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TELKODER ülkemizdeki altyapının 4.5G için yeterli olmadığını iddia etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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TELKODER ülkemizdeki altyapının 4.5G için yeterli olmadığını iddia etti
 
Dün ülkemizde 4.5G ihalesi gerçekleşti ve operatörler bu teknoloji için kullanacakları yeni frekans aralıklarını satın aldılar. Ancak Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak ülkemizdeki alt yapının 4.5G teknolojisi için yeterli olmadığını iddia etti.
Arıak'a göre 4.5G teknolojisi için gelişmiş bir fiber altyapı şart ve ülkemizdeki fiber altyapı ise henüz bu teknolojiyi karşılayacak nitelikte değil. Ülkemizde hali hazırda 65 bin baz istasyonu bulunduğunu söyleyen Arıak, 4.5G ile birlikte bu sayının çok daha fazla artacağını ve baz istasyonlarına gelen verini fiber kablolarla santrallere taşınması gerektiğini belirtti.
2015 yılının ilk çeyreği itibariyle ülkemizdeki altyapı toplam 250 bin kilometre seviyesinde. TELKODER yönetim kurulu başkanına göre ise bu sayının 5-6 kat arttırılması gerekiyor. BTK'nın 2011 yılında aldığı karar, Türk Telekomun fiber yatırım yapması halinde 5 yıl boyunca tüm düzenlemelerden muaf tutulmasını içeriyordu. Bu kararın rekabeti engellediğini savunan Arıkan "Geçiş hakkı" ve "Tesis paylaşımı" gibi konularla ülkemizdeki altyapının daha verimli kullanılabileceğini söyledi.

3G'ye geçiş yapılan dönemi hatırlayacak olursak bu tarz teknolojilerin tam olarak yaygınlaşması ve sorunsuz kullanılması bir miktar zaman alabiliyor. Bugün ülkemizdeki 3G altyapısına ve kullanımına bakacak olursak yatırımların sağlıklı yapıldığını söyleyebiliriz. 4.5G teknolojisinin de verimli kullanılabilmesi için gerekli yatırımlar geçiş sürecinde yapılabilir.

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CooL_ROMEO 4 yıl en beğenilen
Haram zıkkım olsun TTNET o kadar altyapı altyapı diye soydunuz soğana çevirdiniz bizi ve daha yetmiyor öyle mi ? Ulan ne şerefsiz haysiyetsizlerle dolu bir ülkedeyiz ya !!! Bir de utanmadan dünyanın en hızlısı vsvs saçmalıyorlar !!!!


Yakında ban yerim... dayanamıyorum bu soygunculara ne yapayım ?
Haram zıkkım olsun TTNET o kadar altyapı altyapı diye soydunuz soğana çevirdiniz bizi ve daha yetmiyor öyle mi ? Ulan ne şerefsiz haysiyetsizlerle dolu bir ülk...
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Guest-5B59C177F 4 yıl
Benim okulumda ne turkcell ne avea hiç biri 2G dahil çekmiyor böyle para göz hırsız insanlar oldugu sürece Türkiye için hiç bir zaman altyapı yeterli olmayacak.

AKK Saçmalığı da bu yüzden var altyapı yetersiz.

Dün ömür Akgün data bilişim tarafından ispanyaya saldırı yapıldı tüm türkiyede internet göçtü bu ne biçim altyapı

Türk telekom bugün reklam yapmış yok en iyi fiberi biz veriyoruz yok rekorlar kitabına girdik filan filan

Ulan biraz AT&T yi örnek alın birazcık :(
Benim okulumda ne turkcell ne avea hiç biri 2G dahil çekmiyor böyle para göz hırsız insanlar oldugu sürece Türkiye için hiç bir zaman altyapı yeterli olmayacak...
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mogosan 4 yıl
Normal bir şekilde internete girsin ben başka birşey istemiyorum.Daha fiberi bile doğru dürüst veremeyen bir şirketin 4g neyine allah aşkına.
Bu arada sırf cumhurbaşkanı korkusundan 4 gyi 4.5g diye itelemekte çok absürd.
Normal bir şekilde internete girsin ben başka birşey istemiyorum.Daha fiberi bile doğru dürüst veremeyen bir şirketin 4g neyine allah aşkına.Bu arada sır...
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Mar00N 4 yıl
Birşey olmaz bunlardan. Daha 3g yi düzgün veremiyorlar.
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scoopi 4 yıl
*3001#12345#* Yapinca iphone'da sebeke ile ilgili bolum cikiyor. Ben ilk defa farkettim.
youtu.be/...
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senersongur 4 yıl
Direkt 5G'ye geçelim. 4.5G vakit kaybından başka birşey değil.
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spacenet 4 yıl
Türk Telekom her yeri fiber yaptığını söylüyor ama tarifem 16 Mbit olmasına rağmen bana ancak 1 Mbit verebiliyor. Allah bunları bildiği gibi yapsın, hakkım varsa helal etmiyorum.
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personalcomputer 4 yıl
Yeni nesil iletişim ağını ülkemizdeki hatlar kaldıramayabilir.
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fatihgaucho 4 yıl
3G doğru düzgün çekmiyor ne 4.5G muhabbeti
Anca cahil yalakalar oooo 4.5G teknolojisi geliyor diye alkış tutar
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kıymetli_vatandaş 4 yıl
Henüz dünyada 4,5 g altyapısıda yok. 4gyi 5g olmadığı için nasılsa 5g ye geçemiyoruz 4,5 g diye yuuturalım hesabındalar 5g altyapısını neden sen kuramıyorsun çünkü beyin yok illa batı başlayacak sonrada sen araklayacaksın.
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DreamofMirrorss 4 yıl
Bulgaristan'da Kırcaali gibi 100000 nüfusluk bir şehirde 1 diş çeken Wifi 14mbit download hızı verdi,1,7 mb de upload hızı verdi.Tabii ki AKK yok...Ha tabii bizde akk devreye girdiğinde onların upload hızı kadar hızda download yapıyoruz...
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Mağdur Adam 4 yıl
O degil reklamlar komedi hele turkcelinki speedtest ibresi 300 mbite cikiyor
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Makale_Helvetia 4 yıl
bu AKK midir ne haltdır o bitmeden öyle yüksek hızlar vs beklemeyin..imkansız.

3G olarak en iyi hızı aksaray - Ankara yolunda aldım..hiç kesinti olmadan otobüste almanya - brezilya maçını izledim..meşhur 7-1lik maç :)

gel gelelim istanbul da hareket halinde hd olmayan bir tv'yi izlemek bile çok zor..keke küke kesiliyor sürekli..

turkcell vodafone avea hepsi aynı b...n laciverdi..
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SpesifikBrush 4 yıl
Bide ilk 5G'ye geçenlerden olacağız diyip duruyorlardı…
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Pi 4 yıl
3g daha dogru duzgun calismiyor bunu da gorecegiz bakalim
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