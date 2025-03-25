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    TCL’in dev ekranlı T8C QLED serisi Avrupa’da satışa çıktı

    TCL, yeni T8C QLED HDR televizyon serisini Avrupa genelinde satışa sundu. 55 inçten 98 inçe kadar uzanan seçeneklerle gelen seri, hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı seven kullanıcıları hedefliyor.

    TCL’in dev ekranlı T8C QLED serisi Avrupa’da satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    TCL, kısa süre önce İngiltere’de tanıttığı T8C QLED HDR akıllı televizyon serisini Avrupa’nın önde gelen pazarlarında satışa sundu. Almanya, Fransa ve İspanya’da raflardaki yerini alan model, hem teknik özellikleri hem de geniş ekran seçenekleriyle dikkat çekiyor.

    Seride 55 inçten 98 inçe kadar dört farklı ekran boyutu sunuluyor. 55 inçlik model Almanya’da yaklaşık 595 dolardan satışa çıkarken, İngiltere’de bu fiyat 825 dolara kadar yükseliyor. Serinin en büyük modeli olan 98 inçlik versiyon ise yalnızca Avrupa'da piyasaya sürüldü ve fiyatı 2.165 dolar seviyesinde.

    T8C’nin sunduğu görsel deneyimin temelinde 4K çözünürlüklü HVA panel yer alıyor. Ekran kontrast oranı modele göre 5.000:1 ile 6.000:1 arasında değişiyor. 350 nit parlaklık seviyesi sunan panel, %93 DCI-P3 renk aralığını destekliyor. HDR10+ ve Dolby Vision gibi görüntü teknolojileri de cihazın görüntü kalitesini yukarı taşıyor.

    Oyun odaklı kullanıcıları da unutmayan TCL, bu modelde 120Hz yenileme hızını standart olarak sunarken, Motion Clarity Pro özelliğiyle bu hız 144Hz’e kadar çıkabiliyor. Ultra geniş ekran formatları (21:9 ve 32:9), AMD FreeSync Premium desteği ve yalnızca 10 ms'lik giriş gecikmesiyle TV, oyun performansında da iddialı.

    Google TV arayüzü üzerinden çalışan T8C, sesli komutlar, Chromecast ve Miracast desteğiyle geliyor. Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi platformlara da doğrudan erişim sağlanabiliyor. Ses sistemi tarafında ise Onkyo’nun 2.1 kanal hoparlörleri tercih edilmiş; toplam ses çıkışı 25W. Dolby Atmos ve DTS Virtual:X desteği de ses deneyimini güçlendiriyor.

    Donanım tarafında MediaTek MT9653 işlemcisine yer veren model, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile geliyor. HDMI 2.1 desteği sunan dört bağlantı noktası, Bluetooth 5.2, çift bant Wi-Fi ve LAN portu gibi bağlantı seçenekleri de cihazda yer alıyor.

    Fiyatlara bakıldığında, 65 inçlik model 758 dolar, 75 inçlik versiyon 1.137 dolar, 85 inçlik ekran ise 1.516 dolardan kullanıcılarla buluşuyor. Uygun fiyatıyla büyük ekranlı TV arayanlara hitap eden T8C serisi, özellikle oyun ve film tutkunları için güçlü bir alternatif olabilir.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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