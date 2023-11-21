TSMC, 3nm üretim kapasitesini arttırıyor: Birçok firma üretim için sırada

Tam Boyutta Gör TSMC'nin en ileri üretim tekniği olan 3nm'de şuanda tek müşterisi var: Apple. Ancak yakında durum değişecek. Şirket 2024 yılında 3nm sürecinde diğer müşterilerine de üretim yapacak. Dolayısıyla şirket 3nm üretim gelirlerini büyük oranda arttırmayı hedefliyor.

Birçok şirket 3nm için sırada

China Times'ın verdiği bilgilere göre Nvida GPU'larından Microsoft, Google, Amazon gibi şirketlerin yapay zeka çiplerine kadar birçok büyük firma TSMC'nin 3nm sürecinde üretim yapmayı planlıyor. TSMC'nin 3nm üretim kapasitesi şuanda ayda 60-70 bin plaka seviyesine çıkmış durumda. 2024 sonunda ise 100 bin rakamına ulaşması bekleniyor.

Şirketin 3nm gelirleri şuanda %5 seviyesinde iken 2024 yılında %10'a ulaşması bekleniyor. Apple'dan gelen A17 Pro ve M3 çip siparişleri şirkete 3.1 milyar euro kazandırmış durumda.

TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği söyleniyor 9 sa. önce eklendi

Önümüzdeki sene Qualcomm ve Mediatek'in amiral gemisi işlemcileri Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 için daha düşük maliyetli N3E sürecine yönelmesi beklenirken TSMC'nin gelirlerinde de büyük bir artış bekleniyor. Şuanda sadece Apple'ın kullandığı N3B üretim süreci yüksek plaka maliyeti ve düşük verim sebebiyle diğer şirketler tarafından tercih edilmedi. Şuanki plaka maliyetinin 20 bin dolar ve verimin de %55 olduğu rapor ediliyor. Dolayısıyla Apple dışında bir firmanın bu maliyetin üstesinden gelmesi zor.

Daha önceki bir rapora göre, yakın zamanda piyasaya sürülen M3, M3 Pro ve M3 Max'in bant çıkış süreci tek başına Apple'a 1 milyar dolara mal oldu. Qualcomm ve MediaTek gibi şirketler bu maliyete katlanmak istemedikleri için beklemeyi tercih ettiler. Tabi bu durum Apple'a bir yıl boyunca avantaj sağladı. Ancak önümüzdeki sene daha fazla firma son teknoloji çiplere erişim imkanı bulacak, dolayısıyla 2024 yılının daha heyacanlı olacağına şüphe yok.

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TSMC, 3nm üretim kapasitesini arttırıyor