TCL 132’’ Micro LED 4K UHDTV’sini sergiledi

Dünyanın önde gelen TV üreticilerinden TCL sergilediği yeni TV’si ile Micro LED teknolojisine dair heyecanı tazelemeyi başardı. Firmanın çözümü, yeni panel teknolojisinin yaygın kullanıma geçmesi adına umut vadediyor.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen IFA fuarında 132’’ ebatındaki 4K çözünürlüklü TV’sini sergileyen TCL’nin yeni çözümünün pikselleri RGB LED’lerden oluşuyor. Şimdilik 1500 nit parlaklık verebilen panelin üretiminde 24 000 000 ayrı RGB LED kullanılmış.
Kontrast tarafında 2 500 000:1 oran sunabilen panel ilk örneklerden olmasına karşın OLED’lerle boy ölçüşür düzeyde. Yeni Micro LED TV’nin geniş bir renk skalası sunduğunu iddia eden TCL’nin hangi ölçütü baz aldığı ise bilinmiyor. Zira piyasada sıkça kullanılan DCI-P3 ve BT.2020 olmak üzere 2 standart bulunuyor.
Örnekler artıyorSony ve Samsung’un şu ana kadar sergilediği örneklerde olduğu gibi yeni çalışan TV’nin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmese de çalışır durumda panellerin artması son kullanıcının erişebileceği düzeyde hazır ürünlere yaklaştığımızı göstermesi açısından önemli.
Son olarak 1500 nit şu an için Dolby’nin referans olarak kabul edilen 4000 nit değerini sunabilen Pulsar monitöründen uzakta görünse de firmanın hedefleri arasında bu başlık da yer alıyor.
Piyasadaki çözümlerin eksileri ve Micro LED panellerin vadettikleri
Piyasadaki mevcut OLED çözümleri her ne kadar başta LCD’lerin kontrast sınırlarının ötesine geçebilmeleriyle parlasalar da zamanla renk kayması, ghosting, ve ekran yanması gibi sorunlar kısa süre içerisinde kullanıcıları OLED’den geri çekmeyi başardı.
Daha sonraları geliştirilen WOLED teknolojisiyle bu sorunların önüne geçilebildiyse de renk filtrelerindeki kısıtlamalar da bu tekniğin önündeki bir engel niteliğini koruyor.
https://www.anandtech.com/show/14868/tcl-shows-off-132inch-micro-led-4k-uhdtv-24000000-micro-leds Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mini-LED son çiviyi çakar.
microled işine ciddi manada elatarlarsa fazla değil
önümüzdeki bir kaç sene sonrası evlere bu teknoleji
girer