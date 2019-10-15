TP-LINK uygun fiyatlı WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu

Kablosuz bağlantı dünyasında kapasiteleri arttırarak daha verimli ve hızlı iletişim sunan 802.11ax ya da yeni adıyla WiFi 6 standardı giderek yaygınlaşıyor. TP-LINK uygun fiyat politikasıyla alt segmentte de bu standardı yaygınlaştırmaya çalışacak.

TP-LINK Archer AX10 özellikleri ve fiyatı

TP-LINK Archer AX10 yönlendiricisi 5GHz bandında 1.2Gbps hızlarına kadar ulaşabiliyor. 4 antenli tasarım daha iyi sinyal iletimi ve kapsama alanı sunuyor. Aynı anda daha fazla bağlantıyı yönetebilen yönlendirici ayrıca kritik öneme sahip uygulamaları algılayarak bant genişliğini bu cihaza göre optimize ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Fiyatıyla iddialı amiral gemisi Realme X2 Pro tanıtıldı"

TP-LINK Archer AX10 yönlendiricinin kasasında 1.5GHz saat hızında çalışan 3 çekirdekli bir ARM işlemci yer alıyor. 256MB RAM ve 16MB flaş bellek ile desteklenen sistem tüm iletişimi yönlendiriyor.

4 adet Gb Ethernet portu ve 1 adet WAN bağlantısı kablolu olarak 1Gb seviyelerine kadar çıkabiliyor. TP-LINK Archer AX10 için 99 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. WiFi 6 oyuncu yönlendiricilerinin uçuk fiyatlara sahip olduğu düşünüldüğünde TP-LINK Archer AX10 oyuncular için de iyi bir alternatif olabilecek.