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THY'nin Amerika uçuşlarındaki dizüstü yasağı kalktı, sıra İngiltere'de

ABD tarafından Orta Doğu ülkeleri için uygulanan uçuşlara dizüstü bilgisayar ve diğer büyük elektronik cihazların alınmaması yasağı kalktı. İngiltere'nin de bu uygulamadan vazgeçmesi bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Amerika tarafından uygulanan uçuşlara dizüstü bilgisayar ve diğer büyük elektronik cihazların alınmaması yasağı aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu üç büyük havayolu şirketi için kaldırıldı. Etihad Havayolları, Emirates Havayolu, Türk Hava Yolları artık müşterilerin uçuşlara dizüstü bilgisayar, tablet ve e-okuyucular getirmesine izin verebilecek.
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Dizüstü bilgisayar yasağı, akıllı telefonlardan daha büyük cihazlara patlayıcı yerleştirilebileceği endişesi nedeniyle Orta Doğu'dan ABD'ye yapılan uçuşlarda uygulanıyor. THY tarafından satın alınan ve yolculara kullanmaları uçak içinde dağıtılan laptopların bir bölümünün de ihtiyacı olan okullara verilmesi söz konusu.
Mart ayında ABD Anavatan Güvenliği Dairesi (DHS) tarafından uygulanan tartışmalı yasaktan diğer altı hava yolu şirketi etkilenmeye devam ediyor. Yasak başlangıçta 10 Orta Doğu havaalanından ABD'ye yapılan tüm uçuşları kapsıyordu. Öte yandan aynı yasağı koyan İngiltere'nin de bu kararından vazgeçmesi bekleniyor.

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sakti1 2 yıl
ingiltereden de British airways için benzer bir karar lütfen
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yaw bu gün halk ekmek bayiisine gitmiştim
5 kuruş eksik diye ekmek vermediler !
haber yapacaksanız bunu yapın !
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kadirirdem 2 yıl
Eyyy Amerika.... :D :D
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mehmedaltair 2 yıl
"Eyy Amariga sen kimsin yaa" gerçek oldu
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PurposeLess sinan 2 yıl
THY K.K.T.C'ye promosyon düzenlesin. İngiltere'ye, Malta'ya, Lizbon'a v.s carcurt promosyon düzenliyor niye K.K.T.C'ye düzenlemiyor? Bırakın millet 3-5 günlük tatil için Kıbras'a gitsin ne olur ki? Lütfen TYH'nı mail bombardımanına tutarmısınız?
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Angel of the Lord 2 yıl

Bu videoda Mesut Çevik o Laptop ile nasıl ingiltereye gitmişti acaba? Başka havayolu şirketiyle mi gitmişti yoksa Laptop oranın mı? İkinci seçenek mantıklı gelmiyor.
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St Batuhan 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord





Bu videoda Mesut Çevik o Laptop ile nasıl ingiltereye gitmişti acaba? Başka havayolu şirketiyle mi gitmişti yoksa Laptop oranın mı? İkinci seçenek mantıklı gelmiyor.

Eşyanı birebir yanına alamıyorsun yani el bagajına ama normal kısma koyabiliyorsun diye biliyorum. Videoyu izlemedim ama laptop taşımak yasak değil sadece el bagajı kısmına alamazsın. Diğer taraftaki bagajda da zarar görme ihtimali yüksek diye de insanlar çok dert edinmişti ve özel çanta ile koyulması falan gündemdeydi.
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Jeopol 2 yıl
Acaba guvenli aletleri abdden mi geldi?
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