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TSMC, 3nm işlemci üretmek için 20 milyar dolarlık fabrika kuracak

Tayvanlı TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Apple'ın tedarikçiliğini sürdürmek ve Intel ile Samsung arasındaki yarışta geri kalmamak için dev bir üretim tesisi kuracak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi şirketler kendi yonga setlerini tasarlarken üretim sürecinin arkasında da teknolojiye yön veren önemli bir şirket yer alıyor: TSMC. Dünyanın önde gelen yonga seti üreticilerinden TSMC çok önemli müşterilere sahip olsa da Samsung ve Intel ile kıyasıya bir mücadele içinde. Bu mücadele şirketi; üretim sürecini iyileştirmeye ve yenilikler yapmaya zorluyor. Şirketin kurucusu ve başkanı olan 86 yaşındaki Morris Chang, TSMC'nin hedeflerini Bloomberg'e anlattı. Chang'ın açıklamalarına göre şirket 3nm işlemciler üretmek için yeni bir üretim üssü inşa edecek.
 
Mevcut üretim tesislerinde son olarak 10nm işlemciler üretmeye başlayan TSMC, bu işlemcilerinden boyut itibariyle çok daha küçük olan 3nm işlemciler üretmek için yeni bir üretim tesisi kurmak zorunda. Boyut olarak çok daha küçük olan 3nm yeni nesil işlemcilerin daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunarak kullanıcıları memnun edeceği düşünülüyor. Böylece TSMC de hem en büyük müşterisi Apple hem de mobil işlemci üzerine çalışan diğer şirketler için çok daha önemli bir oyuncu haline gelecek.

20 Milyar Dolarlık Harcama Bekleniyor 

Tabi bu büyük atılım, TSMC için hiç de ucuz olmayacak. Morris Chan'in açıklamasına göre 3nm dev üretim tesisi için en az 15 milyar dolarlık harcama yapılacak. Bununla birlikte Chang'in asıl tahmini tesisin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulacağı yönünde. Daha önce ileri sürülen bazı iddialar TSMC'nin 3nm işlemci üretecek tesisini ABD'de kuracağını belirtiyordu ancak Chang, tesisin, Tayvan'ın güneyinde bulunan Tainan şehrinde kurulacağını açıkladı. 
Tabi bu açıklamanın ay başında hükümetin yaptığı destek açıklamasının arkasından gelmesi tesadüf değil. Geçtiğimiz aylarda zaman zaman enerji sorunu yaşayan Tayvan'da hükümet yetkilileri, TSMC'nin ülkede kuracağı dev tesis için destek verilip verilmeyeceğini uzun bir süre tartışmıştı. Sonrasında yetkililer TSMC'nin yerel ekonomiye sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurup şirkete güçlü bir güvence sunarken TSMC de tesisi ABD'de değil Tayvan'da kurma kararı aldı.

Önce 7nm İşlemciler Üretilecek 

Şirketin teknolojik açıdan bugüne kadarki en gelişmiş tesisi olacak olan yeni tesisin 2022 yılına kadar üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Tabi 4 yıldan uzun olan bu süreç çok fazla gibi görünebilir ancak TSMC mobil işlemcilerin boyutu kademeli olarak düşürmeyi planlıyor. Bu süreçte ilk etapta 7nm sonrasında ise 5nm mobil işlemciler üretecek olan TSMC, gelecek yıl üretim sürecindeki değişiklikleri başlatmayı planlıyor.

https://www.phonearena.com/news/TSMC-is-building-a-20-billion-facility-to-keep-Apple-as-a-customer_id98770 Yorum Yaz
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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
Adamlar en azından 20-30 milyar lirayı halktan toplayıp çöpe atmıyorlar bizde hala neden geri kaldık teknolojide diye ağlıyalım.
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Eyyyyyyyy tayvan ufacıksın ama bir o kadarda büyüksün seni kıskanıyorum
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Xloud 1 yıl
Bu işlemci 3nm ondan bataryayı 1000 mAh koyduk...Geliyor...
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melikulupinar 1 yıl
10 nm bile söylenenden 2 yıl gecikmeli geldi. Hala verimi düşük ve birim maliyet yüksek. Intel de daha tam kıvıramadı 10 nm işini. Bu yüzden tick-tock yerine tick-tock-tock-tock-tock demek zorunda kaldı. Belki beşinci tock da gelebilir.
Arada 7 nm varken 5 nm varken 3 nm üretimin 2022 yılında geleceğini hiç sanmıyorum. 10 için iki yıl gecikildi 7 için 3, 5 için 4 ve 3 için 5 yıl sarksa 2029 gibi görürüz herhalde.

Yok acele çıkar ise verim acaip düşük fiyatlar ise anasının nikahı olur artık.
AMD (samsung-Glofo) boşuna arada 12 nm, 10 nm hariç, 8 nm filan planlamıyor. Sebep daha olabilir bulunması ve ucuz olması.
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brokengineer 1 yıl
yıl 1992 rte: eyyy tayvan. Sen kutu kutu pense oynarken biz kutu kutu efes pilseeğğğyynn iciyorduk.
yıl 2017: tmsc 3nm silikon için 20b dolar yatırım yapıyor ve biz hala yüksek teknoloji ürünleri patent alma sayısında sonlardayız.
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megaprince 1 yıl
Eyy nanometre sen kimsin yaaa Gelsin pikometre
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Ṯıbbi Atık !! 1 yıl
Adamlar çalışıyor harbi 3 nm ne demek :D
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Firat982 1 yıl
Çok para yav..Ben o kadar paraya yeni saraylar yaptırır.Devlete bir çok yeni makam aracıdır.Adamalar parayı çarçur ediyor..Yazık..Hiç beyin yok bunlarda
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Sirchade 1 yıl
Bir yerde okumuştum galiba, yanlış hatırlamıyorsam 7nm altı mümkün değildi. Nasıl olacak bu?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
more kanunu transistör sayısını baz alır buna göre bir öngörü oluşturur !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
tesisi inşa etmek kafadan 3-4 yıl alır ! bu süre içinde zaten eski teknoloji yerini bu ebata denk getireceği için burada bir mantık hatası var !
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ahmet1905_47 1 yıl SixSixSix
SixSixSix
TeknoSeyir'den Levent Pekcan'ın bu konu hakkında söylediği şeyi yanlış hatırlamıyorsam, 7nm'den aşağısı teorik olarak mümkün değilmiş.

Evet silikon için 7nm sinir başka bir element ile demiyorlar diye duymuştum
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funnel 1 yıl
En küçük atom olan helyumun yarıçapı 31pm, 3nm bunun sadece 100katı oluyor. Adamların nekadar küçük boyutla uğraştığı anlaşılmıştır umarım.
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