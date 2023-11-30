Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, TSMC'ye 14 milyar dolarlık çip ürettirecek: Apple'dan sonraki en büyük müşterisi olabilir

    Yarı iletken analisti Andrew Lu'nun verdiği bilgiye göre Intel, 2024 yılı için TSMC'ye 4 milyar dolarlık çip siparişi verdi. Hatta 2025 yılında bu rakam 10 milyar dolara ulaşacak.
    Intel, TSMC'ye 14 milyar dolarlık çip ürettirecek Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken analisti Andrew Lu'nun verdiği bilgiye göre Intel, 2024 yılı için TSMC'ye 4 milyar dolarlık çip siparişi verdi. Hatta 2025 yılında bu rakam 10 milyar dolara ulaşacak. Gelecek sene çıkacak Luner Lake işlemci çekirdeklerinin harici bir dökümhanede üretilen ilk Intel işlemciler olacağı iddia ediliyor. Lu'ya göre gelecekte Intel TSMC'ye daha bağımlı hale gelecek.

    TSMC'nin ikinci büyük müşterisi olabilir

    Apple'ın M3 ve A17 işlemcileri TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiliyor. Dolayısıyla Apple TSMC'nin en büyük müşterisi konumunda. Analistin iddiasına göre Intel, AMD'yi geçerek 3nm sürecinde TSMC'nin en büyük ikinci müşterisi haline gelecek. 2024'ün sonuna kadar Intel, TSMC'den ayda 15 bin 3nm plaka temin edecek. 2025'de ise rakam 30 bine çıkacak.

    Görünüşe göre Intel'ın TSMC ile çalışmasında firma için ekonomik ve finansal bazı kazanımlar var. En başta üretim kapasitesinin artacak olmasını sayabiliriz. Intel'ın çok büyük üretim kapasitesi olsa da özellikle üst seviye çiplerde yeterli üretim hacmine ulaşamaması böyle bir yönelime sabep olmuş olabilir. Intel uzun zamandır CPU ve GPU'larının düşük değere sahip bazı parçalarını harici dökümhanelerde ürettiriyor.

    Arc Alchemist GPU'ları TSMC tarafından üretiliyor

    Intel yeni Arc Alchemist GPU'larını TSMC'ye ürettiriyor. Meteor Lake işlmecilerinde de TSMC'nin 5nm ve 6nm düğümleriyle üretilen CPU bölümleri bulunuyor. Intel'in gelecek Battlemage ve Celestial GPU'larının ve gelecekteki işlemcilerinin bazı bölümlerinin de TSMC'de üretileceği söyleniyor.

    Intel, yıllardır üretiminin bir kısmını dış dökümhanelere yaptırıyor ve bunun faydaları, negatif yönlerine ağır basıyor.  Ek olarak şirket, 10nm çipleri piyasaya sürmekte zorlandığı zamana göre teknolojik açıdan daha iyi durumda. Eğer Intel o dönemde CPU'larını TSMC'de üretmeye izin vermiş olsaydı belki de AMD'ye bu kadar pazar payı kaptırmayacaktı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prizden lamba hattı çekmek jabra bluetooth kulaklık eşleştirme sorunu günde kaç paragraf çözülmeli fluence paket sıralaması volkswagen teyp kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız