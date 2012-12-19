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THQ, iflas koruma talebinde bulundu

6 yıl
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60
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Saints Row, Red Faction, Company of Heroes, Darksiders gibi popüler yapımların geliştiricisi THQ, mahkemeye başvurarak iflas koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bir basın bildirisi yayınlayan firma, günlük operasyonlarını devam ettirebilmek adına, geliştirilmekte olan oyunlar ve oyun stüdyoları da dahil olmak üzere ABD'deki kurumsal malvarlığını satışa çıkardığını duyurdu. 

İflas koruması başvurusu kapsamında firmanın tüm malvarlığı 60 milyon dolar karşılığında Clearlake Capital grubuna satılacak. Grup bu malvarlıklarını sonraki satış işlemleri için elinde tutacak. 10 milyon dolarlık kısım ise firmanın yatırımcıları için ayrılacak. Satın alma 30 gün içerisinde tamamlanacak. Eğer bu süre içerisinde daha yüksek teklif veren bir firma çıkarsa, THQ ona satılacak.

THQ, herhangi bir bölüm kapatma ve işten çıkarma yaşanmayacağını belirtiyor. Geliştirilmekte olan oyunlar da söz verilen zamanda piyasaya sürülecek.

Firma satış sonrası yeniden yapılanma sürecine başlayacak ve sürdürülebilir bir firma için gerekli tedbirler alınacak. Gelecekteki popüler oyunların geliştirilmesi için bu adım yeni bir başlangıç olacak. İflas koruma, firmanın yurtdışındaki malvarlıklarını kapsamıyor.  

http://investor.thq.com/phoenix.zhtml?c=96376&p=irol-newsArticle&ID=1768687&highlight Yorum Yaz
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Cyclog 6 yıl
Vigil Entertainment'ı Crytek almış,vıyyyyy

Dark Millenium istiyorummmmm,Warhammer 40k....(zombie mod açıldı)
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JuelzII 6 yıl
Activision alır.
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janparey 6 yıl
en son humble bundle da 5 milyon dolar gelir elde etmişlerdi ayrıca şu anda steam'de diğer firmaların bundle'ları 70-80-90dolardan satılırken diğerlerinden daha fazla sayıda kat be kat güzel thq oyunları 25$dan satılıyor.galiba bunun geleceği az çok belliydi.
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eXXeLanCCe 6 yıl
THQ çok iyi bir oyun firması ama hakettiğini bulamıyor sanırım.Bu Satılma kararı bu çıkıyor.Benim gibi oyunkolikler için çok üzücü bir olay.Saint row 3,Dark siders 1-2 bunlar favorilerim.Umarım bu saışın ardından özünden ödün vermeden,aynı kalitede yeni oyun yapmaya devam ederler.Tek isteğimiz bu sanırım.Kapatılmasından iyidir,yine böyle bakalım olaya.
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m-99 6 yıl
yazık oldu adamlara . darksiders iyi oyundu aslında . son yıllarda saksıyı çalıştırmayı gereken oyunlardan biri oldu .
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hollowman_ 6 yıl
aman gözünü sevem THQ kapanma. baba oyunlar hep senden çıkıyor. hele company of heroes 3 çıkmadan, dadına bi bakmadan :)
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TORU-NAGA 6 yıl
Homefront sonu oldu THQ nun.
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-MoDeStUs- 6 yıl
vay bee dag gıbı fırma gıdıyor..yıllarımı verdıgım tıtan quest..

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Xagdas 6 yıl hollowman_
hollowman_

aman gözünü sevem THQ kapanma. baba oyunlar hep senden çıkıyor. hele company of heroes 3 çıkmadan, dadına bi bakmadan :)

CoH 2 bile çıkmadı daha :) http://en.wikipedia.org/wiki/Company_of_Heroes_2

Sanırım daha bi 10 sene kapanmasın diye 3'de çıksın diyorsun


Çıkanlar bunlar:
1) Company of Heroes
2) Company of Heroes - Opposing Fronts
3) Company of Heroes - Tales of Valor
[1 dolara aldım tamamını ve daha fazlasını. Orjinal hepsi. Bu arada 2.si zaten bende orjinal vardı, kimbilir kaç para bayılmıştım kutulusuna...]

