Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSMC, 28nm ile hacimli üretime hazır olduğunu açıkladı

7 yıl
13,6b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
200'den fazla müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yarıiletken üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, bugün yaptığı açıklama ile 28nm fabrikasyon süreciyle üretime başladığını doğruladı. İlk üretim waferlarını müşterilerine yollamaya başlayan TSMC cephesinde yeni fabrikasyon süreci 28nm High Performance (28HP), 28nm High Performance Low Power (28HPL) ve 28nm Low Power (28LP) ile birlikte 28nm High Performance Mobile Computing (28HPM) süreçlerini kapsıyor.
Hacimli üretime sene sonunda geçmeyi planlayan TSMC, yeni üretim teknolojisi için 80 müşterisinin tasarım çalışmasını tamamladığını ve 40nm üretim teknolojisi için olan üretim kapasitesi ve verimliliğinin geçildiğini söyledi. 28nm ile hazırlanan ilk çiplerin yıl sona ermeden önce çıkması beklenirken, aynı üretim teknolojisiyle bantlardan çıkacak yeni nesil grafik işlem birimileri içinse 2012'ye kadar beklemeleri gerekecek. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
benben2009 7 yıl en beğenilen
o değilde 28nm tekloji ile üretim yapıyorlar arkada tüplü monitör var
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
manyakurt 7 yıl
darkaura
Fotoya ama takildiniz. tabiyki arsiv fotosu. 28nm hatirasi cektirecek degiller ya.

ben üretsem çektirirdim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl manyakurt
manyakurt
darkaura
Fotoya ama takildiniz. tabiyki arsiv fotosu. 28nm hatirasi cektirecek degiller ya.

ben üretsem çektirirdim.

Sen uret fotonu ulkede her yere asalim :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
Fotoya ama takildiniz. tabiyki arsiv fotosu. 28nm hatirasi cektirecek degiller ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 7 yıl
hahaha :D tüplü televizyon olayına bittim ya. resim harikulade bomba. 28 nm işlemci yapacaksın tüplü televizyon kullanacaksın lafına kırıldım :D @benben2009
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6Clas 7 yıl
Gerçekten konuyla resimin alakası yok öyle temsilen koymuşlar işte kimyagerler midir nedir onlar
Adamlar valla ağızlarını kapatmışlar zehir gibi sistem hazırlıyorlar galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 7 yıl
VIA NANO X2 işlemcili netbook dizüstü tablet bulmak çok zorlaştı, o işlemcilerinde bir kısmını TMSC üretiyor, Via işlemcili mini bilgisayar falan bulabilen var mı? Bazı arkadaşlar itx almış kullanıyorlar, biz onu da bulamıyoz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
civilbugra 7 yıl
DigitalWorld
darkaura o degilde ufalmanin fiziksel sinirlarina yaklasiyoruz. bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. bildigim kadriyle 50atom kalinliginin alatinda artik quantum kanunlari dominant hale gelmeye basliyor. buda silikonda 10nm falan. ulasilmasina fazla bir sey kalmadi.
Öyle. Ben de ondan bahsetmiştim. İntel iyi gidiyor hoş gidiyor da fiziksel sınıra gelince ne yapacak diye. Neyse canım biz de kuantum olayına gireriz değil mi?

gesz yazmışsınızda biraz açıklama eklesenizde bizde kuantum sınırı falan neymiş öğrenelim nede olsa burası bir forum bilgili olanlar yazacak biz bilgisiz olanlarda okuyarak öğreneceğiz(tabi hengi işimize yarıcak orası farklı bir konu)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl civilbugra
civilbugra

DigitalWorld

darkaura o degilde ufalmanin fiziksel sinirlarina yaklasiyoruz. bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. bildigim kadriyle 50atom kalinliginin alatinda artik quantum kanunlari dominant hale gelmeye basliyor. buda silikonda 10nm falan. ulasilmasina fazla bir sey kalmadi.
Öyle. Ben de ondan bahsetmiştim. İntel iyi gidiyor hoş gidiyor da fiziksel sınıra gelince ne yapacak diye. Neyse canım biz de kuantum olayına gireriz değil mi?


