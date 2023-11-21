Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, 3nm üretim kapasitesini arttırıyor: Birçok firma üretim için sırada

    TSMC'nin en ileri üretim tekniği olan 3nm'de şuanda Apple dışında müşterisi yok. Ancak yakında durum değişecek. Şirket 2024 yılında kapasitesini arttırarak diğer müşterilerine de üretim yapacak.
    TSMC, 3nm üretim kapasitesini arttırıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin en ileri üretim tekniği olan 3nm'de şuanda tek müşterisi var: Apple. Ancak yakında durum değişecek. Şirket 2024 yılında 3nm sürecinde diğer müşterilerine de üretim yapacak. Dolayısıyla şirket 3nm üretim gelirlerini büyük oranda arttırmayı hedefliyor.

    Birçok şirket 3nm için sırada

    China Times'ın verdiği bilgilere göre Nvida GPU'larından Microsoft, Google, Amazon gibi şirketlerin yapay zeka çiplerine kadar birçok büyük firma TSMC'nin 3nm sürecinde üretim yapmayı planlıyor. TSMC'nin 3nm üretim kapasitesi şuanda ayda 60-70 bin plaka seviyesine çıkmış durumda. 2024 sonunda ise 100 bin rakamına ulaşması bekleniyor.

    Şirketin 3nm gelirleri şuanda %5 seviyesinde iken 2024 yılında %10'a ulaşması bekleniyor. Apple'dan gelen A17 Pro ve M3 çip siparişleri şirkete 3.1 milyar euro kazandırmış durumda.

    Önümüzdeki sene Qualcomm ve Mediatek'in amiral gemisi işlemcileri Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 için daha düşük maliyetli N3E sürecine yönelmesi beklenirken TSMC'nin gelirlerinde de büyük bir artış bekleniyor. Şuanda sadece Apple'ın kullandığı N3B üretim süreci yüksek plaka maliyeti ve düşük verim sebebiyle diğer şirketler tarafından tercih edilmedi. Şuanki plaka maliyetinin 20 bin dolar ve verimin de %55 olduğu rapor ediliyor. Dolayısıyla Apple dışında bir firmanın bu maliyetin üstesinden gelmesi zor.

    Daha önceki bir rapora göre, yakın zamanda piyasaya sürülen M3, M3 Pro ve M3 Max'in bant çıkış süreci tek başına Apple'a 1 milyar dolara mal oldu. Qualcomm ve MediaTek gibi şirketler bu maliyete katlanmak istemedikleri için beklemeyi tercih ettiler. Tabi bu durum Apple'a bir yıl boyunca avantaj sağladı. Ancak önümüzdeki sene daha fazla firma son teknoloji çiplere erişim imkanı bulacak, dolayısıyla 2024 yılının daha heyacanlı olacağına şüphe yok.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tev bursu kyk ya engel mi en boy yükseklik etek traşı makinesi laptopa harici ekran kartı takma d smart internet yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız