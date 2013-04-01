TG: Zyxel ile modern ofis ve ev ağları üzerine konuştuk

Gün geçtikçe gelişen elektronik cihazlardaki yeni trend bağlanabilirlik oldu. Televizyondan, fırına her cihaz bir şekilde ağa ve sonrasında internete bağlanabiliyor. Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Zyxel ile ofis ve ev için uygun ağ cihazları üzerine konuşuyoruz.

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