TSMC firması A9 yongasetlerinin üretiminde aslan payını alabilir





Samsung'un yarıiletken üretiminde 14nm FinFET teknolojisine geçiş yaptığını ve Apple A9 yongasetlerinin üretiminde başrolü oynayacağı bilgisi bir süredir gündemi meşgul ederken, Tayvan'dan gelen bilgiler tam tersini işaret ediyor.





TSMC firması A8 yongasetinin üretiminde yüzde 70 civarında bir pay sahibi durumunda. Samsung ise yaklaşık üretimin yüzde 30'unu karşılıyor. Her iki firma da üretimi 20nm sürecinde gerçekleştiriyor.





Gelen bilgilere göre TSMC, A9 yongasetinde de aynı oranı koruyacak. Zira Samsung'un üretim verimliliği Apple tarafından henüz başarılı bulunmuyor ve üretimin büyük kısmının Samsung'a yüklenerek riske girilmek istenmiyor.





Samsung'un Teksas'ta bulunan üretim tesisleri, ABD'de üretim yapmak isteyen Apple için önemli bir faktör. Bu sayede Samsung'un dengeyi kendi lehine biraz daha bozabileceği belirtiliyor.





Diğer bir ihtimal ise Apple'ın üretimi dengeleyerek tedarikçilere dağıtması. Yani TSMC bir sıkıntı yaşadığında Samsung bir anda üretimi iki kat artıracak ve yüzde 70-80 hakimiyet oranına ulaşacak. Veya Samsung bir sıkıntı yaşadığında TSMC üretimi artırarak aynı oranlara çıkacak.





Apple A9 yongasetinin hangi ürünlerde kullanılacağı şimdilik net değil. iPhone ve iPad modellerinde kullanılması kesin olsa da daha güçlü bir versiyonun 12.2 veya 12.9 inçlik iPad Pro veya MacBook Air modelinde kullanılabileceği de belirtiliyor. Bununla birlikte en erken gelecek yılın ikinci yarısı itibariyle tedarikçilerin A9 üretimine başlaması bekleniyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/12/30/tsmc-said-to-be-main-supplier-for-next-iphone-a9-chip-not-samsung/