gesz yazmışsınızda biraz açıklama eklesenizde bizde kuantum sınırı falan neymiş öğrenelim nede olsa burası bir forum bilgili olanlar yazacak biz bilgisiz olanlarda okuyarak öğreneceğiz(tabi hengi işimize yarıcak orası farklı bir konu)

aciklama gerektiren bir sey yok. atom boyutlarina inildikce yari iletkenlerin dayandigi klasik fizik kurallari artik anlamini kaybediyor, kuantum fizigi gecerli hale geliyor. buda kuculmenin sonu demek. en azindan klasik tasarimla. su an gelistirilen bir kac bitlikde olsa kuantum bilgisayarlari mevcut. ha bunlar bir isinize yaramiyacaksa niye soruyorsunuz. oda ayri mevzu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 7 yıl
madem adamlar hazır bu arada eski üretim teknolojili kartlara indirim olsun ki millet bari ucuzdu o yüzden aldım desin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
o degilde ufalmanin fiziksel sinirlarina yaklasiyoruz. bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. bildigim kadriyle 50atom kalinliginin alatinda artik quantum kanunlari dominant hale gelmeye basliyor. buda silikonda 10nm falan. ulasilmasina fazla bir sey kalmadi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 7 yıl
darkaura

o degilde ufalmanin fiziksel sinirlarina yaklasiyoruz. bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. bildigim kadriyle 50atom kalinliginin alatinda artik quantum kanunlari dominant hale gelmeye basliyor. buda silikonda 10nm falan. ulasilmasina fazla bir sey kalmadi.


Öyle.

Ben de ondan bahsetmiştim. İntel iyi gidiyor hoş gidiyor da fiziksel sınıra gelince ne yapacak diye.

Neyse canım biz de kuantum olayına gireriz değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yesil1026 7 yıl
darkaura

o degilde ufalmanin fiziksel sinirlarina yaklasiyoruz. bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. bildigim kadriyle 50atom kalinliginin alatinda artik quantum kanunlari dominant hale gelmeye basliyor. buda silikonda 10nm falan. ulasilmasina fazla bir sey kalmadi.

Evet. 10 nm boyuttan daha küçüğü oldukça zor. Quantum tunneling ve Casimir effect gibi etkiler devreye giriyor. Her ne kadar geçen sene ve bu senenin içinde bilim adamları 4 nm ve 2 nm transistor ürettiklerini duyursalar da, hacimli üretim oldukça zor. Intel'in yol haritasında 4 nm transistörlerin 2021 civarı olduğunu görmüştüm bir ara ama bence birkaç yıl gecikebilir. o da klasik CMOS teknolojisi ile değil ve photolithography gibi top-down üretim tekniği yerine artık bottom-up üretim tekniği gerekecek. 10 nm'den sonra da CMOS artık kuantum etkilerine takılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
benben2009
o değilde 28nm tekloji ile üretim yapıyorlar arkada tüplü monitör var

oturup crysis oynamıyor adamlar düzgün göstersin yeter
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benben2009 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

benben2009

o değilde 28nm tekloji ile üretim yapıyorlar arkada tüplü monitör var


oturup crysis oynamıyor adamlar düzgün göstersin yeter

Yine baktımda fotoya klavye eski tip klavyenin kablosu eski tip hemde baya eski telefon kablolu eski çok eski klavyelerden. Yani foto eski işteo ndan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
Görelim bakalım verimlilik sorunları aşılmışsa güzel çipler ortaya çıkabilir. Daha az ısı daha çok güç OC Forever
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benben2009 7 yıl en beğenilen
o değilde 28nm tekloji ile üretim yapıyorlar arkada tüplü monitör var
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jinnet 7 yıl benben2009
benben2009

o değilde 28nm tekloji ile üretim yapıyorlar arkada tüplü monitör var



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13576 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
2 etiket daha gpu tsmc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme 7 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim