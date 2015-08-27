TELKODER ülkemizdeki altyapının 4.5G için yeterli olmadığını iddia etti

Dün ülkemizde 4.5G ihalesi gerçekleşti ve operatörler bu teknoloji için kullanacakları yeni frekans aralıklarını satın aldılar. Ancak Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak ülkemizdeki alt yapının 4.5G teknolojisi için yeterli olmadığını iddia etti.

Arıak'a göre 4.5G teknolojisi için gelişmiş bir fiber altyapı şart ve ülkemizdeki fiber altyapı ise henüz bu teknolojiyi karşılayacak nitelikte değil. Ülkemizde hali hazırda 65 bin baz istasyonu bulunduğunu söyleyen Arıak, 4.5G ile birlikte bu sayının çok daha fazla artacağını ve baz istasyonlarına gelen verini fiber kablolarla santrallere taşınması gerektiğini belirtti.

2015 yılının ilk çeyreği itibariyle ülkemizdeki altyapı toplam 250 bin kilometre seviyesinde. TELKODER yönetim kurulu başkanına göre ise bu sayının 5-6 kat arttırılması gerekiyor. BTK'nın 2011 yılında aldığı karar, Türk Telekomun fiber yatırım yapması halinde 5 yıl boyunca tüm düzenlemelerden muaf tutulmasını içeriyordu. Bu kararın rekabeti engellediğini savunan Arıkan "Geçiş hakkı" ve "Tesis paylaşımı" gibi konularla ülkemizdeki altyapının daha verimli kullanılabileceğini söyledi.



3G'ye geçiş yapılan dönemi hatırlayacak olursak bu tarz teknolojilerin tam olarak yaygınlaşması ve sorunsuz kullanılması bir miktar zaman alabiliyor. Bugün ülkemizdeki 3G altyapısına ve kullanımına bakacak olursak yatırımların sağlıklı yapıldığını söyleyebiliriz. 4.5G teknolojisinin de verimli kullanılabilmesi için gerekli yatırımlar geçiş sürecinde yapılabilir.