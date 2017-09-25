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THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor

THK başkanı Kürşat Atılgan, kurumun maddi yapısının iyileştirilmesi için bir kanun taslağını Cumhurbaşkanına sunduklarını açıkladı. THK, vergi muafiyeti ve uçak biletlerinden 50 kuruş istiyor.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor
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Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, kurumun maddi kaynaklarının artırılması amacıyla uçak biletlerinden 50 kuruşluk gelirin kendilerine verilmesi önerisini içeren bir kanun taslağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını açıkladı.
Atılgan, THK’nin piyango, sigara ve hayvan derisi toplama imtiyazlarının kaldırıldığını belirterek kurumun maddi kaynağının sadece kişisel bağışlarla elde edildiğini söyledi. Havacılık aktivitelerinin pahalı olmasından dolayı daha fazla imkana ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.
THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor

Atılgan, kurumun maddi imkanlarının arttırılması için kanun çalışmasını Cumhurbaşkanına sunduklarını ifade etti. Atılgan sözlerinin devamında “THK'nin kurulduğunda sahip olduğu imkanlara kavuşması amacıyla arz ettiğimiz çalışmamız, kendilerinin de tensipleriyle şu anda inceleniyor. İnşallah kanun çıktığı zaman, oradaki birtakım gelir getirici unsurlar THK'nin daha büyük işler yapmasını sağlayacak. Çalışmamızda, Kızılay'ın da aralarında olduğu bazı kurumlara sağlanan vergi muafiyetlerinin bize de tanınması ve uçak biletlerinden 50 kuruş gibi küçük bir gelirin bağlanması dahil gelir getirici çeşitli hususlar bulunuyor." dedi.


http://aa.com.tr/tr/turkiye/thk-her-ucak-biletinin-50-kurusuna-talip-/918659 Yorum Yaz
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Aliminati 1 yıl en beğenilen
Elektrikten alınan TRT payı verilsin direk daha çok işe yarar diye düşünüyorum.
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vjdrsjejv 1 yıl
50 kuruş ver tırrek
1 Yanıt Yanıtla +111
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taluttasgiran 1 yıl MustafaC53
Tamamen ücretsiz Yamaşparaşütü, yelkenkanat vb. kursları var. Mesela ben 2 sene önce 20 gün boyunca yelkenkanat başlangıç kursuna gittim. Günde 3 öğün yemek, eğitim, kalacak yer verdiler. Türkiye de bu tarz şeyleri hak eden yegane kurum bence
Tamamen ücretsiz Yamaşparaşütü, yelkenkanat vb. kursları var. Mesela ben 2 sene önce 20 gün boyunca yelkenkanat başlangıç kursuna gittim. Günde 3 öğün yemek, e...
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RichardB 7 ay
butun yoneticileri hirsizliklari, adam kayirmallari , soygunlari ayyuka cikmis, kurum daha fazla hirsizlik yapmak icin ek para istiyor hazineden
yahu kurum zaten normal isleyisinde calissa milyarlarca dolar kazanacak bir sirket ama sumuruluyor ,ve bu somuru devam edilsin diye adamlar utanmazlar hala devlette para istiyor satilsin kardesim, bu ne boyle
airporthaber.com/...
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ComradeMRX 7 ay
yuhh yaa
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ankyraturizm 7 ay
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Astforum 1 yıl
Bence otomobillere THK vergisi de gelsin. KDV, MTV, ÖTV az bence. Yetmez, en az da %50 gelsin.
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mavizaman 1 yıl
millet kurban derilerini tarikatlara veriyorsa bunlar gelirsiz kalmış olabilir.
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black_67 1 yıl
Ülke nereye gidiyor anlamıyorum
Şimdi ben özel uçağımdan 50 kr vergi mi vericem yuh artık
Uçaktamı almayak
Valla bu ülkede yaşanmaz 50 kr nedir.
Her vatandaş elektrik su telefon ötv ogs kkdf den thk vergisini versin
Lan o değilde biz başak geçiyoruz adamlar ciddiye alıp kanun çıkartıyor
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BlancpaiN 1 yıl
THK'nın ne iş yaptığını bilen birisi yeşillendirebilir mi ?
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DH Misafiri 1 yıl
Zamanında ilkokulda verilen sarı zarflar geldi aldıma
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Hunter_Soldier 1 yıl
TRT'Den çok vergileri hak eden kurum, Türk Hava Kurumu'dur.
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WarSaw 1 yıl
trt ye ödediğim haram bandrol vergilerindense THK ye öderim ülkeme belki uçak olur motor olur bin kere daha iyi. TRT neymiş kimin nesiyse gitsin ondan alsın haramlarını
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