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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

T-Mobile, Apple'ın patent davasında Verizon gibi Samsung'un yanında yer alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPad ve iPhone modellerinde patent ihlali yaptığı iddiasıyla Samsung aleyhine açtığı davalar pek çok dünya ülkesinde devam ediyor. Apple'ın davaların tamamında talep ettiği satış yasağı, bundan zarar göreceğini düşünen üçüncü taraf firmaların da davalar müdahil olmasına yol açtı. 

Geçtiğimiz hafta Verizon mahkemeye kendisi gibi davaya konu Samsung modelleri satan firmaların zarara uğrayacağını ve ABD ekonomisinin de bundan etkileneceğini belirterek satış yasağı cezasının uygulanmamasını talep etmişti. 

Reuters'in haberine göre ABD'nin diğer bir operatörü T-Mobile da mahkemeye başvurarak satış yasağının uygulanmamasını talep etti. T-Mobile yasak nedeniyle firmanın ve müşterilerinin büyük zarara uğrayacağını ayrıca yasaklı ürünlerin yerine tatil sezonu yaklaştığı için herhangi bir ürün koymanın mümkün olmadığını belirtti. 

T-Mobile ayrıca yasaklanacak ürünlerle ilgili büyük reklam kampanyaları yapıldığını ve yatırımlar alındığını bunların telafisinin çok zor olduğunu da başvurusuna ekledi. 

Mahkeme patent ihlali ile ilgili nihai kararını 13 Ekim tarihinde verecek

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silver021 8 yıl en beğenilen
samsungun arkasında tahmini 200 den fazla firma var. sonuçta her firmanın yolu ram bellek işlemci yada LCD panel gibi parçaların temini için kapısını tıklatıyor bir kaç defa. Samsungu batırmak mümkün değil. Adamların şuanda sattığı televizyon rakamları bile iphone 4 ün sattığı rakamın 2 katı ederki buda büyük bir ekonomik gelir ve destek sağlıyor. daha sayamadığım onlarca eşya var. sadece Telefon üreticisi gözüyle bakılmamalı. o yüzden bu kez apple yaş tahtaya bastı. sonunu düşünemiyorum bile :) yakında onunda fişini keserler.
samsungun arkasında tahmini 200 den fazla firma var. sonuçta her firmanın yolu ram bellek işlemci yada LCD panel gibi parçaların temini için kapısını tıklatıyor...
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doroşenko 8 yıl
Samsung ülkemizde bile Arçelik,Vestel gibi devlerin yanında bir beyaz eşya satıcısı olarak piyasada hatırı sayılır bir yer edindi keza Tv ve elektronik te de öyle.Kuzey afrika ülkeleri başta olmak üzere Afrika ,güneydoğu asya ve güney amerikada da beyaz eşya ve elektronikte büyük bir pazar sahibi.

Ayrıca dahili ve harici harddiskler ve flash bellek pazarında ve yine pc monitörü pazarında ve üretiminde dünyada ilk sıralarda.Çoğu kişi bilmese bile çin malı ucuz elektronik üreten firmalarada bile işlemci,vb. çip sağlamakta.Gittigidiyorda bir çok flash bellek ilanında içinde samsung çip var diye rahatlıkla ve çok sayıda görebilirsiniz.Kısaca kendi samsung markalı ürünlerinin dışında diğer dünya devi olan yada olmayan firmalara entegre devre çip vb. gibi bir çok bileşen üretip satmakta.

Yine bir çok insanın bilmediği bir konu (ülkemizde yaygın ve gelişmemiş olduğu için) dünyanın gelişmiş ve hızla gelişen bir çok ülkesinde demiryolu,hava yolu,deniz yolu trafiklerinin yönetimi için belli merkezlerde askeri üsler hatta uzay üssü gibi gelişmiş nitelikte üs ve yönetim merkezleri oluşturulur ve buralardaki ekranlardan bilgisayarlara kadar hiçbir elektronik ürün sıradan piyasaya sürülenler gibi değildir kat be kat gelişmiş özel üretim ve çok pahalıdır ve bu üslerin planlanıp kurulması uluslararası ihaleler ile yapılmakta ve samsung bundada belli bir yere sahiptir.

Yine devasa gemiler ve hava araçlarıın navigasyon aviyonik başta olmak üzere elektronik ekipman üretiminde yine özellikle Kore merkezli olmak üzere küresel çapta hyundai,kia vb. gibi otomobillerin elektronik aksaımnda bir çok askeri ihale de (bunlar arasında milli Türk tankı ALTAY da bazı alt sistemlerin tedarikçi firması olarak)yer alıyor.

Kısaca samsung telefon ve tablet pazarından tamamen çekilse bile yine dünyanın en büyük firmalarından biri olarak kalır ve işlerine devam eder bu savaşta kaybeden Apple olur kendi ülkesi ABD bile başta Japonya olmak üzere singapur kore malezya endonezya gibi gelişmiş ülkelerde icad edilip geliştirilen teknolojileri kullanmakta bunların en büyük müşterisi konumunda.(askeri alanlar da dahil) Bu yüzden görüyoruzki bu işten zarar edecek ABD firmaları şimdiden Samsung tarafına geçmiş bu savaş daha uzarsa sıkıntı çekmesi muhtemel hükümetlerde devreye girecektir yakında merak etmeyin.Apple iphone 5 ve ipad lerde anlaşılan bir gelişme kaydedemeyince acısını başkalarından çıkarmaya çalışıyor.
Samsung ülkemizde bile Arçelik,Vestel gibi devlerin yanında bir beyaz eşya satıcısı olarak piyasada hatırı sayılır bir yer edindi keza Tv ve elektronik te de ö...
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NowOrN3wer 8 yıl
apple haklı ama samsung gerçekten iyi cihazlarının yanında iyibi arayüz ve tasarım sunmalı mesela LCD yada LED tvleri gibi
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doroşenko 8 yıl
Samsung ülkemizde bile Arçelik,Vestel gibi devlerin yanında bir beyaz eşya satıcısı olarak piyasada hatırı sayılır bir yer edindi keza Tv ve elektronik te de öyle.Kuzey afrika ülkeleri başta olmak üzere Afrika ,güneydoğu asya ve güney amerikada da beyaz eşya ve elektronikte büyük bir pazar sahibi.

