TSMC, 3nm üretimini arttırıyor: Çok sayıda firmadan sipariş aldı

Çok sayıda firma 3nm için sırada
Halihazırda ayda 60 bin plaka üretebilen TSMC'nin üretimi 100 bine çıkarmanın yanında verimi de %80'e çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirket, Apple'ın yanında Qualcomm, MediaTek, Nvidia ve Intel'den çok sayıda sipariş almış durumda.
Geçtiğimiz sene N3B üretim sürecini kullanan TSMC, bu sene daha verimli ve daha düşük maliyetli N3E sürecine geçiş yapıyor. Dolayısıyla Qualcomm ve Mediatek gibi firmaların ilgisini çekmiş durumda. Yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün N3E üretim süreciyle üretileceği belirtiliyor.
TSMC'nin son finansal raporunda geçtiğimiz senenin ikinci yarısında seri üretime geçen 3nm çip siparişlerinin toplam satışların %6'sını oluşturduğu belirtilmişti. 2024'te ise bu rakamın %14-16 seviyesine çıkması bekleniyor. Telefon üreticilerinin 3nm destekli cihazlarını piyasaya sürmeye başlamasıyla bu yıl yarı iletken pazarındaki rekabetin artacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.