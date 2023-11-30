Intel, TSMC'ye 14 milyar dolarlık çip ürettirecek: Apple'dan sonraki en büyük müşterisi olabilir

TSMC'nin ikinci büyük müşterisi olabilir
Apple'ın M3 ve A17 işlemcileri TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiliyor. Dolayısıyla Apple TSMC'nin en büyük müşterisi konumunda. Analistin iddiasına göre Intel, AMD'yi geçerek 3nm sürecinde TSMC'nin en büyük ikinci müşterisi haline gelecek. 2024'ün sonuna kadar Intel, TSMC'den ayda 15 bin 3nm plaka temin edecek. 2025'de ise rakam 30 bine çıkacak.
Görünüşe göre Intel'ın TSMC ile çalışmasında firma için ekonomik ve finansal bazı kazanımlar var. En başta üretim kapasitesinin artacak olmasını sayabiliriz. Intel'ın çok büyük üretim kapasitesi olsa da özellikle üst seviye çiplerde yeterli üretim hacmine ulaşamaması böyle bir yönelime sabep olmuş olabilir. Intel uzun zamandır CPU ve GPU'larının düşük değere sahip bazı parçalarını harici dökümhanelerde ürettiriyor.
Arc Alchemist GPU'ları TSMC tarafından üretiliyor
Intel yeni Arc Alchemist GPU'larını TSMC'ye ürettiriyor. Meteor Lake işlmecilerinde de TSMC'nin 5nm ve 6nm düğümleriyle üretilen CPU bölümleri bulunuyor. Intel'in gelecek Battlemage ve Celestial GPU'larının ve gelecekteki işlemcilerinin bazı bölümlerinin de TSMC'de üretileceği söyleniyor.
Intel, yıllardır üretiminin bir kısmını dış dökümhanelere yaptırıyor ve bunun faydaları, negatif yönlerine ağır basıyor. Ek olarak şirket, 10nm çipleri piyasaya sürmekte zorlandığı zamana göre teknolojik açıdan daha iyi durumda. Eğer Intel o dönemde CPU'larını TSMC'de üretmeye izin vermiş olsaydı belki de AMD'ye bu kadar pazar payı kaptırmayacaktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.