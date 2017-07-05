2019 itibariyle bütün yeni Volvo'larda elektik motoru yer alacak

Volvo yaptığı basın açıklamasıyla 2019 sonrasında piyasaya süreceği bütün otomobillerinde elekrik motorunun yer alacağını duyurdu. Bu durumu yalnızca içten yanmalı motora sahip araçların tarihe karışması olarak nitelendiren firma, bu hamlesiyle 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satma hedefine de bir adım yaklaşmış oldu.

Volvo’nun yaptığı açıklama 2019 sonrası satın alınan her yeni Volvo’nun tamamen elektrikli olacağı anlamına gelmiyor. İsveçli marka, o yıldan itibaren piyasaya süreceği bütün araçlarında tamamen elektrik, benzinli veya dizel motora sahip prizli hibrit ve 48-volt yarı hibrit seçeneklerinden birisine yer verecek. Eski modellerin de zamanla üretimden kalkmasıyla, zaman içerisinde piyasada elektrik motoruna sahip olmayan hiçbir Volvo modeli kalmayacak.

2019 ve 2021 yılları arasında beş adet tamamen elektrikli model piyasaya sürme planları olan Volvo, bunların üç tanesi Volvo markasıyla, performans modeli olan iki tanesini ise Polestar markası ile piyasaya sürecek.