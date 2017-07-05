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2019 itibariyle bütün yeni Volvo'larda elektik motoru yer alacak

2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satma hedefi bulunan Volvo, bu hedefini gerçekleştirmek adına önemli bir adım atacak. Firma, 2019 sonrası bütün araçlarında elektrik motoruna yer verecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volvo yaptığı basın açıklamasıyla 2019 sonrasında piyasaya süreceği bütün otomobillerinde elekrik motorunun yer alacağını duyurdu. Bu durumu yalnızca içten yanmalı motora sahip araçların tarihe karışması olarak nitelendiren firma, bu hamlesiyle 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satma hedefine de bir adım yaklaşmış oldu.
Volvo’nun yaptığı açıklama 2019 sonrası satın alınan her yeni Volvo’nun tamamen elektrikli olacağı anlamına gelmiyor. İsveçli marka, o yıldan itibaren piyasaya süreceği bütün araçlarında tamamen elektrik, benzinli veya dizel motora sahip prizli hibrit ve 48-volt yarı hibrit seçeneklerinden birisine yer verecek. Eski modellerin de zamanla üretimden kalkmasıyla, zaman içerisinde piyasada elektrik motoruna sahip olmayan hiçbir Volvo modeli kalmayacak.
2019 ve 2021 yılları arasında beş adet tamamen elektrikli model piyasaya sürme planları olan Volvo, bunların üç tanesi Volvo markasıyla, performans modeli olan iki tanesini ise Polestar markası ile piyasaya sürecek.

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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen StG 44
StG 44
acaba onlar fosil yakıtı daha az kullanınca burada fiyat düşer mi


Düşmez çünkü Türkiyede hammadde petrol değil vergidir. Tüm dünya petrolü bıraksa burada fiyat düşmez
StG 44acaba onlar fosil yakıtı daha az kullanınca burada fiyat düşer miDüşmez çünkü Türkiyede hammadde petrol değ...
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kadirirdem 2 yıl
Zaten alamıyorduk şimdi hiç alamayacağız :(
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shaq t 2 yıl
@Rust in Peace
Haber electrek.co sitesinden alıntı ama çeviride yanlışlık var. Beş aracın hepsi de hibrid, basın açıklmasına göre. Tamamen elektirikli olmadıkça hikaye bu araçlar :(
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D.Baran 2 yıl
Bu tür haberler 2025 dolaylarında hibrit ve elektrikli araçlara sahip olmanın daha kolay olacağını gösteriyor.Sanırım 4-5 yıl sonra dizel sayfasını kapatıp benzinli değil de direkt hibrit yada elektrikliye geçebilirim.
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BekirTemel 2 yıl
Volvo, nerede gelecek adına yapılması gerken bir şey varsa ilk el atan araba markası oluyor, takdir etmemek elde değil.
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c3206 2 yıl
Nihayet, çok geç kalınmış bir teknoloji, her alanda teknoloji son hız giderken konu otomobil olunca frene basıyor
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12 Angry Men 2 yıl
Neden bütün markalar benzinli motorun yanına elektrıklık motor koymuyorlar ? hybrid araçlar dizelden daha az yakıyorlar. Düşük hızda elektrıklı motoru kullanıyorlar, uzun yolda benzınlı motoru super yakıt tuketımı elde edılıyor.
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MERT* 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Neden bütün markalar benzinli motorun yanına elektrıklık motor koymuyorlar ? hybrid araçlar dizelden daha az yakıyorlar. Düşük hızda elektrıklı motoru kullanıyorlar, uzun yolda benzınlı motoru super yakıt tuketımı elde edılıyor.

Üretim maliyetleri daha fazla olduğu için sanırım.
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mokinto 2 yıl
Başka bir yerde dizel motor olarak okumuştum.
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StG 44 2 yıl
acaba onlar fosil yakıtı daha az kullanınca burada fiyat düşer mi
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FRAPS_TR 2 yıl StG 44
StG 44
acaba onlar fosil yakıtı daha az kullanınca burada fiyat düşer mi


Düşmez çünkü Türkiyede hammadde petrol değil vergidir. Tüm dünya petrolü bıraksa burada fiyat düşmez
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Volvo, hibrit ve
6 etiket daha hybrid elektrikli araçlar mild hybrid Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
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