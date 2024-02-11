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    Anlık Bildirim

    TSMC, 3nm üretimini arttırıyor: Çok sayıda firmadan sipariş aldı

    2023'te 3nm sürecinde sadece Apple'a üretim yapan TSMC, bu sene daha fazla müşteriye 3nm çip üretecek.  Şirket, aylık 3nm plaka üretimini 100 bine çıkarmayı hedefliyor.
    TSMC, 3nm üretimini arttırıyor: Çok sayıda firmadan sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    2023'te TSMC'nin 3nm üretim sürecinde sadece tek müşterisi vardı, o da Apple. Şirket bu sene için daha fazla müşteriye 3nm çipler üretecek, dolayısıyla üretimi arttırması gerekiyor. Ortaya açıkan bir rapora şirket aylık 3nm plaka üretimini 100 bine çıkarmayı ve üretim verimini arttırmayı planlıyor.

    Çok sayıda firma 3nm için sırada

    Halihazırda ayda 60 bin plaka üretebilen TSMC'nin üretimi 100 bine çıkarmanın yanında verimi de %80'e çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirket, Apple'ın yanında Qualcomm, MediaTek, Nvidia ve Intel'den çok sayıda sipariş almış durumda.

    Geçtiğimiz sene N3B üretim sürecini kullanan TSMC, bu sene daha verimli ve daha düşük maliyetli N3E sürecine geçiş yapıyor. Dolayısıyla Qualcomm ve Mediatek gibi firmaların ilgisini çekmiş durumda. Yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün N3E üretim süreciyle üretileceği belirtiliyor.

    TSMC'nin son finansal raporunda geçtiğimiz senenin ikinci yarısında seri üretime geçen 3nm çip siparişlerinin toplam satışların %6'sını oluşturduğu belirtilmişti. 2024'te ise bu rakamın %14-16 seviyesine çıkması bekleniyor. Telefon üreticilerinin 3nm destekli cihazlarını piyasaya sürmeye başlamasıyla bu yıl yarı iletken pazarındaki rekabetin artacağını söyleyebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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