Ayrıca dahili ve harici harddiskler ve flash bellek pazarında ve yine pc monitörü pazarında ve üretiminde dünyada ilk sıralarda.Çoğu kişi bilmese bile çin malı ucuz elektronik üreten firmalarada bile işlemci,vb. çip sağlamakta.Gittigidiyorda bir çok flash bellek ilanında içinde samsung çip var diye rahatlıkla ve çok sayıda görebilirsiniz.Kısaca kendi samsung markalı ürünlerinin dışında diğer dünya devi olan yada olmayan firmalara entegre devre çip vb. gibi bir çok bileşen üretip satmakta.

Yine bir çok insanın bilmediği bir konu (ülkemizde yaygın ve gelişmemiş olduğu için) dünyanın gelişmiş ve hızla gelişen bir çok ülkesinde demiryolu,hava yolu,deniz yolu trafiklerinin yönetimi için belli merkezlerde askeri üsler hatta uzay üssü gibi gelişmiş nitelikte üs ve yönetim merkezleri oluşturulur ve buralardaki ekranlardan bilgisayarlara kadar hiçbir elektronik ürün sıradan piyasaya sürülenler gibi değildir kat be kat gelişmiş özel üretim ve çok pahalıdır ve bu üslerin planlanıp kurulması uluslararası ihaleler ile yapılmakta ve samsung bundada belli bir yere sahiptir.

Yine devasa gemiler ve hava araçlarıın navigasyon aviyonik başta olmak üzere elektronik ekipman üretiminde yine özellikle Kore merkezli olmak üzere küresel çapta hyundai,kia vb. gibi otomobillerin elektronik aksaımnda bir çok askeri ihale de (bunlar arasında milli Türk tankı ALTAY da bazı alt sistemlerin tedarikçi firması olarak)yer alıyor.

Kısaca samsung telefon ve tablet pazarından tamamen çekilse bile yine dünyanın en büyük firmalarından biri olarak kalır ve işlerine devam eder bu savaşta kaybeden Apple olur kendi ülkesi ABD bile başta Japonya olmak üzere singapur kore malezya endonezya gibi gelişmiş ülkelerde icad edilip geliştirilen teknolojileri kullanmakta bunların en büyük müşterisi konumunda.(askeri alanlar da dahil) Bu yüzden görüyoruzki bu işten zarar edecek ABD firmaları şimdiden Samsung tarafına geçmiş bu savaş daha uzarsa sıkıntı çekmesi muhtemel hükümetlerde devreye girecektir yakında merak etmeyin.Apple iphone 5 ve ipad lerde anlaşılan bir gelişme kaydedemeyince acısını başkalarından çıkarmaya çalışıyor.
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Erasmus78 8 yıl
Samsung şimdiden kıvırmaya başlamış bile.
pclabs.com.tr/...
:)))
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Mellkor 8 yıl
Apple hep itilen sevilmeyen cocuk olmustur kendi vataninda bile ama harika tasarimlari ile son yillarda kendini kullanicilara cok sevdirmistir. Yillar once microsoft tarafinda son vurus yapilarak bitirilmek istendi ama ipod ile pacayi kurtarmisti.Simdi gene kimse istemiyor havasi yaratiliyor bakalim apple bu sefer neler yapicak
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silver021 8 yıl en beğenilen
samsungun arkasında tahmini 200 den fazla firma var. sonuçta her firmanın yolu ram bellek işlemci yada LCD panel gibi parçaların temini için kapısını tıklatıyor bir kaç defa. Samsungu batırmak mümkün değil. Adamların şuanda sattığı televizyon rakamları bile iphone 4 ün sattığı rakamın 2 katı ederki buda büyük bir ekonomik gelir ve destek sağlıyor. daha sayamadığım onlarca eşya var. sadece Telefon üreticisi gözüyle bakılmamalı. o yüzden bu kez apple yaş tahtaya bastı. sonunu düşünemiyorum bile :) yakında onunda fişini keserler.
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Mr.Kertenkele 8 yıl
Galaxy SL Ve Ace patent ihlalı yapmış olabilir.
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sertacarslan 8 yıl
Aklın yolu bir.
Ortada cihazların patent ihlali yaptığına dair bir karar henüz yok, belki de olmayacak da.
Hem tedbir de ne demekmiş? Bir mahkeme çıkıyor, başka bir mahkemenin işini zamanında sonuçlandırmamasının cezasını suçu kanıtlanmamış davalı firmaya kesiyor...
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derin07 8 yıl
Zaten hukukun genelinde şöyle bir prensip vardır hiç bir tedbir kararı davanın neticesine eşit olmamalıdır yani o sonucu yargılama yapmaksızın tedbir kararı ile mahkemelerin yargılama öncesi tedbiren hükmetmesi hukuk tarafından korunmaz,ama malesef bu gibi kararlar ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da çıkabilmektedir.
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