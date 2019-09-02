Riptide GP: Renegade kısa süreliğine ücretsiz

2016 yılının ödüle boğulan yarış oyunlarından Riptide GP: Renegade kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyun gerek grafik atmosferi gerekse de yarış dinamikleriyle bir dönem büyük ses getirmişti.

Riptide GP: Renegade neler sunuyor?

Su jeti temalı olarak geliştirilen Riptide GP: Renegade, Riptide GP liginden uzaklaştırılan bir su jeti yarışçısının itibarını geri kazanma mücadelesini anlatıyor. Yasa dışı olarak katıldığınız kaçak yarışlarda şehrin patronlarını yenerek yükselmeniz gerekiyor.

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Kariyer modunda ilerledikçe yeni araçlar, karakterler ve güçlendirmelerin kilidi açılıyor. Sonrasında 8 oyunculu yarışlara katılabiliyorsunuz. Aynı ekranda 4 kişiye kadar oynayabilirken hayalet modunda da liderlik tablosunda yarışıyorsunuz. Jet üstünde yaptığınız akrobatik hareketler ise ekstra puan kazandırıyor.

Oyunda yarış pistleri özenle hazırlanmış ve oldukça başarılı grafiklere sahip. Ayrıca su sıçraması gibi efektler de oyunun gerçekçiliğini arttırıyor. Riptide GP: Renegade indirimi yarın sona eriyor.

Riptide GP: Renegade – Google Play II App Store







