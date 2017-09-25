THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, kurumun maddi kaynaklarının artırılması amacıyla uçak biletlerinden 50 kuruşluk gelirin kendilerine verilmesi önerisini içeren bir kanun taslağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını açıkladı.
Atılgan, THK’nin piyango, sigara ve hayvan derisi toplama imtiyazlarının kaldırıldığını belirterek kurumun maddi kaynağının sadece kişisel bağışlarla elde edildiğini söyledi. Havacılık aktivitelerinin pahalı olmasından dolayı daha fazla imkana ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.
Atılgan, kurumun maddi imkanlarının arttırılması için kanun çalışmasını Cumhurbaşkanına sunduklarını ifade etti. Atılgan sözlerinin devamında “THK'nin kurulduğunda sahip olduğu imkanlara kavuşması amacıyla arz ettiğimiz çalışmamız, kendilerinin de tensipleriyle şu anda inceleniyor. İnşallah kanun çıktığı zaman, oradaki birtakım gelir getirici unsurlar THK'nin daha büyük işler yapmasını sağlayacak. Çalışmamızda, Kızılay'ın da aralarında olduğu bazı kurumlara sağlanan vergi muafiyetlerinin bize de tanınması ve uçak biletlerinden 50 kuruş gibi küçük bir gelirin bağlanması dahil gelir getirici çeşitli hususlar bulunuyor." dedi.
http://aa.com.tr/tr/turkiye/thk-her-ucak-biletinin-50-kurusuna-talip-/918659 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yahu kurum zaten normal isleyisinde calissa milyarlarca dolar kazanacak bir sirket ama sumuruluyor ,ve bu somuru devam edilsin diye adamlar utanmazlar hala devlette para istiyor satilsin kardesim, bu ne boyle
airporthaber.com/...
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Şimdi ben özel uçağımdan 50 kr vergi mi vericem yuh artık
Uçaktamı almayak
Valla bu ülkede yaşanmaz 50 kr nedir.
Her vatandaş elektrik su telefon ötv ogs kkdf den thk vergisini versin
Lan o değilde biz başak geçiyoruz adamlar ciddiye alıp kanun çıkartıyor
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