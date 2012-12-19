THQ, iflas koruma talebinde bulundu





Saints Row, Red Faction, Company of Heroes, Darksiders gibi popüler yapımların geliştiricisi THQ, mahkemeye başvurarak iflas koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.





Bir basın bildirisi yayınlayan firma, günlük operasyonlarını devam ettirebilmek adına, geliştirilmekte olan oyunlar ve oyun stüdyoları da dahil olmak üzere ABD'deki kurumsal malvarlığını satışa çıkardığını duyurdu.





İflas koruması başvurusu kapsamında firmanın tüm malvarlığı 60 milyon dolar karşılığında Clearlake Capital grubuna satılacak. Grup bu malvarlıklarını sonraki satış işlemleri için elinde tutacak. 10 milyon dolarlık kısım ise firmanın yatırımcıları için ayrılacak. Satın alma 30 gün içerisinde tamamlanacak. Eğer bu süre içerisinde daha yüksek teklif veren bir firma çıkarsa, THQ ona satılacak.





THQ, herhangi bir bölüm kapatma ve işten çıkarma yaşanmayacağını belirtiyor. Geliştirilmekte olan oyunlar da söz verilen zamanda piyasaya sürülecek.





Firma satış sonrası yeniden yapılanma sürecine başlayacak ve sürdürülebilir bir firma için gerekli tedbirler alınacak. Gelecekteki popüler oyunların geliştirilmesi için bu adım yeni bir başlangıç olacak. İflas koruma, firmanın yurtdışındaki malvarlıklarını kapsamıyor.

http://investor.thq.com/phoenix.zhtml?c=96376&p=irol-newsArticle&ID=1768687&highlight