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    THY’den Apple iş birliği: Kayıp bagaj dönemi son eriyor

    Türk Hava Yolları’nın (THY) bagaj takip sistemi için Apple ile iş birliği yaptı. Yeni sistem sayesinde kayıp bagajlar konum bilgileri aracılığıyla tespit edilebilecek.
    THY’den Apple iş birliği: Kayıp bagaj dönemi son eriyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bir süre önce "Find My" platformuna yeni bir özellik ekleyerek kayıp eşyaların bulunmasında havayollarından yardım almayı mümkün hale getirmişti. Şimdi ise THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajların konum bilgilerinin ekiplerle paylaşılabileceğini açıkladı.

    THY ve Apple’dan kayıp bagajlara çözüm

    Apple’ın iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte "Find My" sistemine entegre ettiği Share Item Location (Eşya Konumunu Paylaş) adlı özellik, AirTag takılı eşya veya aksesuarların konumunun arkadaşlarla veya havayolu şirketleriyle güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlıyor. Apple yaptığı açıklamada bu sistemin, THY dahil olmak üzere 15'ten fazla havayolu şirketiyle iş birliği yaparak yolcuların kayıp eşyalarını bulmalarına yardımcı olacağını duyurmuştu. Share Item Location, tüm Apple cihazları ve AirTag ile takip edilen eşyalarla uyumlu çalışıyor.

    Apple’ın bu özelliği, iOS 18.2’nin gelişiyle birlikte THY yolcularına açılıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, konu özelinde yaptığı açıklamada “iOS 18.2’nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler.” dedi.

    THY tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Misafirlerimiz artık AirTag veya Find My ağı aksesuarlarının konumunu Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri ile özel ve güvenli bir şekilde paylaşmak için bu yeni özelliği kullanabilir. Bu, kaybolan veya geciken çantaların daha hızlı tanımlanmasını sağlar ve onları sahipleriyle yeniden bir araya getirmeye yardımcı olur. Bu girişim, misafirlerimizin müşteri deneyimini dijitalleştirme ve geliştirme konusundaki devam eden taahhüdümüzün bir parçasıdır."

    Nasıl kullanılıyor?

    THY’den Apple iş birliği: Kayıp bagaj dönemi son eriyor Tam Boyutta Gör
    Bagajlarının konumlarını THY ekipleriyle paylaşan yolcular çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Bu özelliği kullanmak için Find My uygulaması üzerinden “Konum Paylaş” bağlantısı oluşturup, THY’nin web sitesi (turkishairlines.com/en-int/baggage-issues-tracing-form/) üzerinden paylaşmanız yeterli.

    Paylaştığınız konum bilgisi THY tarafından 7 gün boyunca saklanıyor ve sonrasında otomatik olarak siliniyor. Veya istediğiniz zaman bu bilgi yolcu tarafından kaldırılabiliyor. Bu özellik şimdilik web sitesi üzerinden kullanılsa da çok yakında THY’nin mobil uygulaması üzerinden de kullanılabilecek.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 3 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 4 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 4 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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