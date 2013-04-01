TG: Zyxel ile modern ofis ve ev ağları üzerine konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
|Yanız 3g li 661 hnu modeli konusunda hayal kırıklığı yaşatmış firmadır. İlk alırken türkiyedeki tüm 3g sim modem cihazlara destek verileceği söylendiği halde kullanıma başladıktan sonra desteğin sadece tek bir 3g sim modem e verildiğinin söylenmesi ve o modeminde Türkiyede kullanılan hali hazırdaki modellerden olmaması işin ciddiyetindeki ve desteğindeki durumu gözler önüne sermektedir. Sonradan bu modele ait kullanılacak sim modem (vınn) belirlenerek siteye cihaz desteğin altına eklenmesi ve Teknik deteklerinin ilk başta çeşitli firmwareler yüklettikten sonra " destek yok" demesi bardağı taşıran son damla oldu ve ve sonunda modemi söktüm aldım, başka 3g dağıtıcılı sistem kurdum, sorunsuz kullanıyorum ( zyxel değil tabiki )
|Siz önce P-660W-T1 v3_IPv6 modeminize düzgün firmware çıkarın! Bir süre sonra nedensiz biçimde kablosuz ağa bağlanılamıyor hatası alıyoruz
|Avea nın girişteki reklamı yeni ve numarasını avea ya taşıyacaklara özel değil mi?
|emnıyet genel mudurlugu bılgi işlem broda calısmaktayım gercekten bıze cok cok yardımcı olucak bı urunu tanıtmıssıznız gercekten calısmalarınızı tebrık edıyorum bır cok teknolojı sıtelerını takıp edıyorum ama sızın kadar kalıtelı ve ılgı cekıcı yapabılen turkıyede yok dıyebılırım ...
|nerde o eski U.S ROBOTİCS ler
|hespi süper ürünler. prizden aktarım çok hoşuma gitti.
|8 yıldır beni internete ZyXEL modemler bağlıyor, bugüne kadar da sorun yaşatmadılar. Herkese öneririm.
|asus modemlerine ac standard koydu zyxel ne zaman koyacak
|Teknolojiyi takip eden ve teknolojik ürünleri kullanan biri olarak ZyXEl in network çözümlerini seviyorum, güzel bir sohbet olmuş.
|Güzel düşünce hız da gayet yeterli ancak bana pek güvenli gelmedi, Mesut abinin sorduğu güvenlik sorusuna verilen cevap pek tatminkar gelmedi. Bu cihazların bağlantıya geçeceği diğer cihazların mac adreslerini falan tanımlayabileceğimiz bir sistem olsa daha güzel olurmuş. Sohbet için teşekkürler.
|Güzel cihazlar.