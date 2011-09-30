T-Mobile, Apple'ın patent davasında Verizon gibi Samsung'un yanında yer alacak

Haber Editörü
Apple'ın iPad ve iPhone modellerinde patent ihlali yaptığı iddiasıyla Samsung aleyhine açtığı davalar pek çok dünya ülkesinde devam ediyor. Apple'ın davaların tamamında talep ettiği satış yasağı, bundan zarar göreceğini düşünen üçüncü taraf firmaların da davalar müdahil olmasına yol açtı.
Geçtiğimiz hafta Verizon mahkemeye kendisi gibi davaya konu Samsung modelleri satan firmaların zarara uğrayacağını ve ABD ekonomisinin de bundan etkileneceğini belirterek satış yasağı cezasının uygulanmamasını talep etmişti.
Reuters'in haberine göre ABD'nin diğer bir operatörü T-Mobile da mahkemeye başvurarak satış yasağının uygulanmamasını talep etti. T-Mobile yasak nedeniyle firmanın ve müşterilerinin büyük zarara uğrayacağını ayrıca yasaklı ürünlerin yerine tatil sezonu yaklaştığı için herhangi bir ürün koymanın mümkün olmadığını belirtti.
T-Mobile ayrıca yasaklanacak ürünlerle ilgili büyük reklam kampanyaları yapıldığını ve yatırımlar alındığını bunların telafisinin çok zor olduğunu da başvurusuna ekledi.
Mahkeme patent ihlali ile ilgili nihai kararını 13 Ekim tarihinde verecek
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Ayrıca dahili ve harici harddiskler ve flash bellek pazarında ve yine pc monitörü pazarında ve üretiminde dünyada ilk sıralarda.Çoğu kişi bilmese bile çin malı ucuz elektronik üreten firmalarada bile işlemci,vb. çip sağlamakta.Gittigidiyorda bir çok flash bellek ilanında içinde samsung çip var diye rahatlıkla ve çok sayıda görebilirsiniz.Kısaca kendi samsung markalı ürünlerinin dışında diğer dünya devi olan yada olmayan firmalara entegre devre çip vb. gibi bir çok bileşen üretip satmakta.
Yine bir çok insanın bilmediği bir konu (ülkemizde yaygın ve gelişmemiş olduğu için) dünyanın gelişmiş ve hızla gelişen bir çok ülkesinde demiryolu,hava yolu,deniz yolu trafiklerinin yönetimi için belli merkezlerde askeri üsler hatta uzay üssü gibi gelişmiş nitelikte üs ve yönetim merkezleri oluşturulur ve buralardaki ekranlardan bilgisayarlara kadar hiçbir elektronik ürün sıradan piyasaya sürülenler gibi değildir kat be kat gelişmiş özel üretim ve çok pahalıdır ve bu üslerin planlanıp kurulması uluslararası ihaleler ile yapılmakta ve samsung bundada belli bir yere sahiptir.
Yine devasa gemiler ve hava araçlarıın navigasyon aviyonik başta olmak üzere elektronik ekipman üretiminde yine özellikle Kore merkezli olmak üzere küresel çapta hyundai,kia vb. gibi otomobillerin elektronik aksaımnda bir çok askeri ihale de (bunlar arasında milli Türk tankı ALTAY da bazı alt sistemlerin tedarikçi firması olarak)yer alıyor.
Kısaca samsung telefon ve tablet pazarından tamamen çekilse bile yine dünyanın en büyük firmalarından biri olarak kalır ve işlerine devam eder bu savaşta kaybeden Apple olur kendi ülkesi ABD bile başta Japonya olmak üzere singapur kore malezya endonezya gibi gelişmiş ülkelerde icad edilip geliştirilen teknolojileri kullanmakta bunların en büyük müşterisi konumunda.(askeri alanlar da dahil) Bu yüzden görüyoruzki bu işten zarar edecek ABD firmaları şimdiden Samsung tarafına geçmiş bu savaş daha uzarsa sıkıntı çekmesi muhtemel hükümetlerde devreye girecektir yakında merak etmeyin.Apple iphone 5 ve ipad lerde anlaşılan bir gelişme kaydedemeyince acısını başkalarından çıkarmaya çalışıyor.