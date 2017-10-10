TSMC, 3nm işlemci üretmek için 20 milyar dolarlık fabrika kuracak

Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi şirketler kendi yonga setlerini tasarlarken üretim sürecinin arkasında da teknolojiye yön veren önemli bir şirket yer alıyor: TSMC. Dünyanın önde gelen yonga seti üreticilerinden TSMC çok önemli müşterilere sahip olsa da Samsung ve Intel ile kıyasıya bir mücadele içinde. Bu mücadele şirketi; üretim sürecini iyileştirmeye ve yenilikler yapmaya zorluyor. Şirketin kurucusu ve başkanı olan 86 yaşındaki Morris Chang, TSMC'nin hedeflerini Bloomberg'e anlattı. Chang'ın açıklamalarına göre şirket 3nm işlemciler üretmek için yeni bir üretim üssü inşa edecek.

Mevcut üretim tesislerinde son olarak 10nm işlemciler üretmeye başlayan TSMC, bu işlemcilerinden boyut itibariyle çok daha küçük olan 3nm işlemciler üretmek için yeni bir üretim tesisi kurmak zorunda. Boyut olarak çok daha küçük olan 3nm yeni nesil işlemcilerin daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunarak kullanıcıları memnun edeceği düşünülüyor. Böylece TSMC de hem en büyük müşterisi Apple hem de mobil işlemci üzerine çalışan diğer şirketler için çok daha önemli bir oyuncu haline gelecek.

20 Milyar Dolarlık Harcama Bekleniyor

Tabi bu büyük atılım, TSMC için hiç de ucuz olmayacak. Morris Chan'in açıklamasına göre 3nm dev üretim tesisi için en az 15 milyar dolarlık harcama yapılacak. Bununla birlikte Chang'in asıl tahmini tesisin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulacağı yönünde. Daha önce ileri sürülen bazı iddialar TSMC'nin 3nm işlemci üretecek tesisini ABD'de kuracağını belirtiyordu ancak Chang, tesisin, Tayvan'ın güneyinde bulunan Tainan şehrinde kurulacağını açıkladı.

Tabi bu açıklamanın ay başında hükümetin yaptığı destek açıklamasının arkasından gelmesi tesadüf değil. Geçtiğimiz aylarda zaman zaman enerji sorunu yaşayan Tayvan'da hükümet yetkilileri, TSMC'nin ülkede kuracağı dev tesis için destek verilip verilmeyeceğini uzun bir süre tartışmıştı. Sonrasında yetkililer TSMC'nin yerel ekonomiye sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurup şirkete güçlü bir güvence sunarken TSMC de tesisi ABD'de değil Tayvan'da kurma kararı aldı.

Önce 7nm İşlemciler Üretilecek

Şirketin teknolojik açıdan bugüne kadarki en gelişmiş tesisi olacak olan yeni tesisin 2022 yılına kadar üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Tabi 4 yıldan uzun olan bu süreç çok fazla gibi görünebilir ancak TSMC mobil işlemcilerin boyutu kademeli olarak düşürmeyi planlıyor. Bu süreçte ilk etapta 7nm sonrasında ise 5nm mobil işlemciler üretecek olan TSMC, gelecek yıl üretim sürecindeki değişiklikleri başlatmayı planlıyor.