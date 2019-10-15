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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TP-LINK uygun fiyatlı WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu

    Daha yüksek kapasiteler sunan WiFi 6 yönlendiricilerin fiyatı tuzlu geliyorsa TP-LINK yeni modeli ile 100 Avro altında kendisine yeni müşteriler aramaya başladı.
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    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TP-LINK uygun fiyatlı WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu

    Kablosuz bağlantı dünyasında kapasiteleri arttırarak daha verimli ve hızlı iletişim sunan 802.11ax ya da yeni adıyla WiFi 6 standardı giderek yaygınlaşıyor. TP-LINK uygun fiyat politikasıyla alt segmentte de bu standardı yaygınlaştırmaya çalışacak.

    TP-LINK Archer AX10 özellikleri ve fiyatı

    TP-LINK Archer AX10 yönlendiricisi 5GHz bandında 1.2Gbps hızlarına kadar ulaşabiliyor. 4 antenli tasarım daha iyi sinyal iletimi ve kapsama alanı sunuyor. Aynı anda daha fazla bağlantıyı yönetebilen yönlendirici ayrıca kritik öneme sahip uygulamaları algılayarak bant genişliğini bu cihaza göre optimize ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Fiyatıyla iddialı amiral gemisi Realme X2 Pro tanıtıldı"

    TP-LINK Archer AX10 yönlendiricinin kasasında 1.5GHz saat hızında çalışan 3 çekirdekli bir ARM işlemci yer alıyor. 256MB RAM ve 16MB flaş bellek ile desteklenen sistem tüm iletişimi yönlendiriyor.

    4 adet Gb Ethernet portu ve 1 adet WAN bağlantısı kablolu olarak 1Gb seviyelerine kadar çıkabiliyor. TP-LINK Archer AX10 için 99 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. WiFi 6 oyuncu yönlendiricilerinin uçuk fiyatlara sahip olduğu düşünüldüğünde TP-LINK Archer AX10 oyuncular için de iyi bir alternatif olabilecek.

     


    https://www.techpowerup.com/260123/tp-link-launches-the-archer-ax10-wi-fi-6-router-for-under-eur100 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    emre1393 3 sa.
    100 euro için tırt bence
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    TheJudgé 5 sa.
    Gigabit ethernet yoksa çöp
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    eAkman 3 sa. TheJudgé
    Keske okusan.
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