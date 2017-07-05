THY'nin Amerika uçuşlarındaki dizüstü yasağı kalktı, sıra İngiltere'de

Amerika tarafından uygulanan uçuşlara dizüstü bilgisayar ve diğer büyük elektronik cihazların alınmaması yasağı aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu üç büyük havayolu şirketi için kaldırıldı. Etihad Havayolları, Emirates Havayolu, Türk Hava Yolları artık müşterilerin uçuşlara dizüstü bilgisayar, tablet ve e-okuyucular getirmesine izin verebilecek.

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Dizüstü bilgisayar yasağı, akıllı telefonlardan daha büyük cihazlara patlayıcı yerleştirilebileceği endişesi nedeniyle Orta Doğu'dan ABD'ye yapılan uçuşlarda uygulanıyor. THY tarafından satın alınan ve yolculara kullanmaları uçak içinde dağıtılan laptopların bir bölümünün de ihtiyacı olan okullara verilmesi söz konusu.

Mart ayında ABD Anavatan Güvenliği Dairesi (DHS) tarafından uygulanan tartışmalı yasaktan diğer altı hava yolu şirketi etkilenmeye devam ediyor. Yasak başlangıçta 10 Orta Doğu havaalanından ABD'ye yapılan tüm uçuşları kapsıyordu. Öte yandan aynı yasağı koyan İngiltere'nin de bu kararından vazgeçmesi bekleniyor.