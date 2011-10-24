TSMC, 28nm ile hacimli üretime hazır olduğunu açıkladı

200'den fazla müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, bugün yaptığı açıklama ile 28nm fabrikasyon süreciyle üretime başladığını doğruladı. İlk üretim waferlarını müşterilerine yollamaya başlayan TSMC cephesinde yeni fabrikasyon süreci 28nm High Performance (28HP), 28nm High Performance Low Power (28HPL) ve 28nm Low Power (28LP) ile birlikte 28nm High Performance Mobile Computing (28HPM) süreçlerini kapsıyor.

Hacimli üretime sene sonunda geçmeyi planlayan TSMC, yeni üretim teknolojisi için 80 müşterisinin tasarım çalışmasını tamamladığını ve 40nm üretim teknolojisi için olan üretim kapasitesi ve verimliliğinin geçildiğini söyledi. 28nm ile hazırlanan ilk çiplerin yıl sona ermeden önce çıkması beklenirken, aynı üretim teknolojisiyle bantlardan çıkacak yeni nesil grafik işlem birimileri içinse 2012'ye kadar beklemeleri gerekecek.