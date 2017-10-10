ASELSAN ile TÜBİTAK’tan ortak yarı iletken şirketi





Silahlı İnsansız Hava Araçlarının temel mühimmatı olan MAM-L ile son dönemde terörle mücadele kapsamında etkin bir şekilde görev yapan Roketsan üretimi Cirit füzesinin arayıcı başlıklarında kullanılan yarı iletken dedektörlerin geliştirilmesinde etkin rol üstlenen gizli bir isim olan YİTAL, sonunda resmi bir şirket haline geliyor.





1983 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kapsamında yarı iletken teknoloji alanında araştırma yapmak adına kurulan YİTAL, geçen dönem boyunca TÜBİTAK Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyordu.





Yeni kurulan şirket ile farklı bir kimlik kazanan YİTAL artık YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla ticari bir yapıya kavuştu. %51 hissesi ASELSAN’a %29 hissesi TÜBİTAK’a, %20 hissesi de Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ait olan şirket, çok yakında tesisleşme anlamında da önemli adımlar atacak.





TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin tarafından “Güvenilir Yarı-İletken Üretimevi” statüsünde yola devam edecek denilen YİTAL için KAP’a yapılan açıklamada “Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla” kurulduğu ifade ediliyor.





Şirketin TÜBİTAK Gebze kampüsünde kurulacak olan fabrikasında ilk aşamada ülke için kritik öneme sahip teknolojilerdeki üretim süreçlerinin geliştirilmesine odaklanılacak. Gelecek adına son derece önemli olan bu adım, uzun vadede destek görmeye devam eder ve başta savunma sanayii olmak üzere ülkemiz adına bir çok alanda kullanılan teknolojilerin yerlilik oranının artmasına katkı sağlar.

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4028e4a1413b7ef401413bc2251e0047 http://aa.com.tr/tr/ekonomi/yital-milli-sirket-oldu/929906