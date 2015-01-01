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TSMC firması A9 yongasetlerinin üretiminde aslan payını alabilir

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC firması A9 yongasetlerinin üretiminde aslan payını alabilir

Samsung'un yarıiletken üretiminde 14nm FinFET teknolojisine geçiş yaptığını ve Apple A9 yongasetlerinin üretiminde başrolü oynayacağı bilgisi bir süredir gündemi meşgul ederken, Tayvan'dan gelen bilgiler tam tersini işaret ediyor. 

TSMC firması A8 yongasetinin üretiminde yüzde 70 civarında bir pay sahibi durumunda. Samsung ise yaklaşık üretimin yüzde 30'unu karşılıyor. Her iki firma da üretimi 20nm sürecinde gerçekleştiriyor. 

Gelen bilgilere göre TSMC, A9 yongasetinde de aynı oranı koruyacak. Zira Samsung'un üretim verimliliği Apple tarafından henüz başarılı bulunmuyor ve üretimin büyük kısmının Samsung'a yüklenerek riske girilmek istenmiyor. 

Samsung'un Teksas'ta bulunan üretim tesisleri, ABD'de üretim yapmak isteyen Apple için önemli bir faktör. Bu sayede Samsung'un dengeyi kendi lehine biraz daha bozabileceği belirtiliyor. 

Diğer bir ihtimal ise Apple'ın üretimi dengeleyerek tedarikçilere dağıtması. Yani TSMC bir sıkıntı yaşadığında Samsung bir anda üretimi iki kat artıracak ve yüzde 70-80 hakimiyet oranına ulaşacak. Veya Samsung bir sıkıntı yaşadığında TSMC üretimi artırarak aynı oranlara çıkacak.

Apple A9 yongasetinin hangi ürünlerde kullanılacağı şimdilik net değil. iPhone ve iPad modellerinde kullanılması kesin olsa da daha güçlü bir versiyonun 12.2 veya 12.9 inçlik iPad Pro veya MacBook Air modelinde kullanılabileceği de belirtiliyor. Bununla birlikte en erken gelecek yılın ikinci yarısı itibariyle tedarikçilerin A9 üretimine başlaması bekleniyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/12/30/tsmc-said-to-be-main-supplier-for-next-iphone-a9-chip-not-samsung/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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İronik Adam 4 yıl
Bir de bizim sözde haberciler yılın ilk yarısında "yüksek ihtimalle" 6S öteki yarısında 7 çıkacak diyordu. Daha A9 üretimine başlanmadı bunlar neleri konuşuyorlar. Allah akıl fikir versin onlara.
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giogo 4 yıl İronik Adam
İronik Adam
Bir de bizim sözde haberciler yılın ilk yarısında "yüksek ihtimalle" 6S öteki yarısında 7 çıkacak diyordu. Daha A9 üretimine başlanmadı bunlar neleri konuşuyorlar. Allah akıl fikir versin onlara.

Onu bizim sözde haberciler değil yabancı kaynaklar diyordu,bizim haberciler sadece çevirip yorum katıp yayınlıyorlar.Önce haberlerin kaynağını bil ona göre yorum yap
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Gece772 4 yıl
Yakında a10 çıkar....
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doctor_bey 4 yıl
Farkettimde TSMC'nin logosunu sanki paint'te yapmışlar :(

TSMC bir anda %70 civarında üretim yapabilecek mi peki?
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YoungScientist 4 yıl
14nm
çok yakında pc donanımlı telefonlar geliyo demektir
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giogo 4 yıl
14nm ile pil tüketimi en az %25 azalır.Birde üstüne biraz daha büyük pil koyabilirse apple(entegre dökümü küçülterek,içerideki alanı çok iyi kullanarak) şarj süreleri çok çok iyi seviyeye gelir.Bunun yanında zaten aşırı hızlı ve stabil olan cihaz ios 9 la kazanacağı bir sürü yeni özellikle(özellikle multitasking alanında) yanında 2gb ramle yeni grafik birimiyle apple satış rekorları kıracaktır.
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Deníz 4 yıl giogo
giogo
14nm ile pil tüketimi en az %25 azalır.Birde üstüne biraz daha büyük pil koyabilirse apple(entegre dökümü küçülterek,içerideki alanı çok iyi kullanarak) şarj süreleri çok çok iyi seviyeye gelir.Bunun yanında zaten aşırı hızlı ve stabil olan cihaz ios 9 la kazanacağı bir sürü yeni özellikle(özellikle multitasking alanında) yanında 2gb ramle yeni grafik birimiyle apple satış rekorları kıracaktır.

satış rekorları kurar kısmına çok güldüm
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Kubilay A 4 yıl
2. yarısında üretime başlasalar eylüle iphone'lar yetişmez ki ?
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