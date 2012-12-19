THQ, iflas koruma talebinde bulundu

Haber Editörü
Saints Row, Red Faction, Company of Heroes, Darksiders gibi popüler yapımların geliştiricisi THQ, mahkemeye başvurarak iflas koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.
Bir basın bildirisi yayınlayan firma, günlük operasyonlarını devam ettirebilmek adına, geliştirilmekte olan oyunlar ve oyun stüdyoları da dahil olmak üzere ABD'deki kurumsal malvarlığını satışa çıkardığını duyurdu.
İflas koruması başvurusu kapsamında firmanın tüm malvarlığı 60 milyon dolar karşılığında Clearlake Capital grubuna satılacak. Grup bu malvarlıklarını sonraki satış işlemleri için elinde tutacak. 10 milyon dolarlık kısım ise firmanın yatırımcıları için ayrılacak. Satın alma 30 gün içerisinde tamamlanacak. Eğer bu süre içerisinde daha yüksek teklif veren bir firma çıkarsa, THQ ona satılacak.
THQ, herhangi bir bölüm kapatma ve işten çıkarma yaşanmayacağını belirtiyor. Geliştirilmekte olan oyunlar da söz verilen zamanda piyasaya sürülecek.
Firma satış sonrası yeniden yapılanma sürecine başlayacak ve sürdürülebilir bir firma için gerekli tedbirler alınacak. Gelecekteki popüler oyunların geliştirilmesi için bu adım yeni bir başlangıç olacak. İflas koruma, firmanın yurtdışındaki malvarlıklarını kapsamıyor.
http://investor.thq.com/phoenix.zhtml?c=96376&p=irol-newsArticle&ID=1768687&highlight Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dark Millenium istiyorummmmm,Warhammer 40k....(zombie mod açıldı)
CoH 2 bile çıkmadı daha :) http://en.wikipedia.org/wiki/Company_of_Heroes_2
Sanırım daha bi 10 sene kapanmasın diye 3'de çıksın diyorsun
Çıkanlar bunlar:
1) Company of Heroes
2) Company of Heroes - Opposing Fronts
3) Company of Heroes - Tales of Valor
[1 dolara aldım tamamını ve daha fazlasını. Orjinal hepsi. Bu arada 2.si zaten bende orjinal vardı, kimbilir kaç para bayılmıştım kutulusuna...]
Neyse, sonuçta kapanmasın THQ...
3 mesaj önce yazdığım yazı biraz uzun ama vakti varsa okumasını tavsiye ederim herkese...
Bence bütün firmaların birkaç gün yapması lazım. Çok satan yapımlar (Call of Duty, Battlefield, Windows falan filan) senede 1gün %50'den %80'e varan oranda indirim yapsalar ne olur, ölüp geberirler mi? Korsan-torrent-crack vs çok büyük darbe yer. Ben hemen alırdım çoğu şeyi. Türkiyede Bir oyuna 150lira vermek beni sarsar. Hayatın boyunca 1 oyun almaktan bahsetmiyorum. Oyuncu bir insan olarak ayda 1-2 oyun alamam şahsen 200-300 liraya. Ama 20-50 liraya alırım orjinal. Firmalar da benden "0" dolar kazanacaklarına 20-30 dolar kazansınlar. Yani Win-Win.
ağzına sağlık. düşüncelerimi yazmışsın. on numara bi yazı olmuş.