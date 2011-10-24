TSMC, 28nm ile hacimli üretime hazır olduğunu açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
200'den fazla müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, bugün yaptığı açıklama ile 28nm fabrikasyon süreciyle üretime başladığını doğruladı. İlk üretim waferlarını müşterilerine yollamaya başlayan TSMC cephesinde yeni fabrikasyon süreci 28nm High Performance (28HP), 28nm High Performance Low Power (28HPL) ve 28nm Low Power (28LP) ile birlikte 28nm High Performance Mobile Computing (28HPM) süreçlerini kapsıyor.
Hacimli üretime sene sonunda geçmeyi planlayan TSMC, yeni üretim teknolojisi için 80 müşterisinin tasarım çalışmasını tamamladığını ve 40nm üretim teknolojisi için olan üretim kapasitesi ve verimliliğinin geçildiğini söyledi. 28nm ile hazırlanan ilk çiplerin yıl sona ermeden önce çıkması beklenirken, aynı üretim teknolojisiyle bantlardan çıkacak yeni nesil grafik işlem birimileri içinse 2012'ye kadar beklemeleri gerekecek.
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ben üretsem çektirirdim.
Sen uret fotonu ulkede her yere asalim :)
Adamlar valla ağızlarını kapatmışlar zehir gibi sistem hazırlıyorlar galiba
gesz yazmışsınızda biraz açıklama eklesenizde bizde kuantum sınırı falan neymiş öğrenelim nede olsa burası bir forum bilgili olanlar yazacak biz bilgisiz olanlarda okuyarak öğreneceğiz(tabi hengi işimize yarıcak orası farklı bir konu)
aciklama gerektiren bir sey yok. atom boyutlarina inildikce yari iletkenlerin dayandigi klasik fizik kurallari artik anlamini kaybediyor, kuantum fizigi gecerli hale geliyor. buda kuculmenin sonu demek. en azindan klasik tasarimla. su an gelistirilen bir kac bitlikde olsa kuantum bilgisayarlari mevcut. ha bunlar bir isinize yaramiyacaksa niye soruyorsunuz. oda ayri mevzu.
Öyle.
Ben de ondan bahsetmiştim. İntel iyi gidiyor hoş gidiyor da fiziksel sınıra gelince ne yapacak diye.
Neyse canım biz de kuantum olayına gireriz değil mi?
Evet. 10 nm boyuttan daha küçüğü oldukça zor. Quantum tunneling ve Casimir effect gibi etkiler devreye giriyor. Her ne kadar geçen sene ve bu senenin içinde bilim adamları 4 nm ve 2 nm transistor ürettiklerini duyursalar da, hacimli üretim oldukça zor. Intel'in yol haritasında 4 nm transistörlerin 2021 civarı olduğunu görmüştüm bir ara ama bence birkaç yıl gecikebilir. o da klasik CMOS teknolojisi ile değil ve photolithography gibi top-down üretim tekniği yerine artık bottom-up üretim tekniği gerekecek. 10 nm'den sonra da CMOS artık kuantum etkilerine takılıyor.
oturup crysis oynamıyor adamlar düzgün göstersin yeter
Yine baktımda fotoya klavye eski tip klavyenin kablosu eski tip hemde baya eski telefon kablolu eski çok eski klavyelerden. Yani foto eski işteo ndan
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