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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiyatıyla iddialı amiral gemisi Realme X2 Pro tanıtıldı

    Realme X2 Pro amiral gemisi rakipleri ile tamamen aynı donanım özellikleri sunuyor. Farkı ise fiyatı olacak. Realme X2 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo alt markası Realme’nın merakla beklenen yeni amiral gemisi X2 Pro bugün itibariyle resmiyet kazandı. Realme X2 Pro rakibi amiral gemi telefonlardan uygun fiyat etiketi ile kendisini farklılaştırmaya çalışacak.

    Realme X2 Pro özellikleri ve fiyatı

    6.5 inçlik AMOLED ekranda 1080x2340 piksel çözünürlük sunan Realme X2 Pro amiral gemisi çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. 90Hz tazeleme hızına sahip olan ekran 1000 nit parlaklık değerine kadar çıkıyor ve DCI-P3 renk gamı tarafından da destekleniyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre ve 0.23 saniyede okuma yapıyor.

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    Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 8GB’a kadar LPDDR4X RAM bellek ve 256GB’a kadar UFS 3.0 depolama belleği seçenekleri sunuyor. Isınmayı engellemek için buhar odası, süper iletken karbon fiber plaka ve çok katmanlı grafite plakası ile gelişmiş bir soğutma sistemi kurulmuş.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 Samsung GW1 sensörü yer alıyor. Yanında ise 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör, 8MP çözünürlüğünde 115 derecelik geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Sensörlerden alınan verilerle 20x melez yakınlaştırma yapılabiliyor. 16MP çözünürlüğündeki ön kamera piksel birleştirme ile daha kaliteli çekimler yapabiliyor ve yapay zekâ ile destekleniyor.

    Telefonun 4000mAh kapasiteli bataryası 50W SuperVOOC hızlı şarj ile 35 dakikada tam olarak dolabiliyor. Ayrıca USB-PD ve 18W Qualcomm hızlı şarj desteği de sunuyor. Dolby Atmos desteği yanında gelişmiş titreşim motoru sayesinde oyunlarda daha yoğun bir tecrübe yaşatılıyor. Realme X2 Pro fiyat listesi şu şekilde:

    Realme X2 Pro 6GB RAM+64GB depolama – 367$

    Realme X2 Pro 8GB RAM+128GB depolama – 395$

    Realme X2 Pro 12GB RAM+256GB depolama – 452$

    Realme X2 Pro Master Edition 12GB RAM+256GB depolama – 452$

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/15/realme-x2-pro-with-90hz-display-sd855-64mp-quad-cameras-and-50w-fast-charging-is-official-for-2599-yuan-367/ Yorum Yaz
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