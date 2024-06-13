DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuşlarının ardından şimdi de yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti sunmaya başladı. THY’den bugün yapılan açıklama ile birlikte uçaklarda sınırsız mesajlaşma hizmeti kullanıma sunuldu.

Yurt içi uçuşlarda tüm Business Class yolcuları ve ekonomi sınıfında Miles&Smiles üyesi tüm yolcular ücretsiz sınırsız mesajlaşma hizmetinden yararlanabilecek. Miles&Smiles üyeliği olmayan yolcuların bu hizmete 150 TL ödemesi gerekecek.

Elektrikli araç satışları artmaya devam edecek 23 sa. önce eklendi

Mesajlaşma hizmeti WhatsApp, iMessage, Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarındaki internet kullanımını kapsıyor. Yolcular uçuş modundaki telefonlarından Wi-Fi’ye bağlanarak WhatsApp’ı kullanabilecek. İnternete bağlanmak için gerekli bilgiler PLANET uçak içi eğlence platformunda yer alacak. Bu hizmet, internet hizmeti sunulan uçuşlarda aktif olacak. THY filosundaki 270’in üzerinde uçakta internet altyapısı bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

THY yurt içi uçuşlarında ücretsiz mesajlaşma hizmeti başlattı