LED panellerin vadettikleri

Piyasadaki mevcut OLED çözümleri her ne kadar başta LCD’lerin kontrast sınırlarının ötesine geçebilmeleriyle parlasalar da zamanla renk kayması, ghosting, ve ekran yanması gibi sorunlar kısa süre içerisinde kullanıcıları OLED’den geri çekmeyi başardı.

Daha sonraları geliştirilen WOLED teknolojisiyle bu sorunların önüne geçilebildiyse de renk filtrelerindeki kısıtlamalar da bu tekniğin önündeki bir engel niteliğini koruyor.

https://www.anandtech.com/show/14868/tcl-shows-off-132inch-micro-led-4k-uhdtv-24000000-micro-leds

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Dünyanın önde gelen TV üreticilerindensergilediği yeni TV’si ileteknolojisine dair heyecanı tazelemeyi başardı. Firmanın çözümü, yeni panel teknolojisinin yaygın kullanıma geçmesi adına umut vadediyor.Geçtiğimiz hafta düzenlenen IFA fuarındaçözünürlüklü TV’sini sergileyen TCL’nin yeni çözümünün pikselleri RGB LED’lerden oluşuyor. Şimdilik 1500 nit parlaklık verebilen panelin üretimindekullanılmış.Kontrast tarafındaoran sunabilen panel ilk örneklerden olmasına karşındüzeyde. Yeni Micro LED TV’nin geniş bir renk skalası sunduğunu iddia eden TCL’nin hangi ölçütü baz aldığı ise bilinmiyor. Zira piyasada sıkça kullanılanolmak üzere 2 standart bulunuyor.veşu ana kadar sergilediği örneklerde olduğu gibi yeni çalışan TV’nin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmese de çalışır durumda panellerin artması son kullanıcının erişebileceği düzeyde hazır ürünlere yaklaştığımızı göstermesi açısından önemli.Haliyle piyasanın ve dahası kullanıcılarınbeklentisi büyük. Üstelik ayrı ayrı LED’lerinaçıları gibi avantajlar heyecanı bir kat daha arttırırken,olanağı veda öne çıkan diğer detaylardan. Yeni panel teknolojisinin başarısını zaman gösterecek.