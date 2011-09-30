T-Mobile, Apple'ın patent davasında Verizon gibi Samsung'un yanında yer alacak

Apple'ın iPad ve iPhone modellerinde patent ihlali yaptığı iddiasıyla Samsung aleyhine açtığı davalar pek çok dünya ülkesinde devam ediyor. Apple'ın davaların tamamında talep ettiği satış yasağı, bundan zarar göreceğini düşünen üçüncü taraf firmaların da davalar müdahil olmasına yol açtı.





Geçtiğimiz hafta Verizon mahkemeye kendisi gibi davaya konu Samsung modelleri satan firmaların zarara uğrayacağını ve ABD ekonomisinin de bundan etkileneceğini belirterek satış yasağı cezasının uygulanmamasını talep etmişti.





Reuters'in haberine göre ABD'nin diğer bir operatörü T-Mobile da mahkemeye başvurarak satış yasağının uygulanmamasını talep etti. T-Mobile yasak nedeniyle firmanın ve müşterilerinin büyük zarara uğrayacağını ayrıca yasaklı ürünlerin yerine tatil sezonu yaklaştığı için herhangi bir ürün koymanın mümkün olmadığını belirtti.





T-Mobile ayrıca yasaklanacak ürünlerle ilgili büyük reklam kampanyaları yapıldığını ve yatırımlar alındığını bunların telafisinin çok zor olduğunu da başvurusuna ekledi.





Mahkeme patent ihlali ile ilgili nihai kararını 13 Ekim tarihinde verecek