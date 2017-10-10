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ASELSAN ile TÜBİTAK’tan ortak yarı iletken şirketi

ASELSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ortaklığında yarı iletken ve benzeri teknolojiler için çalışmaların yapılacağı yeni bir şirket kuruldu. İşte detaylar:
1 yıl
8,2b
1
57
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Silahlı İnsansız Hava Araçlarının temel mühimmatı olan MAM-L ile son dönemde terörle mücadele kapsamında etkin bir şekilde görev yapan Roketsan üretimi Cirit füzesinin arayıcı başlıklarında kullanılan yarı iletken dedektörlerin geliştirilmesinde etkin rol üstlenen gizli bir isim olan YİTAL, sonunda resmi bir şirket haline geliyor.


1983 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kapsamında yarı iletken teknoloji alanında araştırma yapmak adına kurulan YİTAL, geçen dönem boyunca TÜBİTAK Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyordu.


Yeni kurulan şirket ile farklı bir kimlik kazanan YİTAL artık YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla ticari bir yapıya kavuştu. %51 hissesi ASELSAN’a %29 hissesi TÜBİTAK’a, %20 hissesi de Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ait olan şirket, çok yakında tesisleşme anlamında da önemli adımlar atacak.


TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin tarafından “Güvenilir Yarı-İletken Üretimevi” statüsünde yola devam edecek denilen YİTAL için KAP’a yapılan açıklamada “Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla” kurulduğu ifade ediliyor.


Şirketin TÜBİTAK Gebze kampüsünde kurulacak olan fabrikasında ilk aşamada ülke için kritik öneme sahip teknolojilerdeki üretim süreçlerinin geliştirilmesine odaklanılacak. Gelecek adına son derece önemli olan bu adım, uzun vadede destek görmeye devam eder ve başta savunma sanayii olmak üzere ülkemiz adına bir çok alanda kullanılan teknolojilerin yerlilik oranının artmasına katkı sağlar.


https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4028e4a1413b7ef401413bc2251e0047 http://aa.com.tr/tr/ekonomi/yital-milli-sirket-oldu/929906 Yorum Yaz
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hanox 1 yıl en beğenilen
Daha bunlar başlanğıç, asıl gelişmeler için biraz daha bekleyin.Yakında daha güzel
haberler duyacaksınız. VER AĞA MEHTERİ....
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Last Troll Bender 1 yıl
Oooh savunma konusu. Dünyayı katlar böler çarparız hüleayn.
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tamzirtapoz 1 yıl
Bir diyot bile üretemez haldeydik. Böyle bir şirketin kuruluyor olması çok faydalı bir şey ülke için. Kısa vadede olmasa da uzun vadede çok gelişme sağlayacağından eminim.
Bir diyot bile üretemez haldeydik. Böyle bir şirketin kuruluyor olması çok faydalı bir şey ülke için. Kısa vadede olmasa da uzun vadede çok gelişme sağlayacağın...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 1 yıl
Bu ülkenin ne kadar ezik olduğunu bilmeyen yok.İtiraz edip duracağınıza sen daha iyisini yap.Bunlar bunu yapabiliyor.Sen daha iyisini yap.Sizi tutan mı var.Hiçbir şey yapmazsınız hep itiraz hep itiraz.Bir kerede teşekkür etmeyi deneseniz bir tarafınız eksilmez.
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Mortus 1 yıl
Konu başlığı bence "Pardus vs Diğer işletim sistemleri" olmalı

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DH Misafiri 1 yıl
çin kuantum şifreleme yapmış bisimkilerde diyot fabrikası kuracaklar :)))
değişik kafaların değişik sonuçları işte!!
boş durmuyoz çalışıyoz demek için kurulan fake şirket. diyot diyot çalışın...
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fthkn 1 yıl
YÖK gibi akademik etkinliklere siyasi ayar vermek için kurum oluşturmuş bir ülkede devlet eliyle hiçbir araştırma geliştirme şirketi kurulmaz. Hükümet kurulması için selahiyet verilmiş partiler dışarıdaki dayılarını amcalarını ve özellikle Sam amcalarını üzecek etkinliklere bu ülkede izin vermezler.
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WB 1 yıl
15 yildir nereder mi, asil soru 50 yildir neredeydik de yapmadik bunlari
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gurkanse 1 yıl
1) organik hoşaf vardı ona yoğunlaşsınlar :D
2)ne zaman birbirinize laf yetiştirmek,tartışmak yerine bir şeyler yapmaya odaklanırsanız ozaman bir şeyler değişebilir.Malesef birbirinize laf yetiştirmek konusunda alayınızın zombiden farkı kalmamış
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Surfer Rosa 1 yıl
Işıklı ekmek sepetinden sonra ağır gelmesin beyler.
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Bluflame 1 yıl
direk 7nm process’le başlarlar cpu yapmaya heralde.
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kazuya58 1 yıl
istemezük
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elektrontan 1 yıl
İşlemci üretmeye bir adım daha mı demeli?
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