Neyse, sonuçta kapanmasın THQ...
3 mesaj önce yazdığım yazı biraz uzun ama vakti varsa okumasını tavsiye ederim herkese...
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Xagdas 6 yıl
THQ'nun 8-10 tane orjinal oyununu www.humblebundle.com 'da (ben aldığımda 7li paketti) 1Dolar bağış yaparak alabilirsiniz. Oyunların kodunu satıyorlar, Steam'den download ediyorsunuz. Ben 1dolara aldım, sorunsuz indirdim. Eğer ortalama bağış miktarını (5-6 Dolar) geçerseniz standart paket dışı bazı oyunlar da (Saints Row gibi) dahil oluyor. Verdiğiniz paralar ücret olarak değil de bağış olarak geçiyor, bunu ister firmaya veriyorsunuz, isterseniz amerikan derneklerine. Bağışınız karşılığında size oyunu hediye ediyorlar. Toplanan bağış miktarı yazıyor, baya topladılar, 5 Milyon doları geçti. 6 oyuna benim gibi 1 dolar veren de var, gönlü zengin olup da 1650 dolar veren de var. Rekortmenler listesi var. THQ kampanyası bitmiş de olabilir, emin değilim.

Bence bütün firmaların birkaç gün yapması lazım. Çok satan yapımlar (Call of Duty, Battlefield, Windows falan filan) senede 1gün %50'den %80'e varan oranda indirim yapsalar ne olur, ölüp geberirler mi? Korsan-torrent-crack vs çok büyük darbe yer. Ben hemen alırdım çoğu şeyi. Türkiyede Bir oyuna 150lira vermek beni sarsar. Hayatın boyunca 1 oyun almaktan bahsetmiyorum. Oyuncu bir insan olarak ayda 1-2 oyun alamam şahsen 200-300 liraya. Ama 20-50 liraya alırım orjinal. Firmalar da benden "0" dolar kazanacaklarına 20-30 dolar kazansınlar. Yani Win-Win.
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bigbooss 6 yıl
çok iyiymiş. hala devam ediyorsa kaçırılmaması gerek.
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Japon.Türk.San 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196

THQ'nun 8-10 tane orjinal oyununu www.humblebundle.com 'da (ben aldığımda 7li paketti) 1Dolar bağış yaparak alabilirsiniz. Oyunların kodunu satıyorlar, Steam'den download ediyorsunuz. Ben 1dolara aldım, sorunsuz indirdim. Eğer ortalama bağış miktarını (5-6 Dolar) geçerseniz standart paket dışı bazı oyunlar da (Saints Row gibi) dahil oluyor. Verdiğiniz paralar ücret olarak değil de bağış olarak geçiyor, bunu ister firmaya veriyorsunuz, isterseniz amerikan derneklerine. Bağışınız karşılığında size oyunu hediye ediyorlar. Toplanan bağış miktarı yazıyor, baya topladılar, 5 Milyon doları geçti. 6 oyuna benim gibi 1 dolar veren de var, gönlü zengin olup da 1650 dolar veren de var. Rekortmenler listesi var. THQ kampanyası bitmiş de olabilir, emin değilim.

Bence bütün firmaların birkaç gün yapması lazım. Çok satan yapımlar (Call of Duty, Battlefield, Windows falan filan) senede 1gün %50'den %80'e varan oranda indirim yapsalar ne olur, ölüp geberirler mi? Korsan-torrent-crack vs çok büyük darbe yer. Ben hemen alırdım çoğu şeyi. Türkiyede Bir oyuna 150lira vermek beni sarsar. Hayatın boyunca 1 oyun almaktan bahsetmiyorum. Oyuncu bir insan olarak ayda 1-2 oyun alamam şahsen 200-300 liraya. Ama 20-50 liraya alırım orjinal. Firmalar da benden "0" dolar kazanacaklarına 20-30 dolar kazansınlar. Yani Win-Win.

ağzına sağlık. düşüncelerimi yazmışsın. on numara bi yazı olmuş.
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xX_Warlock_Xx 6 yıl
Eğer satılırsa yazik olur... Darksiders, metro, coh... Metro ve coh çıktığında 750.000 kopya satsa zaten 60m$ gelirleri oluyor... Bence biraz daha beklemeleri gerekirdi... Eli kulağında zaten 2 oyunları var... Thq 1.5m oyun satamaz mi?
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bigbooss 6 yıl
bu hale gelme sebebi yöneticilerin aptalca işleri yapması, merlinin kazıanında bununla ilgili çalışanların yöneticilere yazdığı mektup var okuyun , u draw vs. gibi saçma şeyler yaptılar. batırdılar koskoca şirketi, ama oyun yapmaya devam edceklermiş habere göre inşallah öyle olur. güzel oyunları var. farklı şeyler yapmaya çalışan bir firma. oyun piyasasında olması grekiyor.
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Mohi 6 yıl
yanarım yanarım Metro 2034e yanarım, umarım iptal olmaz
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kucuker34 6 yıl
Coh 2 yi merakla bekliyoruz ocakta çıkacak tı umarın etkilenmez :(
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ShotgunPadre 6 yıl
Futbolcu fiyatina THQ
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leventalpsal 6 yıl
Dayan THQ'üm COH2 'yi indirimsiz alacağım...
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